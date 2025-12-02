Phê duyệt bổ sung 96,7 tỷ đồng hỗ trợ các xã, phường thực hiện chính sách trợ giúp và trợ cấp hưu trí xã hội

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh vừa ký ban hành Quyết định số 3745/QĐ-UBND ngày 01/12/2025 về việc phê duyệt bổ sung có mục tiêu kinh phí cho các xã, phường để thực hiện chính sách trợ giúp xã hội và trợ cấp hưu trí xã hội.

Theo quyết định, phê duyệt bổ sung 96,768 tỷ đồng cho 38 xã, phường trên địa bàn tỉnh nhằm tăng cường nguồn lực cho các xã, phường thực hiện chính sách trợ giúp xã hội và trợ cấp hưu trí xã hội trong năm 2025. Nguồn kinh phí được bố trí từ nguồn cải cách tiền lương của ngân sách tỉnh. Danh sách phân bổ chi tiết được ban hành kèm theo phụ lục của Quyết định xem tại đây.

Bảo đảm chi đúng chính sách, đúng đối tượng

Theo quyết định, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính cùng các đơn vị lập dự toán và đơn vị sử dụng ngân sách chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác của hồ sơ tham mưu, thẩm định và đề nghị phê duyệt kinh phí. Kinh phí bổ sung có mục tiêu chỉ nhằm hỗ trợ ngân sách cấp xã thực hiện nhiệm vụ; UBND tỉnh không phê duyệt từng chế độ, chính sách cụ thể. Các địa phương phải tổ chức triển khai trong phạm vi dự toán được giao và tuân thủ đầy đủ tiêu chuẩn, định mức, chế độ chi theo quy định hiện hành.

Sở Tài chính và Kho bạc Nhà nước khu vực XI được giao nhiệm vụ theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra và thực hiện cấp kinh phí kịp thời, đúng quy định. Đồng thời, các đơn vị này có quyền từ chối các khoản chi không đủ điều kiện, theo thẩm quyền quy định tại Nghị định 163/2016/NĐ-CP, và chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình.

Tăng cường giám sát, bảo đảm minh bạch

Sở Tài chính có trách nhiệm định kỳ báo cáo Thường trực HĐND tỉnh và HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất đối với các nội dung UBND tỉnh đã phân bổ, giao dự toán, theo quy định của Luật Ngân sách và Quy chế làm việc của UBND tỉnh.

UBND các xã, phường được bổ sung kinh phí phải rà soát kỹ đối tượng thụ hưởng, đảm bảo đúng điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định; đồng thời quản lý, sử dụng kinh phí minh bạch, đúng mục đích, tránh thất thoát, lãng phí hoặc lợi ích nhóm. Các đơn vị phải thực hiện thanh quyết toán đầy đủ và chịu trách nhiệm trước pháp luật, UBND tỉnh về mọi quyết định của mình. Trường hợp chi sai, các địa phương phải thu hồi và nộp lại ngân sách nhà nước.

Phối hợp triển khai hiệu quả

Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Kho bạc Nhà nước khu vực XI, Bảo hiểm xã hội tỉnh và các ngành liên quan được giao nhiệm vụ hướng dẫn, kiểm tra và xử lý vướng mắc trong quá trình thực hiện, đảm bảo các chính sách trợ giúp xã hội và trợ cấp hưu trí xã hội được triển khai đúng quy định và đến đúng đối tượng.

