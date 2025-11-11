Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đỗ Thị Toán dự Ngày hội Đại đoàn kết với Nhân dân thôn Phúc Thượng

Chiều 11/11, đồng chí Đỗ Thị Toán, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã về dự, chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với Nhân dân và cán bộ thôn Phúc Thượng, xã Thọ Long.

Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đỗ Thị Toán trao quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại xã Thọ Long.

Trong không khí vui tươi, phấn khởi của ngày hội, các đại biểu và Nhân dân thôn Phúc Thượng đã ôn lại lịch sử 95 năm xây dựng, trưởng thành của MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2025). Đồng thời, đánh giá việc thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước và phát động các phong trào thi đua trên địa bàn.

Các đại biểu tham dự ngày hội.

Thôn Phúc Thượng có diện tích 41,5ha, 175 hộ dân với 670 nhân khẩu. Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của chi bộ, sự tập hợp của Ban Công tác Mặt trận, cán bộ, Nhân dân trong thôn đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, đoàn kết phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa. Đời sống của Nhân dân trong thôn từng bước được cải thiện và nâng cao; thôn không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo; thu nhập bình quân đầu người đạt 74 triệu đồng/năm.

Năm 2024, thôn Phúc Thượng được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; năm 2025, được công nhận danh hiệu thôn văn hóa.

Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đỗ Thị Toán trao hỗ trợ kinh phí làm nhà Đại đoàn kết cho bà Lê Thị Bạo.

Phát biểu chung vui cùng cán bộ và Nhân dân địa phương, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đỗ Thị Toán bày tỏ vui mừng, phấn khởi với những đổi thay tích cực của thôn Phúc Thượng và mong rằng cán bộ, đảng viên, Nhân dân trong thôn sẽ phát huy kết quả đạt được, nêu cao tinh thần đoàn kết, gắn bó, đồng lòng cùng cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động.

Đồng chí đề nghị địa phương tiếp tục quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến đông đảo đảng viên, Nhân dân; đoàn kết, thống nhất trong hành động, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.

Người dân thôn Phúc Thượng chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nhân dịp này, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đỗ Thị Toán và lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh đã trao quà lưu niệm tặng cán bộ, Nhân dân thôn Phúc Thượng; trao 80 triệu đồng hỗ trợ làm nhà Đại đoàn kết cho hộ gia đình bà Lê Thị Bạo và tặng quà 11 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Thọ Long.

Lê Phượng