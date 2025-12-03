Chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên

Trong bối cảnh tình trạng mang thai ngoài ý muốn và các bệnh lây truyền qua đường tình dục ở lứa tuổi vị thành niên (VTN) vẫn diễn biến phức tạp, việc trang bị cho học sinh những kiến thức, kỹ năng về chăm sóc sức khỏe sinh sản (SKSS) ngày càng trở nên cấp thiết.

Một buổi truyền thông kiến thức chăm sóc SKSS cho học sinh tại Trường THCS Đông Quang.

Thời gian qua, tỉnh Thanh Hóa đã chú trọng triển khai nhiều mô hình truyền thông linh hoạt, phù hợp với từng nhóm đối tượng, qua đó giúp học sinh tiếp cận thông tin đúng đắn, nâng cao nhận thức và hành vi trong bảo vệ bản thân. Chi cục Dân số tỉnh đã chủ động đổi mới phương pháp truyền thông, phối hợp chặt chẽ với các trường học nhằm nâng cao kiến thức SKSS cho học sinh. Các chương trình được thiết kế đa dạng, trực quan, kết hợp lý thuyết với thảo luận, trao đổi tình huống, góp phần tạo môi trường thân thiện để học sinh tiếp cận thông tin chính thống.

Tại Trường THCS Quảng Thịnh, nhiều buổi sinh hoạt ngoại khóa chuyên đề giáo dục giới tính đã thu hút sự tham gia của đông đảo học sinh. Các bác sĩ trực tiếp chia sẻ kiến thức, giải đáp các thắc mắc về tâm sinh lý tuổi dậy thì, quy tắc đảm bảo an toàn trong quan hệ bạn bè - khác giới, phòng tránh mang thai ngoài ý muốn và các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Không khí trao đổi cởi mở giúp học sinh mạnh dạn nêu câu hỏi, tiếp thu kiến thức một cách tự nhiên và hiệu quả.

Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Thanh Hóa cũng duy trì đều đặn các hoạt động truyền thông SKSS, đặc biệt chú trọng đối tượng học sinh nữ. Thầy Hà Duyên Tùng, hiệu trưởng nhà trường, cho biết: Thời gian qua, nội dung giáo dục SKSS được lồng ghép trong các giờ sinh hoạt đầu tuần, các tiết hoạt động trải nghiệm và một số môn học phù hợp. Nhà trường cũng duy trì tổ tư vấn tâm lý nhằm hỗ trợ học sinh khi cần thiết. Những hoạt động này đã góp phần giúp các em có đầy đủ kiến thức cơ bản, hình thành kỹ năng và hành vi tích cực trong cuộc sống.

Em Hoàng Thị Hương Giang, học sinh lớp 11A, chia sẻ: "Qua các buổi truyền thông đã mang lại cho chúng em nhiều kiến thức rất bổ ích và thiết thực. Trước đây, chúng em còn nhiều thắc mắc và e ngại về các vấn đề liên quan đến SKSS, nhưng sau khi tham gia các chương trình truyền thông em đã hiểu rõ hơn về những thay đổi của cơ thể cũng như những nguy cơ tiềm ẩn nếu không có kiến thức và kỹ năng bảo vệ bản thân".

Theo báo cáo của Chi cục Dân số tỉnh, từ đầu năm đến nay, đơn vị đã phối hợp tổ chức 175 buổi sinh hoạt ngoại khóa cho hơn 12.000 học sinh; cấp phát 5.635 cuốn sách về SKSS VTN - thanh niên cho các trường THCS, THPT trên địa bàn tỉnh. Các hình thức truyền thông trên mạng xã hội, cuộc thi tìm hiểu SKSS, tư vấn sức khỏe tiền hôn nhân... cũng được triển khai đồng bộ, mở rộng phạm vi tiếp cận. Giai đoạn 2021-2025, toàn tỉnh đã tổ chức 1.054 buổi truyền thông, sinh hoạt ngoại khóa về SKSS VTN, thu hút khoảng 70.000 học sinh tham gia. Các chương trình được thiết kế theo hướng tăng cường tương tác, mô phỏng tình huống thực tế, giúp học sinh dễ hiểu, dễ nhớ và biết cách xử lý khi gặp các vấn đề liên quan đến SKSS. Đáng chú ý, khoảng 65% học sinh tham gia cho thấy sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành vi.

Ông Bùi Hồng Thủy, Chi cục trưởng Chi cục Dân số tỉnh, nhấn mạnh: Giáo dục SKSS VTN không chỉ giúp các em phòng tránh nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe và tương lai, mà còn góp phần xây dựng một thế hệ trẻ khỏe mạnh, tự tin, có trách nhiệm. Thời gian tới, chi cục sẽ tiếp tục phối hợp với ngành giáo dục và các tổ chức liên quan để đổi mới nội dung, hình thức truyền thông phù hợp với từng nhóm tuổi; tận dụng nền tảng số để lan tỏa thông tin hiệu quả hơn, nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi cho thanh, thiếu niên và cộng đồng.

Bài và ảnh: Hà Phương