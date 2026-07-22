NATO cân nhắc tăng cường lực lượng tại Litva

Cố vấn An ninh quốc gia của Tổng thống Litva Gitanas Nausėda, ông Deividas Matulionis mới đây cho biết, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) có thể triển khai thêm lực lượng và năng lực phòng không tới Litva nếu tình hình an ninh tại sườn phía Đông của liên minh trở nên nghiêm trọng hơn.

Cố vấn An ninh quốc gia của Tổng thống Litva Gitanas Nausėda, ông Deividas Matulionis. Ảnh: RLT.

Theo ông Matulionis, NATO đang theo dõi chặt chẽ các cảnh báo về nguy cơ gia tăng các hành động khiêu khích của Nga tại khu vực Baltic và một số khu vực khác ở châu Âu trong những tháng tới. Ông cho biết, nếu các đánh giá an ninh cho thấy rủi ro gia tăng, liên minh sẽ cân nhắc tăng cường hiện diện quân sự và năng lực phòng thủ tại Litva.

Quan chức này nhận định các hành động khiêu khích có thể diễn ra dưới nhiều hình thức, bao gồm các chiến dịch thông tin, hoạt động phá hoại hoặc những hành động nhằm gây bất ổn tại các quốc gia ủng hộ Ukraine. Trước tình hình đó, Litva đã tăng cường bảo vệ các cơ sở hạ tầng trọng yếu, đặc biệt trong lĩnh vực giao thông và năng lượng.

Tuy nhiên, ông Matulionis nhấn mạnh hiện chưa có dấu hiệu cho thấy Nga đang chuẩn bị tiến hành một cuộc tấn công quân sự nhằm vào Litva hoặc bất kỳ quốc gia thành viên NATO nào. Theo ông, các cơ quan chức năng không ghi nhận việc Nga tăng cường lực lượng tại khu vực biên giới, do đó nguy cơ xảy ra một cuộc xung đột trực tiếp hiện vẫn ở mức rất thấp.

NATO cân nhắc tăng cường lực lượng tại Litva. Ảnh: Euronews.

Ông cũng khẳng định, Litva đang phối hợp chặt chẽ với các đồng minh trong NATO để tăng cường chia sẻ thông tin, nâng cao năng lực phòng thủ và triển khai các biện pháp phòng ngừa cần thiết nhằm ứng phó với các nguy cơ an ninh có thể phát sinh.

Những phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh một số quốc gia ở sườn phía Đông NATO gần đây bày tỏ quan ngại về nguy cơ gia tăng các hoạt động gây bất ổn trong khu vực, đồng thời kêu gọi liên minh tiếp tục củng cố năng lực răn đe và phòng thủ nhằm bảo đảm an ninh cho các nước thành viên.

Minh Phương

Nguồn: RLT, UNN.