Xã Đồng Tiến hoàn thành và vượt 18/20 chỉ tiêu năm 2025

Ngày 29/12, HĐND xã Đồng Tiến khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 khai mạc Kỳ họp thứ 4 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2025, phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.

Các đại biểu dự kỳ họp.

Năm 2025, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, chính quyền địa phương 2 cấp mới đi vào vận hành; Đảng ủy, HĐND, UBND xã Đồng Tiến đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ chính trị và đạt được nhiều kết quả tích cực; có 18/20 chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đồng Tiến Đỗ Hữu Quyết phát biểu khai mạc kỳ họp.

Kinh tế - xã hội của xã tiếp tục có bước phát tiển. Thu nhập bình quân đầu người năm 2025 ước đạt 74,88 triệu đồng. Thu ngân sách nhà nước ước đạt hơn 179,6 tỷ đồng. Giải ngân vốn đầu tư công đạt 160% kế hoạch tỉnh giao.

Chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội tiếp tục được nâng lên. Các chính sách an sinh xã hội được triển khai kịp thời, đầy đủ. Công tác chuyển đổi số được đẩy mạnh.

Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường.

Toàn cảnh kỳ họp.

Tại kỳ họp, các đại biểu tập trung thảo luận, cho ý kiến vào các báo cáo, tờ trình và thông qua các Nghị quyết liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội của địa phương năm 2026.

HĐND xã thống nhất đề ra 22 chỉ tiêu cụ thể, 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2026. Trong đó, chỉ tiêu về thu nhập bình quần đầu người đạt 82 triệu đồng/năm; diện tích nông nghiệp được tích tụ, tập trung để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao đạt 20ha; tỷ lệ tăng thu ngân sách 7%...

Thùy Linh