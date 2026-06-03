Đại hội XIV Công đoàn: Đổi mới tư duy, hoạt động tiếp tục hướng mạnh về cơ sở

Trong nhiệm kỳ 2026-2031, hoạt động công đoàn sẽ tiếp tục hướng mạnh về cơ sở, khơi dậy và phát huy mạnh mẽ sức sáng tạo, tinh thần cống hiến của lực lượng lao động.

Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 đã chính thức bước vào phiên làm việc thứ nhất. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Sáng nay (3/6), Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 đã chính thức bước vào phiên làm việc thứ nhất. Với tinh thần đổi mới mạnh mẽ và cách tiếp cận đột phá, Đại hội đặt mục tiêu khơi dậy sức sáng tạo của người lao động, hướng tới hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới đồng thời đặt ra nhiều chỉ tiêu quan trọng cho chặng đường 5 năm tới.

Trình bày tổng quát Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII trước Đại hội, ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động nhấn mạnh một điểm nhấn quan trọng là văn kiện Đại hội lần này được xây dựng theo một cách tiếp cận hoàn toàn mới.

Theo đó, Văn kiện được đúc kết trên cơ sở 2,5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, đặc biệt là kịp thời cụ thể hóa tinh thần của Văn kiện Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam và Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI.

Thay vì chỉ đánh giá kết quả theo các lĩnh vực truyền thống (như chăm lo bảo vệ quyền lợi, tuyên truyền giáo dục, công tác tài chính, kiểm tra, đối ngoại, nữ công...), văn kiện lần này được cấu trúc theo chức năng, nhiệm vụ cốt lõi của tổ chức Công đoàn được quy định rõ tại Điều 10 Hiến pháp và Điều 1 Luật Công đoàn. Sự thay đổi này thể hiện tư duy rành mạch, bám sát cơ sở pháp lý cao nhất để định hướng hành động.

Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động trình bày tổng quát Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Dự thảo Báo cáo chính trị nhận định, bối cảnh mới đang đặt ra yêu cầu cấp thiết là các cấp công đoàn phải tiếp tục đổi mới tư duy chỉ đạo, nội dung và phương thức hoạt động. Sự đổi mới này phải được đặt trên nền tảng đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối của Đảng; đồng thời bám sát nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, người lao động trước làn sóng công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng.

Trong nhiệm kỳ 2026-2031, hoạt động công đoàn sẽ tiếp tục hướng mạnh về cơ sở. Mục tiêu lớn nhất là khơi dậy và phát huy mạnh mẽ sức sáng tạo, tinh thần cống hiến của lực lượng lao động, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Đây cũng là những bước chạy đà quan trọng để chào mừng kỷ niệm 100 năm thành lập Công đoàn Việt Nam, hướng tới thực hiện thắng lợi mục tiêu chiến lược 100 năm thành lập Đảng và 100 năm thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tổ chức Công đoàn xác định rõ sứ mệnh là thực hiện tốt vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động; thúc đẩy dân chủ tại nơi làm việc; đồng thời vận động người lao động tiên phong ứng dụng khoa học-công nghệ, xây dựng lực lượng sản xuất mới để nâng cao năng suất lao động./.

Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII đưa ra chỉ tiêu phấn đấu đến hết nhiệm kỳ 2026-2031 gồm: - Phát triển thực tăng ít nhất 4.000.000 đoàn viên công đoàn; ít nhất 90% doanh nghiệp có 20 công nhân, lao động trở lên có tổ chức Công đoàn. - 100% cán bộ công đoàn các cấp được tập huấn, bồi dưỡng lý luận nghiệp vụ, kỹ năng công tác công đoàn. - Giới thiệu ít nhất 300.000 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp. - Ít nhất 87% các doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức Công đoàn được thoả ước lao động tập thể bao phủ, 85% tổ chức đối thoại tại nơi làm việc. - 100% công đoàn cơ sở khu vực nhà nước, ít nhất 85% công đoàn cơ sở ngoài khu vực nhà nước tham gia với người sử dụng lao động ban hành, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. - Hoàn thành số hóa 100% dữ liệu đoàn viên công đoàn. - Ít nhất 90% đoàn viên công đoàn, 85% công nhân lao động tại doanh nghiệp được tuyên truyền, phổ biến, học tập, quán triệt chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến lao động và công đoàn. - Công đoàn tham gia thúc đẩy để ít nhất 65% công nhân lao động tại các doanh nghiệp tham gia học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp. - Ít nhất 2 triệu sáng kiến của đoàn viên, người lao động được ứng dụng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và công tác; xét tặng ít nhất 2.500 Bằng Lao động sáng tạo. - Ít nhất 90% công đoàn cơ sở đủ điều kiện thành lập ban nữ công quần chúng theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Theo TTXVN