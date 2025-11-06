Philippines bắt đầu công tác dọn dẹp sau bão Kalmaegi

Ngày 5/11, người dân miền Trung Philippines đã bắt đầu công tác dọn dẹp bùn đất trên đường phố và nhà cửa sau khi bão Kalmaegi càn quét khu vực này, khiến ít nhất 85 người thiệt mạng và hàng chục người vẫn đang mất tích.

Lực lượng cứu hộ sơ tán người dân khỏi khu vực ngập lụt do bão Kalmaegi tại tỉnh Cebu, Philippines ngày 4/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tại tỉnh Cebu, nơi từng là điểm đến du lịch nổi tiếng, cảnh tượng đổ nát hiện rõ với nhà cửa tan hoang, xe cộ lật úp, đường phố ngổn ngang gạch đá, và cuộc sống bị đảo lộn.

Cố gắng cạo lớp bùn dày phủ kín ngôi nhà, ông Marlon Enriquez, 58 tuổi, cư dân thành phố Cebu, chia sẻ ông đã sống tại đây 16 năm và đây là lần đầu tiên ông chứng kiến trận lụt như vậy. Trong khi đó, nhiều gia đình thậm chí đã không còn nhà để về.

Lực lượng chức năng cũng đang triển khai các lực lượng để cứu hộ những người bị mắc kẹt cũng như dọn dẹp các khu vực công cộng, trường học, khôi phục lưới điện, nước sạch nhằm nhanh chóng đảm bảo cuộc sống cho người dân.

Theo số liệu của các cơ quan chức năng Philippines, ngoài 85 người thiệt mạng vẫn còn 75 người mất tích trong đợt bão lũ này. Công tác tìm kiếm những người mất tích do lũ lụt và lở đất vẫn đang được tiến hành. Hiện bão Kalmaegi đã đi vào Biển Đông.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tính đến 21h, tâm bão đang ở khoảng 12,6 độ Vĩ Bắc, 115,7 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (thuộc đặc khu Trường Sa) khoảng 200 km về phía Đông Bắc, cách Quy Nhơn (Gia Lai) khoảng 720 km về phía Đông Đông Nam.

Sức gió mạnh nhất được ghi nhận ở cấp 14 (150-166 km/h), giật cấp 17. Dự báo trong 3 giờ tới, bão Kalmaegi sẽ di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 30 km/h.

Cùng ngày, giới chức Indonesia thông báo một trận lũ quét xảy ra hồi tuần trước ở huyện Nduga hẻo lánh thuộc tỉnh Cao nguyên Papua, miền Đông nước này đã khiến 15 người thiệt mạng và 8 người khác vẫn đang mất tích.

Lũ quét xảy ra do mưa lớn ở khu vực thượng nguồn trong nhiều ngày. Giới chức cảnh báo thời tiết cực đoan có nhiều nguy cơ sẽ tiếp tục xảy ra trong tỉnh và khuyến cáo người dân nên di chuyển đến những nơi an toàn hơn nếu mưa lớn kéo dài hơn một giờ./.

Theo TTXVN