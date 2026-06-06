Bảo đảm chính xác, kịp thời thông tin thống kê

Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ và yêu cầu quản trị dựa trên dữ liệu ngày càng trở nên phổ biến, thông tin thống kê giữ vai trò đặc biệt quan trọng đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội. Tại Thanh Hóa, cùng với quá trình chuyển đổi số của tỉnh, ngành thống kê đang từng bước hiện đại hóa hoạt động nghiệp vụ, nâng cao chất lượng thu thập, xử lý và công bố thông tin, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thực tiễn.

Cán bộ thống kê ứng dụng công nghệ trong phân tích, dự báo và phổ biến thông tin.

Những tháng đầu năm 2026, hệ thống thông tin thống kê tiếp tục phát huy vai trò là nguồn dữ liệu quan trọng phục vụ công tác quản lý, điều hành kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Các báo cáo kinh tế - xã hội tháng, quý được công bố đúng thời gian quy định, phản ánh tương đối đầy đủ tình hình sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, thương mại, dịch vụ, đầu tư xây dựng và đời sống dân cư. Đây là cơ sở để các sở, ngành, địa phương kịp thời đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, đồng thời đưa ra những giải pháp điều hành phù hợp với diễn biến thực tế.

Năm 2025, quy mô GRDP của Thanh Hóa đạt 333.617 tỷ đồng, đứng trong nhóm các địa phương có quy mô kinh tế lớn của cả nước; tốc độ tăng trưởng đạt 8,27%, xếp thứ 15 toàn quốc. Trong đó, khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 10,63%, khu vực dịch vụ tăng 8,79%. Những con số này không chỉ phản ánh bức tranh phát triển kinh tế của tỉnh mà còn là cơ sở quan trọng để Thanh Hóa xây dựng mục tiêu tăng trưởng từ 11% trở lên trong giai đoạn 2026-2030, hướng tới trở thành cực tăng trưởng mới của khu vực Bắc Trung bộ.

Để có được những số liệu chính xác và kịp thời, ngành thống kê đã không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, lấy chuyển đổi số làm động lực nâng cao chất lượng thông tin. Xác định hạ tầng công nghệ thông tin là “xương sống” của quá trình chuyển đổi số, Thống kê tỉnh đã tập trung đầu tư, nâng cấp đồng bộ hệ thống mạng, thiết bị và phần mềm nghiệp vụ. Đặc biệt, 100% công chức, người lao động trong ngành được trang bị máy tính có cấu hình đáp ứng yêu cầu công việc, kết nối internet băng thông rộng và sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên ngành. Đây là điều kiện quan trọng để toàn ngành chuyển đổi từ phương thức làm việc truyền thống sang môi trường số, từng bước nâng cao hiệu quả xử lý và khai thác dữ liệu.

Một trong những chuyển biến rõ nét nhất là việc thay đổi phương thức thu thập thông tin. Nếu như trước đây, các cuộc điều tra thống kê chủ yếu sử dụng phiếu giấy, mất nhiều thời gian cho việc ghi chép, nhập liệu và tổng hợp số liệu thì hiện nay phần lớn đã được thực hiện bằng phiếu điện tử trên thiết bị di động hoặc thông qua hình thức kê khai trực tuyến. Dữ liệu được cập nhật ngay tại thời điểm điều tra và truyền trực tiếp về hệ thống quản lý tập trung, giúp giảm đáng kể thời gian xử lý, đồng thời hạn chế tối đa những sai sót phát sinh trong quá trình nhập liệu.

Bà Lê Thị Hương, điều tra viên tham gia thực hiện các cuộc điều tra thống kê trên địa bàn tỉnh cho biết: “Việc sử dụng thiết bị điện tử giúp chúng tôi nhập dữ liệu trực tiếp tại hiện trường, tiết kiệm nhiều thời gian so với trước đây. Hệ thống phần mềm có chức năng kiểm tra logic dữ liệu nên những sai sót được phát hiện và xử lý ngay, góp phần nâng cao chất lượng thông tin điều tra".

Năm 2026, Thanh Hóa cùng cả nước triển khai Tổng điều tra kinh tế - cuộc điều tra có quy mô lớn nhằm thu thập thông tin về doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, đơn vị hành chính sự nghiệp, tổ chức tôn giáo và các cơ sở khác trong nền kinh tế. Theo Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2026 tỉnh Thanh Hóa, đến hết tháng 3/2026, toàn tỉnh đã hoàn thành 100% việc thu thập thông tin giai đoạn 1; hơn 4.100 doanh nghiệp trên địa bàn đã được rà soát, cập nhật dữ liệu phục vụ điều tra. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong toàn bộ quy trình từ lập danh sách, thu thập, giám sát đến xử lý dữ liệu đã góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đồng thời bảo đảm tính chính xác và đồng bộ của thông tin.

Đối với cộng đồng doanh nghiệp, việc chuyển sang hình thức kê khai trực tuyến cũng mang lại nhiều thuận lợi. Đại diện Công ty TNHH MTV Sông Chu cho biết, doanh nghiệp có thể chủ động kê khai thông tin trên hệ thống điện tử theo thời gian phù hợp mà không phải bố trí nhiều buổi làm việc trực tiếp với điều tra viên như trước. Điều này không chỉ tiết kiệm thời gian mà còn giúp việc cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác và thuận tiện hơn.

Nhờ đổi mới phương thức thu thập, chất lượng dữ liệu thống kê được nâng lên rõ rệt. Dữ liệu được kiểm soát ngay từ đầu vào, hạn chế tối đa sai sót, đồng thời rút ngắn đáng kể thời gian tổng hợp và xử lý. Việc ứng dụng công nghệ thông tin cũng đã chứng minh hiệu quả rõ nét trong thực tiễn. Đặc biệt, trong Tổng điều tra kinh tế năm 2026, việc triển khai đồng bộ các nền tảng số giúp nâng cao hiệu quả giám sát, kiểm tra dữ liệu, góp phần bảo đảm tiến độ và chất lượng của cuộc điều tra.

Ông Thái Bá Minh, Trưởng Thống kê tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2026 tỉnh Thanh Hóa cho biết: “Thông tin thống kê chính xác, kịp thời là cơ sở quan trọng để các cấp, ngành xây dựng và điều hành các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Vì vậy, ngành thống kê đang tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số toàn diện trong các hoạt động nghiệp vụ, bảo đảm dữ liệu thống kê ngày càng khách quan, minh bạch và đáp ứng tốt hơn yêu cầu quản lý trong tình hình mới”.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác thống kê vẫn đứng trước nhiều thách thức khi quy mô nền kinh tế ngày càng mở rộng, các loại hình sản xuất, kinh doanh mới liên tục xuất hiện, khối lượng dữ liệu phát sinh ngày càng lớn. Điều này đòi hỏi ngành thống kê phải tiếp tục đổi mới phương pháp thu thập, xử lý thông tin, đồng thời tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu với các sở, ngành và địa phương.

Bám sát Đề án ứng dụng công nghệ thông tin trong Hệ thống thống kê nhà nước giai đoạn 2017-2025, tầm nhìn đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Thống kê tỉnh Thanh Hóa xác định tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện. Trọng tâm là phát triển hạ tầng công nghệ thông tin hiện đại; tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn trong các hoạt động thống kê; khai thác hiệu quả dữ liệu hành chính; đồng thời từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung phục vụ công tác phân tích, dự báo và hoạch định chính sách.

Bài và ảnh: Chi Phạm