Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Tiến Lam dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Thiệu Hóa

Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2025), chiều 11/11, đồng chí Lê Tiến Lam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, đã đến dự và chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với cán bộ, Nhân dân khu dân cư thôn Nguyên Tân, xã Thiệu Hóa.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Tiến Lam cùng các đại biểu tham dự ngày hội.

Một tiết mục văn nghệ tại ngày hội.

Trong không khí vui tươi, phấn khởi của ngày hội, các đại biểu và Nhân dân thôn Nguyên Tân đã cùng nhau ôn lại truyền thống 95 năm vẻ vang của MTTQ Việt Nam; đồng thời, nhìn lại chặng đường đoàn kết, đổi mới và phát triển của khu dân cư thôn Nguyên Tân.

Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền và sự đồng thuận của Nhân dân, Ban Công tác Mặt trận thôn Nguyên Tân đã triển khai nhiều phong trào thi đua, các cuộc vận động đạt kết quả toàn diện. Thôn hiện có 775 nhân khẩu, phần lớn làm nông nghiệp, đời sống Nhân dân ngày càng được nâng cao.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được triển khai sâu rộng, năm 2025 thôn giữ vững danh hiệu thôn văn hóa, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 96%, nhiều hộ tiêu biểu được công nhận 3 năm liền. Đây là nền tảng vững chắc để thôn tiếp tục hướng tới mục tiêu xây dựng khu dân cư kiểu mẫu toàn diện.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Tiến Lam phát biểu tại ngày hội.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Tiến Lam chúc mừng và biểu dương những kết quả mà cán bộ, đảng viên và Nhân dân thôn Nguyên Tân đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời khẳng định: Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc không chỉ là dịp tôn vinh sức mạnh cộng đồng mà còn thể hiện sinh động quyền làm chủ của Nhân dân, thắt chặt mối liên hệ giữa Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tầng lớp Nhân dân.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Tiến Lam đề nghị thôn Nguyên Tân tiếp tục phát huy ngọn cờ đại đoàn kết, khơi dậy ý chí tự lực vươn lên, không để ai bị bỏ lại phía sau; giữ gìn môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”, duy trì phong trào nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội.

Đồng chí mong muốn cán bộ, Nhân dân thôn Nguyên Tân tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tham gia tích cực vào giám sát, phản biện, đóng góp xây dựng Đảng, chính quyền; cùng chung sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Tiến Lam trao tặng cán bộ và Nhân dân thôn Nguyên Tân bức ảnh “Bác Hồ với Bác Tôn” - biểu tượng cao đẹp của tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đại điện Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, lãnh đạo MTTQ tỉnh tặng quà các gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Tiến Lam, trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Tại ngày hội, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Tiến Lam đã trao tặng cán bộ và Nhân dân thôn Nguyên Tân bức ảnh “Bác Hồ với Bác Tôn” - biểu tượng cao đẹp của tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc; trao 11 suất quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh tặng các hộ chính sách, hộ nghèo; trao 80 triệu đồng kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ bà Nguyễn Thị Hằng.

Bí thư Đảng ủy xã Thiệu Hóa Nguyễn Trọng Trang trao quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại thôn Nguyên Tân.

Nhân dịp này, đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ, xã Thiệu Hóa trao quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thôn.

Trần Hằng