Phó Tổng thống JD Vance: Mỹ nắm thế thượng phong trước Iran

Trả lời phỏng vấn kênh Fox News, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump mong muốn các cuộc đàm phán thành công, song nhấn mạnh Washington vẫn nắm lợi thế lớn hơn Tehran nếu tiến trình này đổ vỡ.

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Phó Tổng thống JD Vance tuyên bố Mỹ vẫn nắm thế thượng phong trước Iran nếu tiến trình đàm phán đổ vỡ.

Ảnh: Channel 4.

Phó Tổng thống JD Vance nhận định, cục diện hiện tại mang lại lợi thế lớn cho Mỹ. Trong kịch bản tích cực, nếu hai bên đạt được một thỏa thuận lâu dài, Iran sẽ chuyển đổi theo hướng ổn định hơn: cam kết từ bỏ tham vọng hạt nhân và chấm dứt các hoạt động gây bất ổn khu vực để đổi lấy việc tái hòa nhập nền kinh tế thế giới. Theo ông, đây sẽ là kết quả tích cực không chỉ đối với Mỹ mà còn đối với toàn bộ khu vực.

Ngược lại, nếu tiến trình ngoại giao không đạt kết quả do Tehran từ chối nhượng bộ, Mỹ vẫn duy trì thế chủ động chiến lược nhờ các biện pháp kiềm chế năng lực quân sự và chương trình hạt nhân của Iran đã được triển khai hiệu quả trước đó.

Trong khi đó, các bên liên quan tiếp tục thúc đẩy nỗ lực ngoại giao tại khu vực. Bộ Ngoại giao Nga ngày 30/6 cho biết, Ngoại trưởng Sergey Lavrov và người đồng cấp Bahrain Rashid Al Zayani đã có cuộc điện đàm, trao đổi về tình hình an ninh tại khu vực Vùng Vịnh.

Ngoại trưởng hai nước nhấn mạnh các bên liên quan cần tuân thủ đầy đủ Biên bản ghi nhớ MoU giữa Mỹ và Iran nhằm chấm dứt các hành động quân sự. Ngoại trưởng Nga và người đồng cấp cũng nhất trí tiếp tục phối hợp về các vấn đề Trung Đông trong chương trình nghị sự của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Cùng với các diễn biến ngoại giao bên ngoài, ở trong nước, Iran đang chuẩn bị cho tang lễ của Đại giáo chủ Ali Khamenei dự kiến diễn ra tại thủ đô Tehran từ ngày 4/7. Nhà chức trách Iran cho biết đã triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh, giao thông và hậu cần phục vụ sự kiện.

Iran đang chuẩn bị cho tang lễ của Đại giáo chủ Ali Khamenei. Ảnh: Le Monde.

Theo Ban tổ chức, dự kiến khoảng 30 quốc gia cử đoàn cấp cao tham dự lễ tang. Lễ viếng dành riêng cho các nguyên thủ quốc gia nước ngoài dự kiến diễn ra vào ngày 3/7. Theo đó, có từ 15 đến 20 triệu người tham dự các nghi lễ, qua đó trở thành lễ tang cấp nhà nước lớn nhất trong lịch sử quốc gia này.

Thanh Giang

Nguồn: Newsweek, Aljazeera, Anadolu.