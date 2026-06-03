Phát huy trí tuệ, trách nhiệm, đóng góp vào những quyết sách lớn của tổ chức Công đoàn Việt Nam

Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026-2031 chính thức diễn ra từ ngày 3 đến ngày 5/6/2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội, với sự tham gia của 780 đại biểu chính thức đại diện cho tiếng nói và ý chí của hàng triệu đoàn viên, người lao động trên khắp cả nước.

Đoàn đại biểu Công đoàn Thanh Hóa gồm 19 đại biểu chính thức vinh dự đại diện cho hơn 317.000 đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động của tỉnh Thanh Hóa tham dự Đại hội.

Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam là sự kiện chính trị quan trọng bậc nhất của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam. 780 đại biểu tham dự là những cán bộ công đoàn, đoàn viên tiêu biểu đại diện cho các ngành nghề, lĩnh vực, địa phương và đơn vị trong cả nước.

Trong chương trình Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026-2030, sáng 3/6, tại Hà Nội, Đoàn đại biểu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.

Đoàn đại biểu Công đoàn tỉnh Thanh Hóa tham dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV gồm 19 đại biểu chính thức, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của trên 317.000 đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động trong tỉnh.

Đồng chí Lương Trọng Thành, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa làm trưởng đoàn.

Đoàn đại biểu Công đoàn Thanh Hóa tại nghị trường.

Tham dự Đại hội lần này, Đoàn đại biểu Công đoàn tỉnh Thanh Hóa sẽ tham gia đầy đủ vào các nội dung của Đại hội, đồng thời tích cực tham gia các Trung tâm thảo luận của Đại hội về những vấn đề trọng tâm của tổ chức công đoàn và người lao động trong giai đoạn mới với các chuyên đề gồm:

Đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp ngoài nhà nước.

Giải pháp lan tỏa sâu rộng các hoạt động “Tháng Công nhân”.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong đoàn viên, người lao động.

Xây dựng mạng lưới công nhân nòng cốt và mô hình “Công nhân sáng tạo”.

Kinh nghiệm triển khai phong trào thi đua “Lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt”.

Nhân rộng mô hình “Công nhân giỏi - sáng kiến tiêu biểu” trong doanh nghiệp.

Phát huy vai trò của Công đoàn trong tham gia phòng ngừa, tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể.

Lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tham quan gian hàng triển lãm Công đoàn Thanh Hóa.

Trong khuôn khổ Đại hội, Triển lãm “Trí tuệ người lao động Việt Nam” được tổ chức nhằm tôn vinh những thành tựu sáng tạo, đổi mới của đoàn viên, người lao động cả nước.

Tham gia triển lãm, Công đoàn Thanh Hóa giới thiệu 2 sản phẩm tiêu biểu do đội ngũ cán bộ, kỹ sư, người lao động trong tỉnh nghiên cứu, thiết kế và chế tạo, ứng dụng gồm:

“Thiết kế hệ thống gia nhiệt hơi thứ hiệu 2, 3 (V2,V3) có nhiệt độ thấp sử dụng cho các nồi nấu đường” của Công ty CP Mía đường Lam Sơn;

“VNMAP Edge - AI - Nền tảng cảnh báo sớm lũ lụt, sạt lở, cháy rừng chi phí thấp, xử lý tại biên cho các vùng dễ bị tổn thương bởi biến đổi khí hậu ở Thanh Hóa” của Công ty CP Đầu tư phát triển công nghệ Tân Thanh Phong.

Thanh Huê