Phát triển du lịch tâm linh ở xã Xuân Du

Được thiên nhiên ưu đãi cho nhiều tiềm năng để phát triển du lịch, xã Xuân Du đang từng bước hoàn thiện cơ chế tạo điều kiện để thu hút đầu tư phát triển du lịch cộng đồng, du lịch tâm linh gắn với các điểm di tích, hoạt động văn hóa tín ngưỡng.

Tiết mục văn nghệ đặc sắc của đồng bào dân tộc Thái tại lễ hội Sết Boóc Mạy.

Phủ Na nằm ở chân dãy núi Nưa, xây dựng năm 1909, năm 1993 được công nhận là Di tích lịch sử và thắng cảnh cấp quốc gia. Năm 2010, UBND tỉnh Thanh Hóa đã phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu Di tích lịch sử và thắng cảnh Phủ Na với diện tích 70ha. Nơi đây không chỉ là một địa điểm linh thiêng, mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc bảo tồn văn hóa truyền thống và phát triển du lịch địa phương. Lễ hội đền Phủ Na diễn ra vào tháng giêng hàng năm thu hút hàng nghìn người hành hương, vừa là dịp thể hiện lòng thành kính với thần linh, vừa là cơ hội để bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa tín ngưỡng lâu đời.

Với hệ thống đền, miếu quy tụ dưới thung lũng chân núi Nưa hoang sơ, không gian Phủ Na với rất nhiều đền miếu phối thờ thiên thần và nhân thần. Nhưng nổi bật bao trùm lên tất cả là thờ mẫu: Mẫu Thượng Ngàn - Bà Triệu - Công chúa Liễu Hạnh.

Trải qua nhiều biến cố của lịch sử, nhiều hạng mục của di tích bị xuống cấp. Từ năm 2019, được sự quan tâm của Nhà nước, di tích được đầu tư trùng tu các hạng mục như đền Mẫu, tam quan, các công trình phụ... tạo diện mạo mới khang trang, bề thế, thu hút đông đảo du khách gần xa. Những năm gần đây, số lượng du khách về với Phủ Na ngày càng tăng lên, hàng năm lượng khách đến với Phủ Na dao động từ 120 - 150 nghìn lượt người, doanh thu bình quân đạt 8 tỷ đồng/năm.

Cùng với hệ thống di tích Phủ Na, Xuân Du còn được biết đến với Lễ hội Sết Boóc Mạy của đồng bào dân tộc Thái thôn Mó 1. Đây là một hoạt động tín ngưỡng dân gian đặc sắc, được người dân trong thôn lưu giữ, phát huy và tổ chức vào ngày mùng 10 tháng giêng hằng năm. Tại lễ hội diễn ra nghi thức cúng mó nước, cúng thần linh và chương trình biểu diễn nghệ thuật hát múa dưới cây bông gồm các tiết mục: Dựng cây hoa; lễ cầu mưa; dệt vải quay tơ, thêu thùa; múa khan, nhảy sạp, uống rượu cần; tổ chức các trò chơi dân gian, liên hoan văn hóa ẩm thực của đồng bào dân tộc Thái... thông qua những làn điệu dân ca dao duyên, những âm thanh vang vọng của tiếng trống, tiếng cồng chiêng, tiếng khua luống, tiếng bòm bu hòa quyện với nhau.

Từ bao đời nay, Lễ hội Sết Boóc Mạy luôn được các thế hệ đồng bào dân tộc Thái nói riêng và Nhân dân địa phương gìn giữ, trao truyền cho đến hôm nay.

Khai thác tối đa lợi thế đó, Đảng ủy, UBND xã Xuân Du xác định phát triển du lịch, dịch vụ là ngành kinh tế mũi nhọn. Qua đó xã đang tập trung nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước kết hợp các nguồn xã hội hóa tiếp tục đầu tư nâng cấp, mở rộng các di tích tâm linh; phát triển du lịch gắn với bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống trên địa bàn. Đồng thời khuyến khích liên doanh, liên kết hình thành các tour, tuyến du lịch trong và ngoài xã; phát triển các sản phẩm du lịch đa dạng mang bản sắc địa phương phục vụ du khách, góp phần phát triển kinh tế du lịch, tăng thu ngân sách, nâng cao đời sống cho Nhân dân trên địa bàn xã.

Bên cạnh đó, UBND xã dự định bổ sung quy hoạch các điểm, tour du lịch cộng đồng trên địa bàn xã như điểm tham quan các mô hình trồng cây ăn quả, hoa cây cảnh ở thôn 6, thôn 8, thôn 14 (Xuân Du cũ) kết nối với du lịch cộng đồng dân tộc Mường tại thôn Bái Đa 1, Khe Xanh và du lịch cộng đồng dân tộc Thái tại thôn Mó 1 gắn với du lịch tâm linh tại Khu di tích Phủ Na. Tập trung nguồn lực để sửa chữa, nâng cấp đền Đức Ông, đền Ông Hoàng, đền Cô Chín, đền Phủ Bóng, phát triển khu vực bãi xe, khu dịch vụ...

Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Du Lê Viết Hương cho biết: “Xuân Du có những lễ hội văn hóa tâm linh đặc sắc, là nền tảng vững chắc để xã phát triển du lịch tâm linh, du lịch cộng đồng. Xã đang từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng dịch vụ tạo điều kiện để thu hút đầu tư phát triển du lịch cộng đồng, du lịch tâm linh; khuyến khích các doanh nghiệp trong và ngoài xã đầu tư hệ thống nhà hàng, khách sạn, các cơ sở dịch vụ phục vụ khách tham quan du lịch"...

Bài và ảnh: Minh Khanh