Phát triển BHYT học sinh, sinh viên

Bảo hiểm y tế (BHYT) nói chung và BHYT học sinh, sinh viên (HSSV) nói riêng là chính sách an sinh xã hội mang tính nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với công tác chăm sóc sức khỏe thế hệ trẻ. Trước thềm năm học 2025-2026, BHXH tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục và đào tạo để triển khai thực hiện tốt công tác BHYT HSSV trong các cơ sở giáo dục, giáo dục nghề nghiệp (sau đây gọi chung là cơ sở giáo dục) trên địa bàn tỉnh, đảm bảo duy trì 100% HSSV tham gia BHYT và được chăm sóc sức khỏe ban đầu (CSSKBĐ).

Bảo hiểm Xã hội tỉnh phối hợp với Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa tổ chức gian hàng tuyên truyền, tư vấn, giải đáp chính sách BHYT sinh viên.

Mới đây, BHXH tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa tổ chức “Gian hàng tuyên truyền, tư vấn, giải đáp chính sách BHYT HSSV”. Tại gian hàng, đã diễn ra nhiều hoạt động như tuyên truyền, tư vấn, giải đáp trực tiếp chính sách BHXH, BHYT; hướng dẫn phụ huynh, SV cài đặt sử dụng ứng dụng VssID-BHXH số... Kết quả, đã có hàng trăm lượt phụ huynh và SV được phổ biến, tuyên truyền về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT số 51/2024/QH15; Nghị định số 188/2025/NĐ-CP; tư vấn, giải đáp về chính sách BHYT, cài đặt ứng dụng VssID-BHXH số.

Thầy Mai Văn Bảy, hiệu trưởng nhà trường cho biết: Đây là một trong những hoạt động tuyên truyền nhằm triển khai hiệu quả công tác BHYT HSSV năm học 2025-2026 tại các cơ sở giáo dục, giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh; đồng thời phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, giảng viên, giáo viên trong việc phổ biến, tuyên truyền chính sách BHYT của Đảng và Nhà nước đến toàn thể phụ huynh và HSSV, nhằm duy trì, đảm bảo 100% HSSV tham gia BHYT và được CSSKBĐ theo quy định.

Trao đổi với ông Vũ Nguyên Hiệp, Phó Giám đốc BHXH tỉnh Thanh Hóa, được biết ý nghĩa của chính sách BHYT HSSV không chỉ nằm ở việc giảm gánh nặng chi phí khám, chữa bệnh cho gia đình khi rủi ro xảy ra, mà sâu xa hơn là xây dựng “lá chắn” dự phòng cho thế hệ trẻ. Khi tham gia BHYT HSSV được tiếp cận dịch vụ y tế sớm, đúng tuyến; được CSSKBĐ ngay tại trường và hình thành thói quen quản lý sức khỏe, sử dụng dịch vụ y tế hợp lý. Tham gia BHYT không đơn thuần là một quy định mang tính bắt buộc, mà hơn hết là một hành động thể hiện tinh thần trách nhiệm, nhân văn, hướng tới sự sẻ chia trong cộng đồng. Luật BHYT năm 2024 và Nghị định số 188/2025/NĐ-CP đã bổ sung nhiều nội dung quan trọng, nhằm mở rộng quyền lợi, tăng mức hỗ trợ và đơn giản hóa thủ tục cho người tham gia BHYT, trong đó có nhóm HSSV. Một điểm nổi bật là quy định nâng mức hỗ trợ đóng BHYT tối thiểu từ ngân sách Nhà nước cho HSSV từ 30% lên 50%. Theo đó, mức đóng BHYT của HSSV bằng 4,5% mức lương cơ sở (mức lương cơ sở hiện hành là 2.340.000 đồng), trong đó HSSV đóng 50% mức đóng là 2.340.000 đồng x 4,5% x 50% = 52.650 đồng/tháng; ngân sách Nhà nước hỗ trợ 50% mức đóng là 2.340.000 đồng x 4,5% x 50% = 52.650 đồng/tháng. HSSV đăng ký tham gia BHYT theo các phương thức đóng 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng; trường hợp HSSV tham gia BHYT theo phương thức 3 tháng, 6 tháng khi thẻ BHYT sắp hết hạn sử dụng thì cơ sở giáo dục đôn đốc HSSV tiếp tục nộp tiền, lập danh sách gửi cơ quan BHXH thực hiện việc gia hạn để thẻ BHYT có giá trị sử dụng liên tục đến hết năm tài chính. BHXH khuyến khích các cơ sở giáo dục đôn đốc HSSV tham gia BHYT theo phương thức 12 tháng. Trường hợp HSSV có thẻ BHYT hết hạn sử dụng tại các tháng còn lại trong năm 2025 hoặc chưa tham gia BHYT trước đó, cơ sở giáo dục có thể thu tiền (phần đóng của HSSV) và lập danh sách tham gia BHYT cho HSSV những tháng còn lại đến 31/12/2025 và 12 tháng của năm 2026.

Đối với HSSV thuộc hộ gia đình cận nghèo, theo quy định thì tham gia BHYT tại địa phương để được ngân sách Nhà nước hỗ trợ, nếu chưa được phê duyệt và mua thẻ BHYT theo hộ gia đình cận nghèo thì tham gia BHYT HSSV tại cơ sở giáo dục. Khi HSSV mua thẻ BHYT hộ gia đình cận nghèo sẽ được hoàn trả tiền tham gia BHYT HSSV theo quy định (hoàn trả tiền đóng từ thời điểm thẻ BHYT hộ gia đình cận nghèo có giá trị sử dụng). Thẻ BHYT có giá trị sử dụng kể từ ngày cơ sở giáo dục nộp tiền và nộp danh sách HSSV tham gia BHYT cho cơ quan BHXH. Đối với HSSV lần đầu tiên tham gia BHYT hoặc đã tham gia BHYT nhưng không liên tục từ 90 ngày trở lên thì thẻ BHYT có giá trị sử dụng sau 30 ngày kể từ ngày đóng đủ BHYT (theo quy định tại tiết b khoản 14 Điều 1 Luật BHYT số 51/2024/QH15). Cơ quan BHXH thực hiện việc gia hạn giá trị sử dụng thẻ BHYT trên cơ sở dữ liệu đang quản lý, không thực hiện cấp thẻ BHYT (trừ trường hợp mất, rách, hỏng hoặc thay đổi thông tin trên thẻ BHYT).

Để hiện thực hóa mục tiêu đảm bảo duy trì 100% HSSV tham gia BHYT, BHXH tỉnh chú trọng công tác truyền thông chính sách BHYT đến phụ huynh học sinh, thông qua hệ thống loa phát thanh, website, mạng xã hội và các ấn phẩm truyền thông, quyền lợi, mức hưởng và ý nghĩa nhân văn của BHYT được phổ biến rộng rãi. BHXH tỉnh tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thẻ BHYT, liên thông dữ liệu với cơ sở khám, chữa bệnh để đảm bảo thanh toán nhanh chóng, minh bạch. Đồng thời, phối hợp với ngành y tế mở rộng mạng lưới dịch vụ, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh đúng tuyến cho HSSV, góp phần chăm sức sức khỏe cho thế hệ trẻ - nguồn nhân lực tương lai của tỉnh nhà.

Bài và ảnh: Tô Hà