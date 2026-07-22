Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Thế giới

Pháp trở thành quốc gia châu Âu đầu tiên cấm trẻ em dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội

Bích Hồng
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Quốc hội Pháp ngày 21/7 đã thông qua đạo luật cấm trẻ em dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội, đưa nước này trở thành quốc gia đầu tiên trong Liên minh châu Âu (EU) áp dụng lệnh cấm trên phạm vi toàn quốc. Động thái được đưa ra trong bối cảnh ngày càng nhiều quốc gia châu Âu siết chặt quản lý trẻ vị thành niên trên môi trường số.

Pháp trở thành quốc gia châu Âu đầu tiên cấm trẻ em dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội

Quốc hội Pháp ngày 21/7 đã thông qua đạo luật cấm trẻ em dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội, đưa nước này trở thành quốc gia đầu tiên trong Liên minh châu Âu (EU) áp dụng lệnh cấm trên phạm vi toàn quốc. Động thái được đưa ra trong bối cảnh ngày càng nhiều quốc gia châu Âu siết chặt quản lý trẻ vị thành niên trên môi trường số.

Pháp trở thành quốc gia châu Âu đầu tiên cấm trẻ em dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội

Màn hình hiển thị kết quả cuộc bỏ phiếu về dự luật nhằm cấm trẻ em dưới 15 tuổi truy cập mạng xã hội, tại Quốc hội ở Paris, Pháp, ngày 21 tháng 7 năm 2026. Ảnh: Reuters.

Dự luật được cả Thượng viện và Quốc hội Pháp thông qua, là một trong những sáng kiến trọng tâm trong nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Emmanuel Macron nhằm tăng cường bảo vệ trẻ em trước những tác động tiêu cực của môi trường số.

Phát biểu trước Thượng viện, Bộ trưởng phụ trách Trí tuệ nhân tạo Anne Le Hénanff cho biết việc thông qua đạo luật đã giúp Pháp trở thành quốc gia đầu tiên ở châu Âu thiết lập “độ tuổi trưởng thành số” đối với người dùng Internet.

Theo quy định mới, từ ngày 1/9 tới, trẻ em dưới 15 tuổi sẽ không được phép tạo tài khoản mới trên các nền tảng mạng xã hội. Những tài khoản đã được tạo trước đó sẽ phải đóng trước ngày 1/1/2027, sau một giai đoạn chuyển tiếp. Bên cạnh đó, đạo luật cũng cấm học sinh sử dụng điện thoại di động tại các trường trung học, nhằm hạn chế tình trạng học sinh bị phân tâm và giảm thời gian tiếp xúc với màn hình.

Các công ty mạng xã hội lâu nay phản đối các lệnh cấm mang tính toàn diện, cho rằng họ đã áp dụng nhiều biện pháp bảo vệ người dùng nhỏ tuổi, trong đó có quy định về độ tuổi tối thiểu. Tuy nhiên, các nền tảng cũng cam kết sẽ tuân thủ khi chính phủ các nước ban hành quy định bắt buộc.

Pháp trở thành quốc gia châu Âu đầu tiên cấm trẻ em dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội

Quốc hội Pháp ủng hộ lệnh cấm trẻ em dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội. Ảnh: bdnews24.

Ở cấp độ EU, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen mới đây đã đề xuất mô hình tiếp cận mạng xã hội theo từng độ tuổi. Theo đó, trẻ dưới 13 tuổi chỉ được sử dụng mạng xã hội trong thời gian giới hạn và dưới sự giám sát của cha mẹ, người giám hộ hoặc giáo viên. Từ 13 tuổi trở lên, trẻ sẽ được tiếp cận dần với các nền tảng số nếu các nền tảng này chứng minh được tính an toàn và phù hợp với thanh thiếu niên.

Ủy ban châu Âu cũng ủng hộ việc hạn chế trẻ nhỏ tiếp xúc với màn hình điện tử và dự kiến sẽ trình đề xuất chính thức về vấn đề này sau mùa hè năm nay.

Bích Hồng

Nguồn: Euronews, APT.

Từ khóa:

#Mạng xã hội #Quốc gia #Đầu tiên #Quốc hội Pháp #sử dụng #Liên minh châu âu #Siết chặt quản lý #Môi trường #Lệnh cấm

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

NATO cân nhắc tăng cường lực lượng tại Litva

NATO cân nhắc tăng cường lực lượng tại Litva

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Cố vấn An ninh quốc gia của Tổng thống Litva Gitanas Nausėda, ông Deividas Matulionis mới đây cho biết, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) có thể triển khai thêm lực lượng và năng lực phòng không tới Litva nếu tình hình an ninh tại sườn phía...
Mỹ triển khai đợt viện trợ nhân đạo đầu tiên tới Cuba

Mỹ triển khai đợt viện trợ nhân đạo đầu tiên tới Cuba

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Bộ Ngoại giao Mỹ vừa cho biết, Washington đã triển khai chuyến bay viện trợ nhân đạo đầu tiên tới Cuba, mở đầu cho gói hỗ trợ trị giá 100 triệu USD nhằm cung cấp nhu yếu phẩm trực tiếp cho người dân trên đảo, trong bối cảnh Mỹ tiếp tục duy trì các...
Hạ viện Mỹ thông qua dự luật chi tiêu tạm thời, ngăn nguy cơ chính phủ đóng cửa trước bầu cử giữa nhiệm kỳ

Hạ viện Mỹ thông qua dự luật chi tiêu tạm thời, ngăn nguy cơ chính phủ đóng cửa trước bầu cử giữa nhiệm kỳ

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Hạ viện Mỹ do đảng Cộng hòa kiểm soát ngày 21/7 đã thông qua dự luật chi tiêu tạm thời nhằm duy trì hoạt động của chính phủ liên bang đến ngày 4/12, qua đó giảm nguy cơ xảy ra tình trạng chính phủ phải đóng cửa trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11.
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh