Thị trường đồ trang trí tết: Đa dạng mẫu mã, giá cả hợp lý

Chỉ còn khoảng 2 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, vì vậy, thị trường đồ trang trí tết đang dần trở nên sôi động với sự phong phú về mẫu mã, màu sắc và phong cách. Đây không chỉ là thời điểm các gia đình tất bật chuẩn bị cho năm mới mà còn là mùa cao điểm kinh doanh của các tiểu thương, cửa hàng buôn bán đồ trang trí tết trên địa bàn tỉnh.

Năm nay, người dân yêu thích các mẫu trang trí tết với thiết kế tinh tế, kết hợp hài hòa giữa sắc đỏ, vàng truyền thống và phong cách decor hiện đại. Ảnh: Phương Đỗ

Ghi nhận tại các khu vực quen thuộc như chợ Vườn Hoa, chợ Tây Thành (phường Hạc Thành) hay dọc các tuyến phố lớn vào giờ tan tầm, không khó để bắt gặp cảnh người dân dừng chân trước những gian hàng rực rỡ sắc màu. Gam đỏ và vàng - hai màu sắc truyền thống biểu trưng cho sự may mắn, tài lộc tiếp tục giữ vai trò chủ đạo, tạo nên bức tranh tết sống động, ấm áp và đầy sức hút. Tại đây, các tiểu thương liên tục giới thiệu những mẫu trang trí mới, từ câu đối đỏ, đèn lồng, hoa đào, hoa mai cho đến các sản phẩm thủ công mang đậm không khí xuân. Theo anh Nguyễn Thành Luân, tiểu thương tại chợ Vườn Hoa, thời điểm này lượng khách bắt đầu tăng dần so với những ngày trước. “Hiện tại, số lượng người dân đi mua sắm đồ trang trí tết bắt đầu tăng dần. Chủ yếu mọi người vẫn khá chuộng những mẫu trang trí truyền thống, câu đối đỏ và ưu tiên những mặt hàng có giá cả phải chăng, vừa túi tiền”, anh Luân chia sẻ.

Năm nay, các mẫu câu đối tiếp tục là mặt hàng được bày bán nhiều tại các chợ và cửa hàng. Với nội dung chúc phúc, cầu tài lộc, bình an, được thể hiện bằng chữ thư pháp, các mẫu câu đối vừa mang ý nghĩa tinh thần, vừa tạo điểm nhấn cho không gian ngày tết. Mức giá của các sản phẩm này dao động từ 50.000 đồng đến 200.000 đồng, phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng.

Bên cạnh đó, đèn lồng tết cũng là mặt hàng thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân. Các loại đèn lồng truyền thống bằng lụa đỏ, in hoa văn quen thuộc được bày bán song song với các mẫu đèn nhấp nháy hiện đại. Sự kết hợp giữa nét cổ truyền và yếu tố mới mẻ giúp người tiêu dùng có thêm nhiều lựa chọn để trang trí nhà cửa, cửa hàng hay không gian làm việc. Giá các loại đèn lồng năm nay dao động từ 100.000 đồng đến 500.000 đồng, tùy mẫu mã và kích thước. Hoa đào, hoa mai - biểu tượng không thể thiếu của ngày tết, cũng được các tiểu thương chuẩn bị phong phú. Ngoài hoa tươi, các sản phẩm hoa đào, hoa mai làm từ chất liệu lụa hoặc nhựa được chế tác ngày càng tinh tế, phù hợp để trang trí trong gia đình, văn phòng, công ty. Ưu điểm của các sản phẩm này là có thể sử dụng lâu dài, dễ bảo quản và phù hợp với nhiều không gian khác nhau. Mức giá hoa đào, hoa mai dao động từ 60.000 đồng đến vài triệu đồng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng.

Không chỉ dừng lại ở những mặt hàng quen thuộc, thị trường trang trí tết năm nay còn ghi nhận sự quan tâm ngày càng lớn đối với các sản phẩm mang tính sáng tạo. Các loại đèn led trang trí, tranh giấy, đồ gỗ thủ công được nhiều người lựa chọn nhờ sự độc đáo, mới lạ và khả năng tạo điểm nhấn riêng cho không gian sống. Những sản phẩm này góp phần làm phong phú thêm bức tranh trang trí tết, phản ánh xu hướng kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại trong đời sống đô thị. Chị Lê Thị Huệ, phường Nguyệt Viên cho biết, thị trường đồ trang trí tết đang ngày càng mang đến nhiều lựa chọn cho người tiêu dùng. “Năm nay, có rất nhiều mẫu trang trí tết, cả phong cách truyền thống và hiện đại để cho tôi lựa chọn. Về giá cả cũng giống như mọi năm, phù hợp với túi tiền của người tiêu dùng”, chị Huệ chia sẻ.

Bên cạnh các sản phẩm trang trí thông thường, năm nay xu hướng lựa chọn đồ decor mang ý nghĩa phong thủy cũng được nhiều người dân quan tâm. Các sản phẩm như tượng thần tài, cây tài lộc hay đồ trang trí mạ vàng được bày bán khá nhiều tại các cửa hàng. Những món đồ này không chỉ dùng để trang trí mà còn gửi gắm mong muốn về một năm mới nhiều may mắn, thuận lợi và sung túc. Đáng chú ý, cùng với xu hướng tiêu dùng hiện đại, các sản phẩm trang trí thân thiện với môi trường cũng dần được ưa chuộng. Những món đồ như túi giấy, dây trang trí làm từ tre, nứa mang lại cảm giác gần gũi, mộc mạc, phù hợp với không gian Tết truyền thống, đồng thời đáp ứng nhu cầu sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường của người tiêu dùng.

Các gian hàng tại chợ Vườn Hoa bày bán đa dạng các món đồ trang trí với sắc đỏ, vàng chủ đạo đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân dịp Tết Nguyên đán.

Song song với hình thức bán hàng trực tiếp tại chợ và cửa hàng, nhiều cơ sở kinh doanh đồ trang trí tết tại Thanh Hóa cũng đã linh hoạt kết hợp bán hàng trực tuyến thông qua các nền tảng mạng xã hội và sàn thương mại điện tử. Việc này giúp khách hàng dễ dàng tham khảo mẫu mã, giá cả và lựa chọn sản phẩm phù hợp mà không mất quá nhiều thời gian đi lại, nhất là trong những ngày cuối năm bận rộn.

Có thể thấy, thị trường đồ trang trí tết tại Thanh Hóa năm nay tiếp tục đáp ứng tốt nhu cầu làm đẹp không gian sống của người dân trong dịp Tết cổ truyền. Sự phong phú về mẫu mã, đa dạng về phong cách và mức giá hợp lý đã góp phần tạo nên không khí mua sắm rộn ràng, nhộn nhịp những ngày giáp tết. Thông qua việc lựa chọn và trang trí nhà cửa bằng những món đồ tết, người dân không chỉ làm mới không gian sống mà còn gửi gắm những ước mong về một năm mới an khang, thịnh vượng, đủ đầy và sum họp.

Phương Đỗ