Ngăn chặn, đẩy lùi bạo lực học đường, bảo đảm an ninh, an toàn trường học

Phó Thủ tướng Lê Thành Long vừa ký Chỉ thị số 03/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ngăn chặn, đẩy lùi bạo lực học đường.

Chỉ thị nêu rõ, thời gian qua, công tác bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường được ngành giáo dục và đào tạo đặc biệt quan tâm triển khai thực hiện với nhiều giải pháp cụ thể và đạt được những kết quả tích cực; các điều kiện bảo đảm an ninh, an toàn chất lượng giáo dục và đào tạo được chú trọng, tạo thuận lợi cho học sinh được học tập, rèn luyện và phát triển toàn diện về kiến thức, phẩm chất, năng lực, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống.

Tuy nhiên, ở một số địa phương đã xảy ra một số vụ bạo lực của học sinh phổ thông, đặc biệt là ở ngoài nhà trường với tính chất và mức độ phức tạp, nghiêm trọng, ảnh hưởng đến môi trường giáo dục, thể chất, tinh thần học sinh và gây lo lắng, bức xúc trong dư luận xã hội.

Để ngăn chặn, đẩy lùi bạo lực học đường, bảo đảm an ninh, an toàn trường học, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo, toàn ngành giáo dục và đào tạo, các bộ, cơ quan liên quan và các địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền tập trung thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp.

Phối hợp xử lý ngay từ khi học sinh có biểu hiện hoặc có nguy cơ bị bạo lực học đường

Trong đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan và các địa phương tiếp tục quán triệt và chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định, nhiệm vụ, giải pháp về công tác bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường, giáo dục đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử, kỹ năng sống cho học sinh; kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp có hành vi vi phạm về đạo đức, văn hóa ứng xử trong trường học.

Chủ động rà soát, kịp thời sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các quy định có liên quan về giáo dục đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử, kỹ năng sống cho học sinh.

Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh, gia đình học sinh và cộng đồng về phòng, chống bạo lực học đường; phát hiện, ngăn ngừa và kịp thời can thiệp đối với các hành vi bạo lực học đường; phổ biến, nhân rộng các mô hình giáo dục đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử, kỹ năng sống hiệu quả; triển khai và thực hiện có hiệu quả hoạt động tư vấn tâm lý và công tác xã hội trường học.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo trong quản lý, giám sát học sinh để đưa ra các giải pháp hỗ trợ, giáo dục kỹ năng phòng ngừa bạo lực học đường; tăng cường phối hợp liên ngành để xử lý ngay từ khi học sinh có biểu hiện hoặc có nguy cơ bị bạo lực học đường.

Xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành từ trung ương đến địa phương để bảo đảm an ninh, an toàn trường học, phòng, chống bạo lực học đường; tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, giáo dục pháp luật; kiến thức, kỹ năng về phòng, chống bạo lực học đường cho học sinh.

Bồi dưỡng, tập huấn đội ngũ cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, giáo viên, nhân viên về công tác tư vấn tâm lý, kỹ năng kiểm soát cảm xúc cá nhân và kỹ năng ứng xử, giải quyết các tình huống cho học sinh.

Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu các cơ sở giáo dục, chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện về an toàn trong trường học; phân công rõ nhiệm vụ, trách nhiệm đối với giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn, cán bộ Đoàn, Đội, nhân viên, học sinh tổ chức triển khai và thực hiện các quy định về bảo đảm an toàn trường học, phòng, chống bạo lực học đường.

Tăng cường các giải pháp đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội tại khu vực ngoài trường học

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công an chỉ đạo công an các cấp phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý giáo dục và cơ sở giáo dục hướng dẫn tập huấn, giáo dục kỹ năng tự bảo vệ bản thân và phòng, chống vi phạm pháp luật, phòng, chống tệ nạn xã hội.

Tăng cường các giải pháp đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội tại khu vực ngoài trường học; phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục đối với các trường hợp học sinh vi phạm pháp luật, có biện pháp xử lý phù hợp bảo đảm không để học sinh tái phạm.

Bộ Công an phối hợp với ngành giáo dục và đào tạo, chính quyền địa phương, các ban ngành, tổ chức xã hội và gia đình trong công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố, điều tra, xử lý các vụ việc liên quan đến học sinh vi phạm pháp luật, bạo lực học đường.

Phối hợp với ngành giáo dục và đào tạo chia sẻ, quản lý thông tin, dữ liệu liên quan đến học sinh vi phạm pháp luật; thiết lập cơ chế báo cáo và ứng phó linh hoạt để kịp thời, nhanh chóng giải quyết các vấn đề liên quan đến học sinh vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội.

Kịp thời ngăn chặn, bóc gỡ, xoá bỏ các thông tin xấu, độc, tác động tiêu cực đến học sinh

Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng, hướng dẫn thực hiện chính sách, các chương trình về bảo vệ trẻ em; tăng cường sự tham gia của trẻ em vào các hoạt động phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em; chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị liên quan trong việc phối hợp thực hiện các biện pháp bảo vệ trẻ em; quản lý, vận hành hiệu quả Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em nhằm tiếp nhận, tư vấn phát hiện sớm và điều phối can thiệp kịp thời đối với các trường hợp trẻ em là nạn nhân của bạo lực gia đình; phối hợp với ngành giáo dục và đào tạo trong công tác phòng, chống bạo lực học đường.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và các bộ, cơ quan liên quan chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí trung ương, địa phương và hệ thống thông tin cơ sở tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, kỹ năng phòng ngừa bạo lực học đường, bảo vệ bản thân và phòng, chống vi phạm pháp luật cho học sinh; tăng cường công tác tuyên truyền phòng ngừa hành vi, nội dung bạo lực học đường.

Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với không gian mạng, kịp thời ngăn chặn, bóc gỡ, xoá bỏ các thông tin xấu, độc, tác động tiêu cực đến học sinh, nhất là nội dung thiếu chuẩn mực, cổ xúy cho những hành vi bạo lực, vi phạm pháp luật; phối hợp với lực lượng Công an xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành Kế hoạch cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với đặc điểm tình hình, yêu cầu, nhiệm vụ tại địa phương về công tác ngăn chặn, đẩy lùi bạo lực học đường, bảo đảm an toàn trường học; phân công trách nhiệm của sở, ngành chức năng liên quan theo quan điểm “06 rõ: rõ người, rõ việc, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả”.

Chỉ đạo tăng cường phối hợp giữa nhà trường và gia đình, phát huy vai trò của gia đình trong quản lý, giáo dục học sinh; thường xuyên thông tin hai chiều giữa nhà trường và gia đình học sinh về hoạt động của nhà trường, tình hình học tập, rèn luyện, các dấu hiệu bất thường của học sinh để phối hợp triển khai các biện pháp giáo dục học sinh; nhà trường hỗ trợ, cung cấp cho cha mẹ học sinh kiến thức, kỹ năng trong việc đồng hành, giáo dục các em.

