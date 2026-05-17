Phát triển kinh tế gia đình từ trồng nấm

Đến thăm mô hình trồng nấm sò của gia đình chị Bùi Thị Gia Nhân, dân tộc Mường, ở thôn Mộc Long, xã Thành Vinh, chúng tôi thực sự nể phục với ý chí, nghị lực vươn lên phát triển kinh tế gia đinh của chị.

Chị Bùi Thị Gia Nhân thu hoạch nấm.

Qua câu chuyện, chị Nhân chia sẻ, năm 2017, sau khi tốt nghiệp Khoa Công nghệ sinh học, Trường Đại học Nông nghiệp I Hà Nội, chị có thời gian đi làm tại Công ty nấm sạch tự nhiên Việt Nam ở Hà Nội. Qua thời gian làm việc tại đây, chị đã tích lũy được kinh nghiệm trồng nấm và về quê lập nghiệp. Qua tìm hiểu, chị nhận thấy trên thị trường có nhiều loại nấm, nhưng nhiều cơ sở sản xuất nấm không đảm bảo vệ sinh an toàn, ảnh hưởng sức khỏe người dùng, cũng từ đây chị đã quyết định khăn gói về quê thực hiện mô hình trồng nấm an toàn.

Gia đình sẵn có diện tích đất rộng, chị đã quy hoạch 1.000m2 để xây dựng nhà xưởng, đồng thời vay mượn anh em, bạn bè, ngân hàng để đầu tư mua hệ thống máy đóng bịch, máy sang mùn, máy phay bông, hệ thống lò hơi, buồng hấp, với tổng mức đầu tư trên 400 triệu đồng để sản xuất nấm sò. Chị Nhân cho biết thêm, khác với nhiều cây trồng truyền thống, nấm có ưu điểm không đòi hỏi diện tích đất lớn, có thể tận dụng không gian nhà kho, chuồng trại cũ để sản xuất. Nguyên liệu trồng nấm cũng dễ kiếm, chủ yếu từ phụ phẩm nông nghiệp như rơm rạ, mùn cưa, lõi ngô... giúp giảm chi phí đầu vào và góp phần bảo vệ môi trường. Thời gian sinh trưởng ngắn, chỉ từ 30 đến 50 ngày là nấm có thể cho thu hoạch. Để đạt hiệu quả cao, khâu kỹ thuật xử lý nguyên liệu, đảm bảo độ ẩm, nhiệt độ, ánh sáng phù hợp cho từng giai đoạn nấm phát triển. Đồng thời, việc lựa chọn giống chất lượng, có nguồn gốc rõ ràng cũng là yếu tố quyết định đến năng suất và chất lượng sản phẩm.

Để “đầu ra” sản phẩm ổn định và hướng tới xây dựng sản phẩm OCOP, chị Nhân đã thành lập HTX nấm hữu cơ Mộc Long, với 22 thành viên là hội viên phụ nữ trong thôn. Đến nay, trung bình mỗi tháng, HTX sản xuất và xuất bán 1 tấn nấm sò. Sản phẩm nấm của HTX được thương lái các chợ đầu mối ở Hà Nội về thu mua với giá 40.000 đồng/kg. Với năng suất và hiệu quả từ nghề trồng nấm đã giúp HTX Nấm Mộc Long thu nhập trên 400 triệu đồng/năm.

Chia sẻ về định hướng phát triển nghề trồng nấm trong thời gian tới, chị Bùi Thị Gia Nhân cho biết, trong năm 2026, HTX do chị làm chủ sẽ mở rộng mô hình, sản xuất một số loại nấm dược liệu có giá trị kinh tế cao hơn nữa là nấm linh chi, nấm vân chi, đồng thời tìm kiếm thêm thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Bài và ảnh: Khánh Linh