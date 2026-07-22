Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa viếng các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc tế Việt - Lào, tỉnh Nghệ An

Nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), sáng 22/7, Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã dâng hoa, dâng hương, viếng Nghĩa trang Liệt sĩ quốc tế Việt - Lào, tỉnh Nghệ An.

Đoàn dành phút mặc niệm tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc tế Việt - Lào, tỉnh Nghệ An.

Cùng tham gia đoàn có đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh.

Trong không khí trang nghiêm và thành kính, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Tiến cùng các thành viên trong đoàn đã kính cẩn đặt vòng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và thắp hương lên từng phần mộ.

Bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với những người con ưu tú của dân tộc đã hiến dâng trọn tuổi xuân cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả, Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa nguyện tiếp tục đoàn kết, phát huy truyền thống cách mạng, nỗ lực xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Tiến và các đại biểu thắp hương lên các mộ liệt sĩ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng thắp hương lên các mộ liệt sĩ.

Nghĩa trang Liệt sĩ quốc tế Việt - Lào được xây dựng năm 1976 tại xã Anh Sơn, tỉnh Nghệ An, hiện là nơi yên nghỉ của gần 11.000 liệt sĩ là quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tham gia chiến đấu, hy sinh khi thực hiện nghĩa vụ quốc tế tại chiến trường nước bạn Lào; trong đó có 7.000 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính, 336 liệt sĩ quê Thanh Hóa.

Đây không chỉ là “địa chỉ đỏ” có ý nghĩa đặc biệt trong công tác giáo dục truyền thống cách mạng, mà còn là biểu tượng sinh động của tình đoàn kết đặc biệt, liên minh chiến đấu thủy chung, son sắt giữa hai dân tộc Việt Nam - Lào.

Lan Phương