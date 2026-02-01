Chủ động nguồn rau, quả phục vụ Tết Nguyên đán

Những ngày này, trên khắp vùng trồng rau màu của các xã, phường trong tỉnh, không khí sản xuất trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Bà con nông dân tất bật chăm sóc, thu hoạch rau vụ đông với mong muốn mang đến cho thị trường những sản phẩm tươi ngon, an toàn.

Người dân xã Hoằng Châu chăm sóc rau màu chuẩn bị cung cấp cho thị trường Tết Nguyên đán.

Ngay từ sáng sớm, khi sương mù còn dày đặc, không khí lao động đã rộn ràng trên các cánh đồng rau màu của xã Hoằng Châu. Từng tốp nông dân ra đồng chăm sóc ruộng cải bắp, súp lơ, cà chua, rau ăn lá... chuẩn bị đưa ra thị trường phục vụ nhu cầu tiêu dùng tăng cao dịp Tết Nguyên đán. Những luống rau xanh mướt, thẳng hàng là thành quả của cả quá trình sản xuất đầy nỗ lực của người dân, nhất là trong bối cảnh vụ đông năm nay gặp không ít khó khăn do thời tiết diễn biến phức tạp. Đến nay, người dân xã Hoằng Châu đã gieo trồng được 359,8ha cây trồng các loại, phấn đấu đạt hơn 2.168 tấn nông sản.

Theo chia sẻ của người dân trồng rau, ngay từ đầu vụ, mưa lớn kéo dài kèm theo ảnh hưởng của các cơn bão đã gây ngập úng cục bộ ở một số khu vực, làm chậm tiến độ gieo trồng. Có hộ phải xuống giống lại nhiều lần, tốn thêm chi phí giống, phân bón và công chăm sóc. Tuy vậy, với kinh nghiệm tích lũy qua nhiều năm sản xuất, bà con đã linh hoạt điều chỉnh lịch thời vụ, lựa chọn giống cây trồng phù hợp và áp dụng các biện pháp kỹ thuật để hạn chế thiệt hại. Nhiều hộ dân đã áp dụng cách làm tiết kiệm, tận dụng phân hữu cơ, áp dụng quy trình chăm sóc hợp lý, hạn chế lạm dụng thuốc hóa học, vừa giảm chi phí vừa đảm bảo an toàn cho sản phẩm. Một điểm đáng ghi nhận trong sản xuất rau vụ tết năm nay là ý thức chủ động của người dân trong việc nắm bắt nhu cầu thị trường. Theo anh Ngô Ngọc Hiếu, thôn Hồng Nhuệ 2, xã Hoằng Châu, thay vì trồng theo thói quen phong trào, người trồng rau đã tìm hiểu nhu cầu tiêu dùng dịp tết, tăng diện tích các loại rau được ưa chuộng và gieo trồng gối vụ để có rau, củ cung ứng trong suốt thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Với cách làm này, giúp hạn chế rủi ro về giá cả, tránh tình trạng dồn ứ sản phẩm trong thời gian ngắn, đảm bảo nguồn rau tươi liên tục cung cấp cho thị trường.

Đến nay, toàn tỉnh đã gieo trồng được 23.000ha rau màu các loại. Hiện các địa phương còn một số loại cây trồng hàng năm gối lứa, gối vụ, cây trồng vụ đông ngắn ngày phục vụ trước, trong và sau Tết Nguyên đán vẫn đang được người dân tiến hành gieo trồng. Người dân chủ yếu tập trung trồng các loại rau ngắn ngày, dễ tiêu thụ, như: Bắp cải, cải thảo, su hào, cà chua, hành, tỏi... Tại các vùng chuyên canh rau của các xã: Thiệu Hóa, Nga Sơn, Hoằng Giang, Nông Cống... nhiều hộ dân đã liên kết với các HTX, chợ đầu mối và các cửa hàng thực phẩm sạch để tiêu thụ sản phẩm. Nhờ đảm bảo chất lượng và nguồn cung ổn định, sản phẩm rau, quả của các địa phương ngày càng được người tiêu dùng tin tưởng lựa chọn, nhất là trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán. Song song với sự chủ động của người dân, ngành nông nghiệp tỉnh cũng tích cực đồng hành, hỗ trợ bà con trong suốt vụ sản xuất. Cán bộ khuyến nông thường xuyên bám sát đồng ruộng, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, kịp thời khuyến cáo các biện pháp ứng phó khi thời tiết có diễn biến bất thường. Bên cạnh đó, các địa phương chủ động rà soát diện tích, cơ cấu cây trồng, định hướng sản xuất phù hợp với nhu cầu thị trường, nhằm đảm bảo cân đối cung - cầu, tránh tình trạng thiếu hụt hoặc dư thừa sản phẩm cục bộ trong dịp tết.

Đến ngày 25/1/2026, nông dân trên địa bàn tỉnh đã thu hoạch cây trồng vụ đông được 15.931ha cây trồng các loại. Theo đánh giá của ngành nông nghiệp, diện tích rau màu vụ đông phục vụ Tết Nguyên đán trên địa bàn tỉnh năm nay cơ bản đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong tỉnh. Một số loại rau còn có khả năng cung ứng ra thị trường các tỉnh lân cận, góp phần ổn định giá cả, hạn chế biến động mạnh trong những ngày cận tết.

Đối với người nông dân, vụ rau tết không chỉ mang ý nghĩa kinh tế mà còn là niềm vui, niềm hy vọng sau một năm lao động vất vả. Những luống rau xanh tốt, những chuyến xe chở đầy nông sản rời ruộng ra chợ thể hiện tinh thần cần cù, chịu khó và sự linh hoạt trong sản xuất của bà con nông dân trong tỉnh.

Bài và ảnh: Lê Hợi