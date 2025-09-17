Phát huy vai trò của MTTQ trong tập hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri

Công tác tập hợp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân được MTTQ các cấp trong tỉnh phối hợp với cơ quan có thẩm quyền thực hiện thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri, cũng như việc nắm bắt tình hình đời sống Nhân dân. Qua đó, nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân được cấp có thẩm quyền xem xét trả lời hoặc giải quyết theo quy định của pháp luật.

Cử tri tham gia ý kiến kiến nghị tại hội nghị tiếp xúc theo chuyên đề giữa ĐBQH với công nhân, viên chức, lao động.

Hằng năm Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh thường xuyên quán triệt, ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn đến MTTQ các cấp trong tỉnh về việc nắm bắt, tập hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân. Đồng thời, phối hợp với các tổ chức thành viên, Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh trong xây dựng, ban hành kế hoạch và tổ chức các cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp Quốc hội, HĐND tỉnh. Trên cơ sở các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các buổi tiếp xúc, MTTQ thống nhất với Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri để trình tại các kỳ họp, xây dựng phụ lục chi tiết ý kiến, kiến nghị kèm theo. Do đó, các ý kiến được tổng hợp đầy đủ, có trọng tâm, trọng điểm và được phản ánh đầy đủ tại các kỳ họp Quốc hội và HĐND tỉnh. Ngoài ra, MTTQ các cấp tăng cường cán bộ xuống địa bàn để nắm bắt tình hình tư tưởng của cử tri và Nhân dân, nhằm thu thập thông tin trực tiếp, lắng nghe ý kiến của người dân, từ đó phản ánh và kiến nghị đến cấp ủy, chính quyền địa phương để giải quyết các vấn đề dân sinh bức xúc.

Bên cạnh đó, MTTQ các cấp cũng tăng cường thực hiện giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của người dân. Ở cấp tỉnh, tại phiên họp giao ban Thường trực HĐND tỉnh hàng tháng, đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã báo cáo tình hình tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp Nhân dân, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và kết quả tham gia giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh chủ động phối hợp với Đoàn ĐBQH tỉnh và Thường trực HĐND tỉnh, các ban của HĐND tỉnh chú trọng thực hiện việc giám sát trả lời và giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri. Đồng thời tổ chức nhiều cuộc giám sát chuyên đề đối với các vấn đề cử tri, Nhân dân quan tâm. Nhờ vậy, các kiến nghị của cử tri, những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn ở cơ sở đã được giải quyết nhanh hơn.

Ví như, cử tri phường Hạc Thành đề nghị tỉnh sớm thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng và đầu tư dự án tại các mặt bằng quy hoạch số 1642 và 6804 tại phường Phú Sơn (cũ) để Nhân dân có hướng chuyển đổi ngành nghề phù hợp, sớm ổn định cuộc sống. Tiếp thu ý kiến cử tri, UBND tỉnh giao UBND phường Hạc Thành tập trung hoàn thiện hồ sơ quy hoạch phân khu khu vực số 04, trình cấp có thẩm quyền xem xét theo quy định, làm cơ sở triển khai các thủ tục tiếp theo của Dự án Khu đô thị Phú Sơn - Khu đô thị mới Tây Ga. Đồng thời, chỉ đạo chủ đầu tư sớm đầu tư xây dựng hoàn thiện các vị trí công viên cây xanh thuộc dự án.

Hay cử tri xã Quan Sơn đề nghị UBND tỉnh giải quyết vấn đề cấp đất của 59 hộ dân tại bản Ngàm trùng với đất của Ban Quản lý rừng phòng hộ Quan Sơn. Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND tỉnh ban hành Công văn số 17653/UBND-NN, giao Ban Quản lý rừng phòng hộ Quan Sơn phối hợp UBND các xã liên quan rà soát toàn bộ diện tích đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Lò và Ban Quản lý rừng phòng hộ Na Mèo (nay là Ban Quản lý rừng phòng hộ Quan Sơn); trọng tâm là xác định chính xác vị trí, ranh giới, diện tích, nguồn gốc sử dụng đất các khu đất bị lấn, bị chiếm, bị cấp trùng, diện tích không còn nhu cầu sử dụng và thiết lập sơ đồ, vị trí, ranh giới khu đất... Trên cơ sở đó, tổng hợp báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường để tổng hợp, hướng dẫn, hoàn thiện hồ sơ thu hồi đất giao về cho địa phương quản lý theo quy định. Do đó, sau khi có báo cáo của Ban Quản lý rừng phòng hộ Quan Sơn, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tiến hành rà soát, hoàn thiện hồ sơ thu hồi đất bàn giao về cho địa phương đảm bảo theo quy định...

Phát huy những kết quả đạt được, MTTQ các cấp trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm về vai trò, tầm quan trọng của công tác tập hợp, phản ánh ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền cũng như việc tiếp nhận, giải quyết những ý kiến, kiến nghị của Nhân dân thông qua phản ánh của MTTQ các cấp. Cùng với đó, đẩy mạnh công tác phối hợp giữa MTTQ, các tổ chức thành viên và chính quyền các cấp trong tiếp nhận, chuyển tải và xem xét, xử lý các ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân. Mặt khác, tăng cường theo dõi, giám sát, đôn đốc việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân của các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Bài và ảnh: Quốc Hương