Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường viếng nghĩa trang liệt sĩ; tặng quà gia đình chính sách xã Hậu Lộc, Triệu Lộc

Sáng 22/7, Đoàn công tác của tỉnh do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường làm trưởng đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hậu Lộc; thăm hỏi, tặng quà một số gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn các xã Hậu Lộc, Triệu Lộc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường chỉnh trang vòng hoa trước khi viếng các Anh hùng liệt sĩ.

Đoàn công tác mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường cùng các thành viên trong đoàn kính cẩn đặt vòng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, vì độc lập, tự do của Tổ quốc và hạnh phúc của Nhân dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường thắp hương lên các phần mộ liệt sĩ.

Trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, các thành viên trong đoàn nguyện tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, chung sức xây dựng quê hương Thanh Hóa ngày càng phát triển.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường tặng quà cho thương binh Trương Nho Tần.

Tiếp đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường cùng đoàn đã đến thăm, tặng quà cho thương binh Trương Nho Tần, ở thôn Thanh Xuân và thương binh Chung Thị Hộ, ở thôn Khánh Vượng, xã Hậu Lộc; thăm, tặng quà cho thương binh Ngọ Viết Hội và ông Hoàng Hồng Tăng, người nhiễm chất độc hóa học bị mù cả hai mắt, ở thôn Xuân Hội, xã Triệu Lộc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường tặng quà cho thương binh Chung Thị Hộ.

Tại các gia đình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường và đoàn công tác đã thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống; bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh của các thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, là tấm gương sáng để con cháu noi theo; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường thăm hỏi thương binh Ngọ Viết Hội.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người có công; thường xuyên chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách, bảo đảm mọi người có công đều được quan tâm, chăm sóc chu đáo.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường tặng quà cho ông Hoàng Hồng Tăng, người nhiễm chất độc hóa học bị mù cả hai mắt.

Các gia đình chính sách khẳng định sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, động viên con cháu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực lao động, sản xuất, đóng góp vào sự phát triển của địa phương.

Lê Hợi