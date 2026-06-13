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Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam thăm, tặng quà công nhân lao động tại Thanh Hóa

Lê Quỳnh
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(Baothanhhoa.vn) - Thiết thực chào mừng thành công Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam, chiều 13/6, đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã đến thăm, tặng quà đoàn viên, công nhân lao động mắc bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Thanh Hóa.

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam thăm, tặng quà công nhân lao động tại Thanh Hóa

Thiết thực chào mừng thành công Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam, chiều 13/6, đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã đến thăm, tặng quà đoàn viên, công nhân lao động mắc bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Thanh Hóa.

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam thăm, tặng quà công nhân lao động tại Thanh Hóa

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu thông tin kết quả Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam đến đoàn viên, công nhân lao động Thanh Hóa.

Tại chương trình, đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã thông tin khái quát kết quả Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam đến đoàn viên, công nhân lao động tỉnh Thanh Hóa.

Đồng thời, trao tặng 30 suất quà cho đoàn viên, công nhân lao động Công ty TNHH Giầy Aleron Việt Nam; 50 suất quà cho đoàn viên, công nhân lao động Công ty TNHH Giầy Rollsport Việt Nam. Mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng.

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cùng đoàn công tác cũng đã đến thăm, tặng quà chị Nguyễn Thị Xuân, công nhân công ty TNHH Giầy Sunjade Việt Nam, bị bệnh suy thận nặng.

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam thăm, tặng quà công nhân lao động tại Thanh Hóa

Đồng chí Ngọ Duy Hiểu cùng lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa trao quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Gặp gỡ đoàn viên, người lao động các công ty, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu đã thăm hỏi tình hình việc làm, thu nhập, đời sống, động viên đoàn viên, người lao động tiếp tục khắc phục khó khăn, nỗ lực lao động sản xuất, tích cực tham gia các hoạt động do tổ chức Công đoàn phát động.

Đồng chí đề nghị các doanh nghiệp tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động; xây dựng môi trường làm việc an toàn, ổn định để người lao động yên tâm gắn bó, cống hiến, góp phần thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp và của tỉnh Thanh Hóa.

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam thăm, tặng quà công nhân lao động tại Thanh Hóa

Thăm, tặng quà chị Nguyễn Thị Xuân, công nhân Công ty TNHH Giầy Sunjade Việt Nam.

Đây là hoạt động nằm trong chương trình “Những món quà từ Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức nhằm chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo trên phạm vi cả nước. Qua đó tiếp tục thể hiện sự quan tâm của tổ chức công đoàn trong việc chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Lê Quỳnh

Từ khóa:

#Công nhân #Công đoàn Việt Nam

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