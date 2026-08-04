Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khơi thông nguồn lực để xã Hiền Kiệt phát triển

Làm việc với cán bộ chủ chốt xã Hiền Kiệt chiều 4/8, đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị địa phương tập trung cao cho công tác giảm nghèo, chăm lo đời sống Nhân dân; xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Sau hơn 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã Hiền Kiệt đã đoàn kết, nỗ lực vượt khó, duy trì hoạt động ổn định và đạt một số kết quả tích cực.

Nổi bật là các ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp từng bước được hình thành, phát triển. Lĩnh vực văn hóa - xã hội, giáo dục, y tế, chính sách dân tộc, an sinh xã hội được quan tâm thực hiện, góp phần cải thiện đời sống Nhân dân. Quốc phòng - an ninh, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững, chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia được đảm bảo.

Các đại biểu dự buổi làm việc.

Lãnh đạo xã Hiền Kiệt phát biểu tại buổi làm việc.

Qua kiểm tra tại địa phương và các ý kiến phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể địa phương cần đổi mới tư duy, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, giữ gìn tinh thần đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ, trong toàn hệ thống chính trị, trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân; củng cố niềm tin, sự đồng thuận của Nhân dân vào sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, điều hành của chính quyền.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong phát biểu tại buổi làm việc.

Định hướng những giải pháp cụ thể, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị địa phương tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu từng vùng; ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất; mở rộng các sản phẩm đặc trưng; hỗ trợ người dân tiếp cận giống, vốn, kỹ thuật, thị trường; thúc đẩy kinh tế hộ, kinh tế hợp tác, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành; nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ cho người dân và doanh nghiệp. Phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành chức năng kêu gọi, xúc tiến đầu tư, huy động đa dạng các nguồn lực để xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông, nước sạch, trường học, trạm y tế...

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng đề nghị địa phương cần quan tâm nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội, phát triển giáo dục, y tế, coi đây là nền tảng quan trọng để nâng cao chất lượng dân số, phát triển nguồn nhân lực, cải thiện đời sống đồng bào.

Tập trung cao cho công tác giảm nghèo, chăm lo đời sống Nhân dân; xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị; coi việc thực hiện công tác giảm nghèo không chỉ dừng ở hỗ trợ chính sách, mà quan trọng hơn là tạo sinh kế bền vững, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, từng bước thay đổi tập quán sản xuất của người dân.

Triển khai hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, chính sách dân tộc, an sinh xã hội; kiên trì vận động Nhân dân đổi mới tư duy, nếp nghĩ, cách làm, tự lực vươn lên thoát nghèo bền vững.

Giữ vững quốc phòng - an ninh, chủ quyền lãnh thổ biên giới quốc gia; chủ động nắm chắc tình hình, kiên quyết đấu tranh với tội phạm ma túy, di cư tự do, xuất nhập cảnh trái phép và các loại tội phạm, vi phạm pháp luật trên tuyến biên giới.

Trong chuyến công tác, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong đã dự sinh hoạt chi bộ thường kỳ tháng 8/2026 cùng đảng viên bản Bó, xã Hiền Kiệt.

Quốc Hương