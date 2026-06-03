Phát huy vai trò chủ thể của người dân

Sau nhiều năm triển khai, Chương trình Mục tiêu quốc gia XDNTM đã trở thành dấu ấn quan trọng, thể hiện rõ tính toàn diện và bền vững trong phát triển nông thôn ở nhiều địa phương. Không chỉ tạo nên sự thay đổi về hạ tầng, cảnh quan và đời sống, chương trình còn mang lại chuyển biến sâu sắc trong tư duy, từng bước khẳng định người dân là trung tâm, chủ thể trực tiếp tham gia xây dựng và thụ hưởng thành quả NTM.

Người dân xã Thiệu Trung chung tay dọn vệ sinh môi trường.

Là một trong những địa phương được tỉnh lựa chọn XDNTM trong năm 2026, xã Thọ Xuân đang bước vào giai đoạn tăng tốc với quyết tâm cao. Không chỉ hướng tới mục tiêu về đích đúng kế hoạch, địa phương còn đặt trọng tâm nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân thực chất, bền vững.

Xác định người dân vẫn tiếp tục là chủ thể, cũng là đối tượng thụ hưởng, các nội dung về XDNTM được quán triệt sâu rộng tới cán bộ, đảng viên, các tổ chức đoàn thể và toàn thể Nhân dân bằng nhiều hình thức. Qua đó, khơi dậy tinh thần chủ động, sáng tạo và sự đồng thuận, biến chủ trương thành hành động cụ thể trong từng khu dân cư, từng hộ gia đình. Với điều kiện sản xuất thuận lợi, người dân tiếp tục đầu tư xây dựng các mô hình tích tụ, tập trung đất đai, quy mô lớn và ứng dụng công nghệ cao, phát triển các chuỗi giá trị như sản xuất dưa Kim Hoàng Hậu, dưa chuột baby, rau an toàn trong nhà màng, nhà lưới, cây ăn quả, lúa chất lượng cao với các giống TBR225, TBR97, Bắc Thịnh, Thiên Ưu 8... và trang trại chăn nuôi tổng hợp quy mô lớn...

Không chỉ trong phát triển sản xuất, ngay từ đầu năm xã đã triển khai rộng rãi mô hình khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn cùng các hoạt động như “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”, duy trì dọn vệ sinh môi trường, chăm sóc đường hoa, hàng rào xanh... Từ đó, vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục được phát huy, tạo sự đồng thuận và tham gia tích cực của các tầng lớp Nhân dân trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan.

Ông Đỗ Văn Mùi, người dân trong xã, cho biết: “Từ sự đồng hành của cán bộ địa phương, chúng tôi đã mạnh dạn đầu tư trồng các loại cây ăn quả chủ lực như bưởi, cam, ổi áp dụng khoa học kỹ thuật. Từ đó, có điều kiện kinh tế thuận lợi để đóng góp xây dựng, chỉnh trang cơ sở hạ tầng và tham gia các hoạt động văn hóa - xã hội”.

Tại xã Thiệu Trung, để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng địa phương ngày càng phát triển văn minh, hiện đại, bền vững, xã đã triển khai kế hoạch xây dựng, chỉnh trang, nâng cấp kết cấu hạ tầng NTM. Xác định việc huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư là yếu tố then chốt, bên cạnh nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước, địa phương đẩy mạnh xã hội hóa, huy động sự tham gia của doanh nghiệp, Nhân dân, con em xa quê cùng chung tay xây dựng quê hương.

Ông Đỗ Thế Bằng, Bí thư Đảng ủy xã, cho biết: “Ngay sau khi thông tin rộng rãi tới các thôn, đã nhận được sự đồng tình, hưởng ứng tích cực của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn xã. UBND xã tích cực vận động Nhân dân tham gia hiến đất, đóng góp ngày công, giữ gìn vệ sinh môi trường và chung sức xây dựng các công trình phục vụ cộng đồng. Từ đó, phát huy tinh thần chủ động, tích cực tham gia xây dựng quê hương, lan tỏa mạnh mẽ phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội”.

Ông Đặng Quốc Toàn, người dân xã Thiệu Trung, cho biết: “Chúng tôi rất phấn khởi trước những định hướng phát triển cụ thể, thiết thực của địa phương, nhất là các nội dung liên quan đến nâng cấp hạ tầng giao thông, chỉnh trang cảnh quan môi trường. Dựa vào kế hoạch của xã, tôi cùng nhiều hộ dân khác trong thôn đã sắp xếp công việc để cùng chung tay tham gia ngày công lao động”.

Để tiếp tục phát huy vai trò chủ thể của người dân trong chương trình XDNTM, đòi hỏi chính quyền các địa phương phải không ngừng đổi mới, sáng tạo thực hiện hiệu quả nhiều giải pháp như: đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khơi dậy tinh thần chủ động, tích cực tham gia XDNTM của người dân. Bên cạnh đó, thực hiện tốt các nguyên tắc dân chủ, công khai, minh bạch, thực sự quan tâm đến lợi ích thiết thực của người dân trong việc quyết định lựa chọn nội dung, quản lý, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện chương trình; tiếp tục tổ chức và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua để thu hút được đông đảo Nhân dân tham gia; tăng cường xã hội hóa, quán triệt phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm” để huy động mọi nguồn lực đầu tư, xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao, y tế, giáo dục...

Bài và ảnh: Lê Ngọc