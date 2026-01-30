Danh sách Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIV, cập nhật ngày 30/1/2026

Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIV gồm 13 đồng chí, trong đó 10 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị được phân công tham gia và 3 đồng chí được bầu tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Ngày 30/1/2026, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm ký ban hành Quyết định phân công Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV tham gia Ban Bí thư khoá XIV (Quyết định số 05-QĐNS/TW).

Theo TTXVN