Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Kinh tế

Phê duyệt khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản phục vụ các dự án đầu tư công tại xã Hà Trung

LP (Nguồn UBND tỉnh)
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - UBND tỉnh vừa ban hành quyết định số 1758/QĐ-UBND ngày 16/6/2026 phê duyệt khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với mỏ đất làm vật liệu san lấp tại xã Hà Trung, nhằm phục vụ thi công các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn.

Phê duyệt khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản phục vụ các dự án đầu tư công tại xã Hà Trung

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định số 1758/QĐ-UBND ngày 16/6/2026 phê duyệt khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với mỏ đất làm vật liệu san lấp tại xã Hà Trung, nhằm phục vụ thi công các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn.

Phê duyệt khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản phục vụ các dự án đầu tư công tại xã Hà Trung

Ảnh minh họa. (Nguồn Internet)

Theo quyết định, khu vực mỏ đất làm vật liệu san lấp tại xã Hà Trung có diện tích 1 ha được xác định là khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Chủ tịch UBND tỉnh. Khu vực này được sử dụng để cung cấp vật liệu phục vụ thi công các dự án do UBND xã Hà Trung làm chủ đầu tư theo quy định của Luật Địa chất và Khoáng sản.

Trong đó, nguồn vật liệu từ mỏ đất sẽ phục vụ nhiều công trình, dự án trên địa bàn như các khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam tại các thôn Đường Cát, Kim Phú Na, Xuân Sơn (xã Hà Trung); dự án mở rộng khu nghĩa trang phục vụ giải phóng mặt bằng dự án đường sắt tốc độ cao; các dự án hạ tầng khu dân cư, khu đất ở trên địa bàn xã Hà Trung.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan thực hiện công khai nội dung khoanh định khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản; hướng dẫn UBND xã Hà Trung thực hiện các thủ tục đề xuất, lựa chọn tổ chức, đơn vị đủ điều kiện để được cấp phép khai thác; đồng thời tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện cấp phép hoạt động khoáng sản không thông qua đấu giá quyền khai thác theo quy định.

UBND xã Hà Trung có trách nhiệm phối hợp triển khai các thủ tục cấp phép khai thác khoáng sản đúng hiện trạng đã được phê duyệt; thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn, ngăn chặn tình trạng khai thác trái phép.

Danh mục khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản để phục vụ các dự án đầu tư công:

Phê duyệt khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản phục vụ các dự án đầu tư công tại xã Hà Trung

LP (Nguồn UBND tỉnh)

Từ khóa:

#UBND tỉnh Thanh Hóa #Hà Trung #Chủ tịch UBND tỉnh #Khai thác khoáng sản #Phục vụ #Đấu giá #khu vực #phê duyệt #Đường sắt tốc độ cao #dự án đầu tư công

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Chuyển đổi kép - động lực tăng trưởng mới

Chuyển đổi kép - động lực tăng trưởng mới

Kinh tế
(Baothanhhoa.vn) - Chuyển đổi số và chuyển đổi xanh đang trở thành hai trụ cột quan trọng của quá trình phát triển kinh tế trong giai đoạn mới. Đối với cộng đồng doanh nghiệp Thanh Hóa, đây không chỉ là yêu cầu thích ứng trước những thay đổi của thị trường mà còn là...
Số hóa đất đai, giảm phiền hà cho người dân

Số hóa đất đai, giảm phiền hà cho người dân

Kinh tế
(Baothanhhoa.vn) - Công tác làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai đang được các địa phương ở Thanh Hóa triển khai quyết liệt. Đằng sau những con số về dữ liệu được chuẩn hóa là hành trình rà soát từng hồ sơ, đối chiếu từng thông tin và sự vào cuộc của nhiều lực...
Ứng phó với xâm nhập mặn vùng ven biển

Ứng phó với xâm nhập mặn vùng ven biển

Kinh tế
(Baothanhhoa.vn) - Xâm nhập mặn đang tạo thêm áp lực lên sản xuất và đời sống tại nhiều địa phương ven biển Thanh Hóa. Trước diễn biến thời tiết ngày càng cực đoan, các ngành chức năng, chính quyền địa phương và người dân chủ động triển khai nhiều giải pháp ứng phó,...
Góp phần lành mạnh hóa thị trường

Góp phần lành mạnh hóa thị trường

Thị trường
(Baothanhhoa.vn) - Sở hữu trí tuệ (SHTT) ngày càng đóng vai trò quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội, nhất là trong giai đoạn hiện nay. Tạo dựng được một hệ thống bảo hộ SHTT mạnh và hoàn thiện đó là nhân tố không thể thiếu trong chiến lược phát triển kinh...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh