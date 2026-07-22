Pháp trở thành quốc gia châu Âu đầu tiên cấm trẻ em dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội

Quốc hội Pháp ngày 21/7 đã thông qua đạo luật cấm trẻ em dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội, đưa nước này trở thành quốc gia đầu tiên trong Liên minh châu Âu (EU) áp dụng lệnh cấm trên phạm vi toàn quốc. Động thái được đưa ra trong bối cảnh ngày càng nhiều quốc gia châu Âu siết chặt quản lý trẻ vị thành niên trên môi trường số.

Màn hình hiển thị kết quả cuộc bỏ phiếu về dự luật nhằm cấm trẻ em dưới 15 tuổi truy cập mạng xã hội, tại Quốc hội ở Paris, Pháp, ngày 21 tháng 7 năm 2026. Ảnh: Reuters.

Dự luật được cả Thượng viện và Quốc hội Pháp thông qua, là một trong những sáng kiến trọng tâm trong nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Emmanuel Macron nhằm tăng cường bảo vệ trẻ em trước những tác động tiêu cực của môi trường số.

Phát biểu trước Thượng viện, Bộ trưởng phụ trách Trí tuệ nhân tạo Anne Le Hénanff cho biết việc thông qua đạo luật đã giúp Pháp trở thành quốc gia đầu tiên ở châu Âu thiết lập “độ tuổi trưởng thành số” đối với người dùng Internet.

Theo quy định mới, từ ngày 1/9 tới, trẻ em dưới 15 tuổi sẽ không được phép tạo tài khoản mới trên các nền tảng mạng xã hội. Những tài khoản đã được tạo trước đó sẽ phải đóng trước ngày 1/1/2027, sau một giai đoạn chuyển tiếp. Bên cạnh đó, đạo luật cũng cấm học sinh sử dụng điện thoại di động tại các trường trung học, nhằm hạn chế tình trạng học sinh bị phân tâm và giảm thời gian tiếp xúc với màn hình.

Các công ty mạng xã hội lâu nay phản đối các lệnh cấm mang tính toàn diện, cho rằng họ đã áp dụng nhiều biện pháp bảo vệ người dùng nhỏ tuổi, trong đó có quy định về độ tuổi tối thiểu. Tuy nhiên, các nền tảng cũng cam kết sẽ tuân thủ khi chính phủ các nước ban hành quy định bắt buộc.

Quốc hội Pháp ủng hộ lệnh cấm trẻ em dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội. Ảnh: bdnews24.

Ở cấp độ EU, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen mới đây đã đề xuất mô hình tiếp cận mạng xã hội theo từng độ tuổi. Theo đó, trẻ dưới 13 tuổi chỉ được sử dụng mạng xã hội trong thời gian giới hạn và dưới sự giám sát của cha mẹ, người giám hộ hoặc giáo viên. Từ 13 tuổi trở lên, trẻ sẽ được tiếp cận dần với các nền tảng số nếu các nền tảng này chứng minh được tính an toàn và phù hợp với thanh thiếu niên.

Ủy ban châu Âu cũng ủng hộ việc hạn chế trẻ nhỏ tiếp xúc với màn hình điện tử và dự kiến sẽ trình đề xuất chính thức về vấn đề này sau mùa hè năm nay.

Bích Hồng

Nguồn: Euronews, APT.