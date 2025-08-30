Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm kiểm tra, chỉ đạo khắc phục thiệt hại sau mưa bão tại xã Yên Nhân và Bát Mọt

Sáng 30/8, đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra, chỉ đạo khắc phục thiệt hại sau bão số 5 và mưa lũ tại các xã Yên Nhân, Bát Mọt.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm cùng đoàn công tác kiểm tra điểm sạt lở taluy âm Quốc lộ 47.

Cùng tham dự đoàn công tác có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm cùng đoàn công tác kiểm tra sạt lở trên tuyến Quốc Lộ 47 đoạn qua xã Yên Nhân.

Tại các xã Yên Nhân và Bát Mọt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm đã đi kiểm tra các công trình giao thông, hệ thống điện, thông tin liên lạc, nhà ở của người dân bị thiệt hại do bão số 5 gây ra.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm cùng đoàn công tác kiểm tra điểm sạt lở vào công trình UBND xã Bát Mọt.

Qua kiểm tra tình hình thực tế, chỉ đạo tại hiện trường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm yêu cầu Sở Xây dựng tập trung chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc và các đơn vị quản lý đường bộ có liên quan huy động tối đa máy móc, thiết bị, vật tư, nhân lực khẩn trương xử lý các vị trí bị sạt lở, gây ách tắc giao thông trên tuyến Quốc lộ 47 đoạn qua xã Yên Nhân và xã Bát Mọt, đảm bảo thông xe trong thời gian sớm nhất. Cùng với đó, huy động nhân lực, máy móc xử lý các điểm giao thông nông thôn bị sạt lở gây cô lập các thôn, bản của các xã Yên Nhân và Bát Mọt.

Các lực lượng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Sở Công Thương và các xã Bát Mọt, Yên Nhân huy động nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị cần thiết và hậu cần kịp thời hỗ trợ người dân các xã Yên Nhân, Bát Mọt khắc phục hậu quả thiên tai. Tập trung sửa chữa, khôi phục, dọn dẹp nhà ở, trường học, trạm y tế, các tuyến đường nội bộ, liên thôn bản; bố trí nơi ở tạm, hỗ trợ lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm cho những hộ dân bị mất nhà cửa, không để người dân đói, rét, khát, không có chỗ ở, thiếu quần áo.

Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ các xã Yên Nhân, Bát Mọt triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất nông nghiệp; kịp thời sửa chữa các công trình thủy lợi, nước sinh hoạt nông thôn bị sự cố; kiểm tra ban bố các tình huống khẩn cấp về thiên tai trên địa bàn.

Chủ tịch UBND xã Bát Mọt báo cáo tình hình thiệt hại do bão số 5 gây ra với Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm và đoàn công tác.

Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Công Thương và các đơn vị viễn thông, Điện lực Thanh Hóa theo chức năng, nhiệm vụ được giao chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc huy động nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị cần thiết hỗ trợ các xã Bát Mọt, Yên Nhân khắc phục ngay sự cố đối với hệ thống viễn thông, điện trong thời gian sớm nhất để phục vụ sinh hoạt và sản xuất của người dân. Sở Khoa học và Công nghệ rà soát các thiết bị thông tin liên lạc vệ tinh phục vụ phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh để phân bổ phù hợp cho các địa phương.

Sở Giáo dục và Đào tạo hỗ trợ khắc phục thiết bị giảng dạy, sách giáo khoa và đồ dùng học tập đối với các cơ sở giáo dục bị thiệt hại, bảo đảm đủ điều kiện khai giảng và học tập năm học mới của học sinh. Đối với những trường học chưa bảo đảm an toàn, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các địa phương khai giảng năm học mới muộn hơn và bố trí thời gian học bù cho học sinh.

Sở Y tế hỗ trợ 2 xã khắc phục các cơ sở y tế bị thiệt hại, không để gián đoạn hoạt động cấp cứu, điều trị người bệnh; đảm bảo cung ứng đủ thuốc chữa bệnh thiết yếu cho người dân; chỉ đạo xử lý vệ sinh môi trường, tiêu độc khử trùng, phòng chống dịch bệnh sau mưa lũ.

Các sở ngành có liên quan của tỉnh bám sát chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh tập trung khắc phục hậu quả bão số 5 và mưa lũ; phối hợp, hỗ trợ cấp ủy, chính quyền địa phương xử lý khó khăn, vướng mắc tại cơ sở, sớm ổn định đời sống, sinh hoạt của Nhân dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai trên địa bàn xã Bát Mọt và xã Yên Nhân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm chỉ đạo các ngành tập trung khắc phục hậu quả do bão số 5 và mưa lũ sau bão trên địa bàn xã Yên Nhân và Bát Mọt.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm cùng đoàn công tác kiểm tra vị trí xây dựng trường học bán trú cho học sinh vùng biên giới tại xã Bát Mọt.

Kiểm tra vị trí xây dựng trường học bán trú cho học sinh vùng biên giới tại xã Bát Mọt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm nhấn mạnh, việc xây dựng hệ thống trường học tại các xã biên giới là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, thể hiện sự quan tâm sâu sắc đến công tác giáo dục ở khu vực đặc biệt khó khăn. Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành có liên quan phối hợp với xã Bát Mọt, thống nhất vị trí phù hợp về địa hình, thuận tiện trong xây dựng và vận hành, đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên. Đồng thời, hoàn thiện hồ sơ pháp lý, phương án đầu tư cụ thể cho trường học theo quy định.

Theo báo của xã Yên Nhân, bão số 5 và mưa lũ sau bão đã gây ra thiệt hại nặng nề đối với các công trình hạ tầng và tài sản của Nhân dân trên địa bàn. Mưa lũ đã làm thiệt hại 180 nhà ở của người dân. Trong đó, sập hoàn toàn 24 ngôi nhà, 41 nhà bị hư hỏng nặng, 70 nhà bị hư hỏng từ 30-50% và 45 nhà bị hư hỏng một phần. Do địa hình chia cắt, thông tin liên lạc gián đoạn nên xã chưa thể thống kê được thiệt hại về nông nghiệp, công trình thủy lợi. Hiện xã Yên Nhân vẫn còn 2 thôn chia cắt.

Tại xã Bát Mọt, mưa lũ cũng gây thiệt hại một số ngôi nhà, công trình giao thông và ngập lụt diện tích cây trồng, ao nuôi trồng thủy sản. Hiện địa phương đang tiếp tục thống kê và thực hiện các biện pháp khắc phục.

Lê Hợi