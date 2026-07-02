Phe đối lập Israel cáo buộc ông Netanyahu thổi phồng mối đe dọa hạt nhân từ Iran

Cựu Tổng Tham mưu trưởng quân đội Israel, đồng thời là lãnh đạo phe đối lập, ông Gadi Eisenkot ngày 2/7 cáo buộc Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đưa ra những tuyên bố không đúng sự thật về năng lực hạt nhân của Iran nhằm gây lo ngại trong dư luận.

Phe đối lập Israel cáo buộc Thủ tướng Benjamin Netanyahu sử dụng vấn đề hạt nhân Iran để gây lo ngại trong dư luận. Ảnh: Atlanticcouncil.

Phát biểu tại một hội nghị ở miền Trung Israel, ông Eisenkot cho rằng các tuyên bố gần đây của Thủ tướng Netanyahu về chương trình hạt nhân của Iran là không chính xác. Ông Eisenkot, hiện là lãnh đạo đảng Yashar, cho rằng Iran không sở hữu bom hạt nhân như những gì Thủ tướng Netanyahu đề cập, đồng thời cáo buộc nhà lãnh đạo Israel “bóp méo thực tế” để làm gia tăng tâm lý lo ngại trong công chúng.

Ông Eisenkot đề cập đến cuộc phỏng vấn của Thủ tướng Netanyahu trên Kênh 14 của Israel ngày 1/7, trong đó ông Netanyahu nói rằng đã hai lần hành động nhằm ngăn chặn nguy cơ Israel bị đe dọa bởi các loại vũ khí hạt nhân mà ông cho rằng Iran đã sở hữu.

Ông Eisenkot, người giữ cương vị Tổng Tham mưu trưởng quân đội Israel giai đoạn 2015-2019, ngày 1/7 cũng tuyên bố sẽ ra tranh cử chức Thủ tướng.

Mỹ và Israel nhiều lần cáo buộc Iran duy trì các chương trình hạt nhân và tên lửa có thể đe dọa an ninh của Israel cũng như các đồng minh của Washington trong khu vực. Trong khi đó, Tehran khẳng định chương trình hạt nhân của mình hoàn toàn vì mục đích hòa bình và không theo đuổi việc phát triển vũ khí hạt nhân.

Theo nhiều chuyên gia quốc tế, Israel được cho là quốc gia duy nhất tại Trung Đông sở hữu kho vũ khí hạt nhân, mặc dù nước này chưa từng chính thức xác nhận. Các cơ sở hạt nhân của Israel hiện cũng không nằm trong cơ chế thanh sát của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA).

Trong một diễn biến khác, Chủ tịch Quốc hội Iran, đồng thời là Trưởng đoàn đàm phán của Tehran, Mohammad Bagher Qalibaf ngày 2/7 khẳng định nước này sẽ không cho phép các thanh sát viên của IAEA tiếp cận các cơ sở hạt nhân đã bị không kích. Ông Qalibaf cho biết Quốc hội Iran đã thông qua đạo luật liên quan, đồng thời Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao cũng đã ban hành nghị quyết tương ứng.

Iran tuyên bố IAEA không được tiếp cận các cơ sở hạt nhân bị không kích. Ảnh: IRAM.

Ông nhấn mạnh rằng, theo quy định hiện hành, sẽ không cấp bất kỳ quyền tiếp cận nào đối với các cơ sở đã bị không kích và hư hại. Iran cũng sẽ không cho phép IAEA tiếp cận ngoài phạm vi đã được Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao phê chuẩn. Theo ông Qalibaf, hiện các thanh sát viên IAEA chỉ được phép tiếp cận Nhà máy điện hạt nhân Bushehr và Lò phản ứng nghiên cứu Tehran.

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh, Mỹ và Iran vừa kết thúc các cuộc đàm phán kỹ thuật gián tiếp tại Doha (Qatar), được Tổng thống Mỹ Donald Trump mô tả là “rất tốt”. Các quan chức Mỹ và Iran cho biết hai bên đã nhất trí mở một kênh liên lạc để đảm bảo các điều khoản trong bản ghi nhớ hợp tác được thực hiện, trong bối cảnh vẫn còn những bất đồng về việc triển khai thực hiện bản ghi nhớ này. Động thái này diễn ra hai tuần sau khi Mỹ và Iran ký bản ghi nhớ (MoU), trong đó hai bên nhất trí dành 60 ngày để đàm phán một thỏa thuận cuối cùng về chương trình hạt nhân của Iran.

Thúy Hà

Nguồn: MiddleEastMonitor