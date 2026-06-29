Tạo “lá chắn” bảo vệ tính mạng, tài sản và sự bình yên của Nhân dân

Những năm gần đây, thiên tai trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa diễn biến ngày càng cực đoan, khó lường dưới tác động của biến đổi khí hậu. Thực tế đó đặt ra yêu cầu phát huy vai trò công tác phối hợp giữa các lực lượng tham gia, tạo nên sức mạnh tổng hợp trong công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai.

Tình hình mưa lũ năm 2025 gây thiệt hại cho nhiều địa phương của tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Tư liệu

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, từ năm 2014 đến nay trên địa bàn tỉnh đã chịu ảnh hưởng trực tiếp của 27 cơn bão, áp thấp nhiệt đới; hàng trăm trận dông lốc, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, mưa lớn kéo dài, ước giá trị thiệt hại về kinh tế hơn 17.400 tỷ đồng.

Trong giai đoạn 2023-2025, tỉnh Thanh Hóa chịu ảnh hưởng trực tiếp của một số cơn bão rất mạnh và nhiều đợt mưa lớn gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản, cơ sở hạ tầng và sản xuất trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, hệ thống đê, kè biển đã xảy ra những sự cố nghiêm trọng; tình trạng xâm thực, sạt lở bờ biển, sụt lún chân kè, mái kè có nơi chưa được khắc phục triệt để, đặt ra nỗi lo mất an toàn khi mùa mưa bão 2026 đang đến gần.

Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các cấp, các ngành, địa phương, lực lượng vũ trang trong tỉnh đã chủ động triển khai nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác phòng, chống thiên tai. Công tác chuẩn bị lực lượng, vật tư dự trữ, huy động phương tiện, trang thiết bị, phương án đảm bảo hậu cần được tăng cường. Từ đầu năm 2026 đến nay, các ngành, địa phương đã hoàn thiện phương án huy động lực lượng tham gia công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn với hơn 191.000 người tham gia. Lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai 166 xã, phường là hơn 55.000 người.

Phương án đảm bảo an toàn các công trình được tăng cường, toàn tỉnh xây dựng 42 trọng điểm xung yếu về đê điều, các trọng điểm đê điều, hồ chứa đều đã được lập, phê duyệt phương án bảo vệ và chuẩn bị đầy đủ điều kiện theo phương châm “4 tại chỗ”.

Lực lượng quân sự, dân quân tự vệ phường Hải Bình gia cố nhà cửa giúp dân trước khi bão đổ bộ năm 2025. Ảnh: Tư liệu

Phương án sơ tán dân cư sinh sống ở khu vực có nguy cơ xảy ra thiên tai được chú trọng, đảm bảo an toàn đối với 40.830 hộ/169.352 nhân khẩu ở khu vực ven biển, cửa sông, 31.768 hộ/117.109 nhân khẩu sống khu vực ven sông, suối, 14.370 hộ/54.158 nhân khẩu ở vùng trũng thấp, 1.722 hộ/7.351 nhân khẩu ở khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, 6.275 hộ/26.551 nhân khẩu ở khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất.

Đặc biệt, Chỉ thị số 07/CT-UBND, ngày 18/6/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới nhấn mạnh công tác phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng, nhất là các lực lượng nòng cốt là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, quyết định chất lượng, hiệu quả công tác ứng phó thiên tai.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tập trung rà soát, hoàn thiện các kế hoạch, phương án ứng phó với thiên tai, nhất là tình huống xảy ra thiên tai cực đoan, diện rộng, bảo đảm an toàn công trình phòng chống thiên tai, đê điều, hồ đập thủy lợi không để xảy ra sự cố bất ngờ; đảm bảo an toàn cho người và phương tiện hoạt động nghề cá trên biển, hướng dẫn tàu cá neo đậu, tránh trú bão tại các khu tránh trú bão trên địa bàn tỉnh; chuẩn bị đầy đủ các loại vật tư, thiết bị sẵn sàng tham gia công tác xử lý môi trường sau thiên tai.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và ban chỉ huy phòng thủ các khu vực thường xuyên rà soát, bổ sung các phương án ứng phó theo từng cấp độ rủi ro, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, vật tư và các điều kiện bảo đảm để xử lý kịp thời mọi tình huống.

Người dân xã Tiên Trang tham gia diễn tập ứng phó với mưa bão. Ảnh: Tư liệu

Cùng với lực lượng quân sự, Công an tỉnh triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác ứng phó với thiên tai, sự cố và cứu nạn cứu hộ. Các đơn vị nghiệp vụ thường xuyên rà soát các khu vực có nguy cơ cao về sạt lở đất, ngập úng, lũ quét; xây dựng phương án bảo đảm an ninh trật tự tại các điểm sơ tán dân cư, tổ chức phân luồng giao thông tại các khu vực bị ảnh hưởng. Trong mùa mưa bão, cán bộ, chiến sĩ duy trì chế độ trực 24/24 giờ, sẵn sàng tiếp nhận và xử lý các tình huống khẩn cấp.

Thực hiện nhiệm vụ phòng thủ dân sự, ngành y tế giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác cấp cứu, điều trị nạn nhân và phòng chống dịch bệnh sau thiên tai. Sở Y tế thường xuyên chỉ đạo các đơn vị trực thuộc rà soát, bổ sung kế hoạch ứng phó thiên tai; kiện toàn các đội cấp cứu cơ động, đội đáp ứng nhanh, đội phòng chống dịch; chuẩn bị đầy đủ thuốc, hóa chất, vật tư và trang thiết bị y tế.

Trước những diễn biến ngày càng phức tạp, khó lường của biến đổi khí hậu, nhiệm vụ phòng, chống thiên tai còn nhiều khó khăn, thách thức. Với sự chuẩn bị chủ động, tinh thần trách nhiệm cao và sự chuẩn bị, phối hợp tích cực, hiệu quả của các lực lượng tham gia, tỉnh Thanh Hóa đang gấp rút xây dựng thế trận phòng thủ dân sự vững chắc, tạo thành “lá chắn” bảo vệ tính mạng, tài sản và sự bình yên của Nhân dân.

Đỗ Duy Đông, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy