Phạt tới 6 triệu đồng nếu không giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ-Nghi Sơn

Cục Cảnh sát giao thông cho biết từ ngày 27/8/2026, thông qua hệ thống camera giám sát, lực lượng Cảnh sát giao thông sẽ chính thức xử phạt hành vi không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn đối với xe chạy liền trước trên tuyến cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ-Cao Bồ-Mai Sơn-Quốc lộ 45-Nghi Sơn.

Phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng dài trên tuyến cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ. Ảnh minh họa: PV/Vietnam+

Theo quy định tại Thông tư số 38/2024/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng), khoảng cách an toàn là cự ly tối thiểu giữa phương tiện phía sau với phương tiện đang di chuyển liền trước, cùng làn đường, nhằm bảo đảm tránh xảy ra va chạm khi phương tiện phía trước đột ngột giảm tốc độ hoặc dừng lại.

Khoản 1 Điều 11 Thông tư 38/2024/TT-BGTVT quy định, khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ, người lái xe phải giữ khoảng cách an toàn đối với xe chạy liền trước cùng làn hoặc cùng phần đường, cùng chiều.

Tại nơi có biển báo “Cự ly tối thiểu giữa hai xe,” người điều khiển phương tiện phải giữ khoảng cách không nhỏ hơn trị số ghi trên biển báo.

Đối với điều kiện mặt đường khô ráo, không có sương mù, mặt đường không trơn trượt, địa hình bằng phẳng, đường thẳng và tầm nhìn bảo đảm, khoản 2 Điều 11 quy định khoảng cách an toàn tương ứng với tốc độ lưu hành.

Cụ thể, ở tốc độ 60 km/h, khoảng cách tối thiểu là 35m; trên 60km/h đến 80km/h là 55m; trên 80km/h đến 100km/h là 70m; trên 100km/h đến 120km/h là 100m.

Như vậy, trên tuyến cao tốc, trường hợp phương tiện lưu thông ở tốc độ trên 60km/h thì khoảng cách tối thiểu với xe phía trước là 55m. Nếu giữ khoảng cách dưới 55m sẽ bị tính là vi phạm.

Thông tư cũng quy định, khi trời mưa, có sương mù, mặt đường trơn trượt, đường có địa hình quanh co, đèo dốc, tầm nhìn hạn chế, người lái xe phải điều chỉnh khoảng cách an toàn lớn hơn trị số được quy định.

Theo điểm d khoản 5 Điều 6 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP, người điều khiển ôtô, xe chở người bốn bánh có gắn động cơ, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ôtô không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn đối với xe chạy liền trước khi chạy trên đường cao tốc bị phạt tiền từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng. Hành vi này đồng thời bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe theo khoản 16 Điều 6.

Trường hợp vi phạm gây tai nạn giao thông, theo điểm b khoản 10 Điều 6 Nghị định 168, người điều khiển phương tiện bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 22 triệu đồng; đồng thời bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe theo quy định tại khoản 16 Điều 6.

Trong buổi sáng 26/8, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 3 - Cục Cảnh sát giao thông đã lập biên bản 2 lái xe khách vi phạm không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn đối với xe chạy liền trước khi chạy trên đường cao tốc Mai Sơn-Quốc lộ 45.

Đó là anh Nguyễn Văn Đỉnh (sinh năm 1984, trú tại xã Hải Thịnh, Ninh Bình), điều khiển xe ôtô khách 24 chỗ, biển kiểm soát 18H-03824 và anh Nguyễn Văn Trung (sinh năm 1981, trú tại xã Hải Xuân, Ninh Bình), điều khiển xe ôtô khách 24 chỗ, biển kiểm soát 18H-06356.

Với hành vi vi phạm này 2 lái xe sẽ bị xử phạt từ 4-6 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Theo Cục Cảnh sát giao thông, quy định xử phạt hành vi không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn đối với xe chạy liền trước nhằm nâng cao ý thức của người điều khiển phương tiện khi lưu thông trên đường cao tốc, hạn chế tình trạng bám đuôi, không đủ khoảng cách xử lý khi xe phía trước giảm tốc hoặc phanh đột ngột, qua đó góp phần phòng ngừa các vụ va chạm liên hoàn.

Cục Cảnh sát giao thông khuyến cáo người điều khiển phương tiện khi lưu thông trên cao tốc cần chủ động kiểm soát tốc độ, duy trì khoảng cách an toàn phù hợp với tốc độ và điều kiện thực tế của tuyến đường./.

Theo TTXVN