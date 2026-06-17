Phê duyệt khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản phục vụ các dự án đầu tư công tại xã Hà Trung

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định số 1758/QĐ-UBND ngày 16/6/2026 phê duyệt khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với mỏ đất làm vật liệu san lấp tại xã Hà Trung, nhằm phục vụ thi công các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn.

Ảnh minh họa. (Nguồn Internet)

Theo quyết định, khu vực mỏ đất làm vật liệu san lấp tại xã Hà Trung có diện tích 1 ha được xác định là khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Chủ tịch UBND tỉnh. Khu vực này được sử dụng để cung cấp vật liệu phục vụ thi công các dự án do UBND xã Hà Trung làm chủ đầu tư theo quy định của Luật Địa chất và Khoáng sản.

Trong đó, nguồn vật liệu từ mỏ đất sẽ phục vụ nhiều công trình, dự án trên địa bàn như các khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam tại các thôn Đường Cát, Kim Phú Na, Xuân Sơn (xã Hà Trung); dự án mở rộng khu nghĩa trang phục vụ giải phóng mặt bằng dự án đường sắt tốc độ cao; các dự án hạ tầng khu dân cư, khu đất ở trên địa bàn xã Hà Trung.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan thực hiện công khai nội dung khoanh định khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản; hướng dẫn UBND xã Hà Trung thực hiện các thủ tục đề xuất, lựa chọn tổ chức, đơn vị đủ điều kiện để được cấp phép khai thác; đồng thời tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện cấp phép hoạt động khoáng sản không thông qua đấu giá quyền khai thác theo quy định.

UBND xã Hà Trung có trách nhiệm phối hợp triển khai các thủ tục cấp phép khai thác khoáng sản đúng hiện trạng đã được phê duyệt; thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn, ngăn chặn tình trạng khai thác trái phép.

Danh mục khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản để phục vụ các dự án đầu tư công:

LP (Nguồn UBND tỉnh)