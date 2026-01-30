Đón không khí lạnh, Thanh Hóa rét đậm từ sáng 31/1

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay (30/1) bộ phận không khí lạnh đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam.

Ảnh minh họa.

Khoảng gần sáng và ngày 31/1, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Thanh Hóa, sau đó ảnh hưởng đến khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Trên đất liền gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Đêm 30/1 và ngày 31/1, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa nhỏ rải rác.

Ở khu vực Đông Bắc Bộ từ ngày 31/1 trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Từ đêm 31/1, khu vực Bắc Trung Bộ và Tây Bắc Bộ (trừ Điện Biên và Lai Châu) trời chuyển rét.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến 12-15 độ C, vùng núi Bắc Bộ 9-12 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ C.

Trên biển, từ gần sáng và sáng 31/1, ở vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 1,5-2,5m; vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 2,0-4,0m.

Cơ quan khí tượng cảnh báo trời rét có khả năng ảnh hưởng đến gia súc, gia cầm; ảnh hưởng tới quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng. Gió mạnh và gió giật, sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.

NM