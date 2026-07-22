Tổng thống Azerbaijan thăm Đức, thúc đẩy hợp tác năng lượng và thương mại

Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev ngày 21/7 đã có chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên tới Đức, hội đàm với Thủ tướng Friedrich Merz và ký kết Tuyên bố Đối tác Chiến lược cùng hàng loạt thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng, giao thông, hạ tầng, thương mại, đầu tư, khoa học và công nghệ. Đức trở thành quốc gia châu Âu thứ hai, sau Italy, ký thỏa thuận đối tác chiến lược với Azerbaijan.

Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev ngày 21/7 đã có chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên tới Đức. Ảnh: Euronews.

Phát biểu sau hội đàm, Thủ tướng Merz đánh giá cao vai trò ngày càng quan trọng của Azerbaijan trong việc đa dạng hóa nguồn cung năng lượng cho châu Âu. Ông Merz nhấn mạnh: “Tôi xin gửi lời cảm ơn tới Tổng thống Ilham Aliyev. Azerbaijan đang tạo điều kiện để chúng tôi tiếp nhận khối lượng khí đốt lớn hơn. Nội dung này cũng đã được phản ánh trong Tuyên bố chung mà hai bên vừa ký kết”.

Về phần mình, Tổng thống Aliyev khẳng định Azerbaijan sẵn sàng tăng nguồn cung năng lượng cho Đức và các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU). Ông Aliyev khẳng định: “Azerbaijan có thể cung cấp khối lượng dầu mỏ cần thiết, thông qua cả nguồn sản xuất trong nước và bộ phận thương mại của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Azerbaijan (SOCAR)”.

Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Azerbaijan (SOCAR). Ảnh: Euronews

Khí đốt của Azerbaijan bắt đầu được xuất khẩu sang Đức từ năm 2024 thông qua Hành lang khí đốt phía Nam. Tổng thống Aliyev cho biết lượng khí đốt cung cấp cho Đức dự kiến đạt khoảng 2 tỷ m3 mỗi năm vào năm 2027.

Hiện Azerbaijan cung cấp khoảng 12 tỷ m3 khí đốt mỗi năm cho châu Âu, trong đó Italy, Hy Lạp, Bulgaria và Hungary là những khách hàng lớn nhất.

Hành lang khí đốt phía Nam đang có ý nghĩa chiến lược ngày càng lớn đối với châu Âu khi nhiều nước tìm cách giảm phụ thuộc vào các tuyến vận tải đi qua Nga. Đối với Đức - nền kinh tế công nghiệp hàng đầu châu Âu và là nước nhập khẩu lớn hàng hóa từ châu Á - việc đa dạng hóa các tuyến thương mại được xem là ưu tiên quan trọng.

Vân Bình

Nguồn: Euronews