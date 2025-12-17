Trao tặng thẻ BHYT - Hành trình chia sẻ yêu thương, lan tỏa giá trị nhân văn

Đó là phát biểu đầy cảm xúc, trách nhiệm của Phó Giám đốc BHXH Việt Nam Chu Mạnh Sinh tại lễ trao tặng thẻ BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại Thanh Hóa mới đây.

Niềm vui của người dân xã Kim Tân khi được nhận thẻ BHYT.

Từ nhiều năm nay, hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, BHXH Việt Nam và BHXH các tỉnh, thành phố, trong đó có BHXH tỉnh Thanh Hóa đã và đang tiếp nối, lan tỏa những nghĩa cử cao đẹp thông qua chương trình “Trao tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn”.

Theo chia sẻ của Phó Giám đốc BHXH Việt Nam Chu Mạnh Sinh tại lễ trao tặng thẻ BHYT cho bà con Nhân dân xã Kim Tân và Thạch Bình: “Chương trình trao tặng thẻ BHYT đã trở thành hoạt động thiện nguyện thường niên của ngành BHXH Việt Nam trong việc chăm lo sức khỏe, bảo vệ người dân yếu thế, để không ai bị bỏ lại phía sau. Chương trình không chỉ có sự đóng góp của cán bộ viên chức trong ngành BHXH, mà còn có sự quan tâm, chung tay của các tổ chức, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm đã hỗ trợ kinh phí mua tặng thẻ BHYT cho người yếu thế. Riêng tỉnh Thanh Hóa trong năm 2025 được hỗ trợ 600 triệu đồng từ chương trình, dự kiến sẽ phân bổ cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh, và đợt trao thẻ đầu tiên tại 2 xã Kim Tân và Thạch Bình, dành cho bà con Nhân dân ở những địa phương bị thiệt hại do bão số 13 gây ra".

Được biết, BHXH Việt Nam đã phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, BHXH tỉnh Thanh Hóa và cấp ủy, chính quyền địa phương trao tặng 400 thẻ BHYT cho người dân xã Kim Tân và Thạch Bình. Số thẻ BHYT này sẽ được BHXH cơ sở Kim Tân trực tiếp giải quyết thủ tục cấp để kịp thời sử dụng, giúp bà con vơi bớt gánh nặng, thiệt hại do bão lũ, giảm chi phí khám chữa bệnh khi chẳng may ốm đau, bệnh tật. Trong thực tế, vẫn còn người dân chưa tham gia BHYT chủ yếu thuộc nhóm có hoàn cảnh khó khăn, lao động tự do, thu nhập bấp bênh, với họ một khoản đóng nhỏ hàng năm đôi khi cũng là áp lực tài chính, vì thế khi những tấm thẻ BHYT được trao đúng người, đúng hoàn cảnh, thì giá trị nhân văn sẽ lại càng lan tỏa.

Chia tay với bà con Nhân dân xã Kim Tân và Thạch Bình, đoàn công tác của BHXH tỉnh Thanh Hóa đã đến với bà con Nhân dân các xã Xuân Thái, Như Xuân, Cẩm Tân.

Tại buổi lễ trao tặng thẻ cho người dân các xã này, Phó Giám đốc BHXH tỉnh Thanh Hóa Vũ Nguyên Hiệp đã nhấn mạnh: Những năm qua, công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân luôn được các cấp, ngành, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm quan tâm, giúp đỡ. Chương trình mang ý nghĩa với những giá trị nhân văn sâu sắc, giúp đỡ cho bao gia đình có hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện tham gia BHYT có cơ hội được chăm sóc sức khỏe, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống.

Là một trong những người dân ở xã Cẩm Tân được tặng thẻ BHYT, bà Hoàng Thị Tậu đã rất xúc động. Bà đã không thể chợp mắt chỉ mong trời nhanh sáng để lên UBND xã nhận thẻ BHYT. Do hoàn cảnh khó khăn nên gia đình bà vẫn chưa tham gia BHYT, nay qua chương trình, bà đã được tặng thẻ BHYT. Phải ở trong hoàn cảnh của bà thì mới cảm nhận hết niềm hạnh phúc, nguồn động viên tinh thần kịp thời này.

Phía sau mỗi tấm thẻ BHYT, mỗi cuốn sổ BHXH là một câu chuyện xúc động về những phận đời khó khăn được hỗ trợ kịp thời. Khi được nhận món quà ý nghĩa, anh Hà Văn Tòng ở xã Cẩm Tân xúc động: “Tôi vô cùng biết ơn những tấm lòng hảo tâm của các cơ quan, doanh nghiệp đã quan tâm, hỗ trợ bà con chúng tôi".

Trưởng phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ người tham gia, BHXH tỉnh Thanh Hóa Trịnh Văn Hà - người đã đồng hành trong mỗi chuyến đi trao tặng thẻ BHYT cho biết: "Chương trình trao tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn đã được triển khai từ nhiều năm nay. Những tấm thẻ trao đi là hành trình an sinh được kết nối, đã đem đến bao cơ hội cho những người dân có hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận với các dịch vụ y tế trong chăm sóc sức khỏe. Chương trình thật sự đã và đang lan tỏa giá trị nhân văn, tạo nên niềm tin trong Nhân dân về chính sách BHXH, BHYT của Đảng và Nhà nước".

Toàn tỉnh hiện có trên 3,5 triệu người tham gia BHYT, tỷ lệ bao phủ đạt khoảng 95,16% dân số (bao gồm cả các nhóm đối tượng tham gia BHYT ở ngoài tỉnh là lực lượng vũ trang). Kết thúc đợt trao tặng thẻ BHYT trong năm 2025, Giám đốc BHXH tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Khắc Tuấn đã khẳng định, với mục tiêu phấn đấu BHXH, BHYT toàn dân, mọi người dân đều được chăm sóc sức khỏe, cơ quan BHXH tỉnh Thanh Hóa đã và đang nỗ lực thực hiện đồng bộ các giải pháp. BHXH tỉnh Thanh Hóa mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành của chính quyền, tổ chức, doanh nghiệp trong việc tổ chức có hiệu quả chính sách BHXH, BHYT, góp phần tích cực vào việc đảm bảo an sinh xã hội, ổn định đời sống Nhân dân, phát triển nền kinh tế - xã hội địa phương.

Nam Hà (BHXH tỉnh Thanh Hóa)