Liên đoàn Lao động hai tỉnh Thanh Hóa - Bắc Ninh trao đổi kinh nghiệm hoạt động

Chiều 4/8, tại Thanh Hóa, Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa và Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp và công tác tài chính công đoàn.

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa đã thông tin khái quát về tình hình tổ chức và hoạt động công đoàn trên địa bàn tỉnh.

Thanh Hóa hiện có khoảng 320.000 đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động; trong đó khoảng 200.000 đoàn viên đang làm việc tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI).

Những năm qua, các cấp công đoàn trong tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; đồng thời đẩy mạnh các phong trào thi đua, xây dựng nhiều mô hình hoạt động hiệu quả.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa Lương Trọng Thành phát biểu tại hội nghị.

LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa cũng chia sẻ nhiều kinh nghiệm, cách làm trong công tác xây dựng Đảng tại doanh nghiệp, nổi bật là việc chủ động tạo nguồn phát triển đảng viên, đổi mới công tác bồi dưỡng nhận thức về Đảng phù hợp với điều kiện làm việc của công nhân; tăng cường phối hợp giữa tổ chức công đoàn với cấp ủy địa phương và doanh nghiệp, đồng thời triển khai mô hình “Chủ tịch Công đoàn cơ sở là Bí thư Chi bộ”.

Trong 6 tháng đầu năm, các cấp công đoàn trong tỉnh đã giới thiệu 737 đoàn viên ưu tú cho tổ chức Đảng xem xét, bồi dưỡng; 346 đoàn viên được kết nạp Đảng và thành lập 3 chi bộ trong doanh nghiệp.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh Thạch Văn Chung phát biểu tại buổi làm việc.

Bên cạnh nội dung về công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp, hai đơn vị cũng trao đổi kinh nghiệm về quản lý tài chính công đoàn, nhất là thu nộp đoàn phí tại doanh nghiệp FDI.

Các đại biểu đã chia sẻ nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, hướng dẫn, tuyên truyền, tập huấn nghiệp vụ; tăng cường kiểm tra, giám sát và đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý, thu nộp đoàn phí, góp phần bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công đoàn.

Đây là dịp để Liên đoàn Lao động hai tỉnh tăng cường mối quan hệ phối hợp, chia sẻ kinh nghiệm, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn trong tình hình mới.

Hồng Tư