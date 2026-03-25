Philippines nhận chuyến hàng dầu đầu tiên từ Nga sau 5 năm

Philippines vừa tiếp nhận lô dầu thô đầu tiên từ Russia sau 5 năm gián đoạn, trong bối cảnh Manila tìm kiếm nguồn cung thay thế trước nguy cơ gián đoạn năng lượng toàn cầu.

Theo dữ liệu vận chuyển từ các hãng phân tích như LSEG, Kpler và OilX, một tàu chở khoảng 100.000 tấn dầu thô hỗn hợp ESPO xuất phát từ cảng Kozmino (Nga) đã cập cảng Limay, tỉnh Bataan vào ngày 24/3. Lô hàng này được chuyển tới nhà máy lọc dầu của Petron - một trong những cơ sở chế biến nhiên liệu lớn nhất của Philippines.

Đây là chuyến hàng dầu Nga đầu tiên tới Philippines kể từ năm 2021, đánh dấu bước thay đổi đáng chú ý trong chiến lược năng lượng của quốc gia Đông Nam Á này. Trước đó, Manila phụ thuộc lớn vào nguồn cung từ Trung Đông, khu vực đang đối mặt với rủi ro gián đoạn do căng thẳng leo thang, đặc biệt liên quan đến Iran và nguy cơ ảnh hưởng đến tuyến vận tải qua eo biển Hormuz.

Giới chức Philippines cho biết, nước này đang tích cực đa dạng hóa nguồn cung nhằm giảm thiểu rủi ro và ổn định giá nhiên liệu trong nước. Bộ trưởng Năng lượng Sharon Garin từng khẳng định, Manila sẵn sàng xem xét mọi lựa chọn, bao gồm cả nguồn cung từ Nga, đồng thời tiến hành đàm phán với các đối tác khác như Thái Lan, Nhật Bản và Singapore.

Động thái nhập khẩu dầu từ Nga cũng diễn ra trong bối cảnh Mỹ áp dụng thời hạn tạm thời nới lỏng một số hạn chế liên quan đến dầu mỏ Nga, cho phép các giao dịch đang trong quá trình vận chuyển được hoàn tất.

Trước những biến động của thị trường năng lượng, Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. đã ban bố tình trạng khẩn cấp năng lượng quốc gia. Quyết định này cho phép chính phủ đẩy nhanh quá trình mua sắm, thanh toán trước các hợp đồng nhiên liệu và triển khai các biện pháp nhằm đảm bảo nguồn cung ổn định, trong bối cảnh giá năng lượng toàn cầu có xu hướng tăng mạnh do tác động của xung đột địa chính trị.

Việc nối lại nhập khẩu dầu từ Nga được xem là một phần trong nỗ lực của Philippines nhằm tăng cường an ninh năng lượng và chủ động ứng phó với những biến động khó lường của thị trường quốc tế.

Minh Phương

Nguồn: Philstar, CNA