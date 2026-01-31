Gửi tiền tiết kiệm chung tay vì người nghèo

Để tạo thêm nguồn lực phục vụ nhu cầu cho vay vốn tín dụng chính sách đối với người nghèo, cận nghèo và các đối tượng liên quan có thêm cơ hội đầu tư phát triển sản xuất, thời gian qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Thanh Hóa (NHCSXH Thanh Hóa) thực hiện nhiều giải pháp linh hoạt trong huy động tiền gửi tiết kiệm. Đây là dịch vụ thiết thực, tạo điều kiện cho người dân gửi tiền hưởng lãi suất tương đương như các ngân hàng thương mại và rút tiền ngay tại nơi cư trú.

Người dân tìm hiểu thủ tục vay vốn, gửi tiết kiệm tại điểm giao dịch số 4 xã Thọ Phú.

Việc huy động tiền gửi tiết kiệm tại điểm giao dịch xã, phường có ý nghĩa thiết thực, giúp NHCSXH chủ động về nguồn vốn cho vay các chương trình tín dụng chính sách, góp phần thực hiện tốt công tác giảm nghèo, an sinh xã hội. Đồng thời, tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động của các cấp, ngành và toàn xã hội trong việc tạo lập nguồn vốn cho tín dụng chính sách xã hội. Vận động các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp Nhân dân phát huy tinh thần tương thân, tương ái đối với người nghèo và các đối tượng yếu thế bằng hình thức gửi tiền tiết kiệm tại NHCSXH tạo nguồn lực “Chung tay vì người nghèo và các đối tượng chính sách khác”.

Bà Hồ Thị Báu ở thôn Hải Tân, xã Như Thanh cho biết: “Gia đình tôi dành dụm được khoản tiền nhàn rỗi, khi hiểu được ý nghĩa của việc gửi tiền tiết kiệm thông qua NHCSXH từ những người đi trước, nhất là bản thân từng được hưởng lợi từ tín dụng chính sách nên tôi thường xuyên tiết kiệm từng món tiền nhỏ để gửi vào NHCSXH. Tôi mong số tiền của mình sẽ có thể giúp thêm cho nhiều người được tiếp cận vốn ưu đãi”.

Còn bà Nguyễn Thị Thu, tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn thôn Hải Tân, cho biết: “Tổ tiết kiệm vay vốn hiện có 40 thành viên. Tùy theo khả năng mà hằng tháng mỗi người gửi tiết kiệm từ 200.000 đồng đến vài triệu đồng. Đến nay, tổng tiền tiết kiệm của tổ viên là hơn 130 triệu đồng. Mọi người đều rất phấn khởi vì vừa được nhận lãi từ tiền gửi, vừa góp sức vào việc tạo nguồn giúp NHCSXH có thêm vốn cho người có hoàn cảnh khó khăn có thêm cơ hội tiếp cận nguồn vốn đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, thoát nghèo bền vững”.

Để thúc đẩy chương trình huy động tiền gửi tiết kiệm đạt kết quả cao, NHCSXH Thanh Hóa đã phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh vận động huy động tiền gửi trong khu dân cư, đồng thời tăng cường tuyên truyền để hộ vay nắm bắt về ý nghĩa cũng như lợi ích của việc gửi tiết kiệm. Qua đó, người dân hiểu được việc gửi tiền vào NHCSXH vừa tích lũy được tiền lãi giống như gửi tiết kiệm tại các ngân hàng thương mại, vừa có thể giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo được tiếp cận nguồn vốn, đầu tư phát triển kinh tế. Nhờ đó, mục tiêu tăng trưởng huy động vốn tại chỗ hàng năm của NHCSXH Thanh Hóa luôn được bảo đảm và duy trì ổn định. Đến đầu tháng 1/2026, nguồn vốn huy động của NHCSXH Thanh Hóa đạt 4.090 tỷ đồng, tăng 134 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, huy động tiền gửi của các tổ chức, cá nhân đạt 3.280 tỷ đồng; nhận tiền gửi của tổ viên tổ tiết kiệm và vay vốn đạt 810 tỷ đồng. Nguồn tiền huy động từ tiền gửi tiết kiệm góp phần bổ sung vào nguồn vốn tín dụng giúp cho hàng chục nghìn khách hàng là hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn với lãi suất ưu đãi từ NHCSXH để đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, sinh viên, nâng cao điều kiện sống của những hộ gia đình tại nông thôn.

Việc huy động tiền gửi tiết kiệm theo nhiều hình thức linh hoạt đã từng bước hình thành ý thức tiết kiệm, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tại các địa phương, nhất là khu vực nông thôn, miền núi thực hành tiết kiệm tại điểm giao dịch, kể cả những khách hàng có số tiền nhỏ chỉ vài trăm nghìn đồng cũng có thể gửi tiền tiết kiệm vào NHCSXH. Đây là một trong những yếu tố quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả công tác huy động tiền gửi tiết kiệm trong Nhân dân, góp phần bổ sung kịp thời nguồn vốn cho vay, giúp các đối tượng chính sách được tiếp cận vốn tín dụng ưu đãi với lãi suất thấp và thời gian vay dài đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, nâng cao chất lượng cuộc sống...

Bài và ảnh: Lương Khánh