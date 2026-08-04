Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong dự sinh hoạt chi bộ tại xã Hiền Kiệt

Chiều 4/8, đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã dự sinh hoạt chi bộ thường kỳ tháng 8/2026 cùng đảng viên bản Bó, xã Hiền Kiệt.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong trao quà của Tỉnh ủy tặng Chi bộ bản Bó.

Chi bộ bản Bó được thành lập trên cơ sở hợp nhất Chi bộ bản Bó và Chi bộ bản Chại cũ. Chi bộ hiện có 51 đảng viên.

Thời gian qua, chi bộ luôn duy trì nền nếp sinh hoạt đúng quy định, đảm bảo yêu cầu. Các đảng viên chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu trong thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động tại địa phương.

Các đại biểu và đảng viên dự buổi sinh hoạt chi bộ.

Tại buổi sinh hoạt, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, các đảng viên đã tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 7/2026, chỉ ra những khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ trong thời gian tới.

Đảng viên Chi bộ bản Bó phát biểu tại buổi sinh hoạt.

Phát biểu tại buổi sinh hoạt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự đoàn kết cũng như những kết quả đạt được của chi bộ thời gian qua.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong phát biểu tại buổi sinh hoạt Chi bộ bản Bó.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cho biết, quan điểm chỉ đạo của Trung ương là tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác sinh hoạt đảng, trong đó cấp tỉnh phải hướng mạnh về cơ sở.

Đồng chí nhấn mạnh chi bộ là hạt nhân chính trị ở cơ sở, là nơi trực tiếp đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống. Vì vậy, mỗi đảng viên cần tiếp tục phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu, gần dân, sát dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân để kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh từ cơ sở.

Đảng viên bản Bó dự buổi sinh hoạt.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Chi bộ bản Bó tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, xây dựng đời sống văn hóa, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Trong đó, cần quan tâm nâng cao chất lượng giáo dục, y tế; công tác phòng, chống lũ ống, lũ quét, sạt lở đất để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho Nhân dân.

Đặc biệt, cần tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 50-CT/TW của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới; duy trì nền nếp sinh hoạt thống nhất, đúng thời gian, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ; kịp thời quán triệt các văn bản mới; tăng cường tự phê bình và phê bình; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ tại địa phương.

Quốc Hương