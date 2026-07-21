Sao Mai Central Point - Sức nóng bùng nổ, thắp lửa thị trường bất động sản Thanh Hóa

Chỉ 45 phút kể từ thời điểm chính thức mở bán vào ngày 21/07/2026, Sao Mai Central Point đã ghi nhận tỷ lệ giao dịch ấn tượng khi gần như toàn bộ giỏ hàng được khách hàng chốt mua thành công. Kết quả này không chỉ khẳng định sức hút vượt trội của dự án mà còn phản ánh niềm tin mạnh mẽ của thị trường đối với uy tín và năng lực phát triển của Tập đoàn Sao Mai.

Dù mới ở giai đoạn khởi động, nhưng sức hút của Sao Mai Central Point đã tăng lên rõ rệt nhờ tiềm năng độc bản của mình.

Tất cả những sản phẩm đầu tiên được chào mời đều đã tìm thấy được chủ nhân trong thời gian ngắn.

Tọa lạc tại vị trí trung tâm đắt giá cùng quy hoạch hiện đại, Sao Mai Central Point đang được kỳ vọng sẽ trở thành biểu tượng sống mới của Triệu Sơn, đồng thời tạo cú hích quan trọng, góp phần phá băng thị trường bất động sản Thanh Hóa và lan tỏa tín hiệu tích cực đến thị trường bất động sản trên cả nước.

Dự án trở thành một mảnh ghép quan trọng cho tương lai của xã Triệu Sơn nói riêng cũng như khu vực phía Tây Thanh Hóa nói chung.

Sao Mai Central Point không chỉ là một dự án thành công, mà còn là minh chứng cho sự trở lại mạnh mẽ của thị trường và niềm tin của nhà đầu tư vào những sản phẩm có giá trị thực, pháp lý vững chắc và tiềm năng tăng trưởng bền vững.

Tấn Dũng (LN)