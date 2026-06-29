Muôn nẻo mưu sinh những ngày nắng nóng

Từ đầu tháng 6 đến nay, Thanh Hóa bước vào đợt nắng nóng gay gắt nhất trong năm với nền nhiệt có thời điểm vượt ngưỡng 40 độ C. Ngoài đường, hơi nóng hầm hập bốc lên khiến không khí trở nên ngột ngạt, bỏng rát. Thế nhưng, giữa cái nắng như thiêu đốt ấy, nhiều người lao động vẫn âm thầm, bền bỉ mưu sinh trên khắp các nẻo đường. Vất vả nhất có lẽ là những người phải làm việc trực tiếp ngoài trời, thường xuyên đối mặt với sự khắc nghiệt của thời tiết.

Những người làm nghề xây dựng phần lớn thời gian phải làm việc ngoài trời.

Trên các công trường xây dựng, những người thợ vẫn miệt mài làm việc giữa cái nắng như đổ lửa, mồ hôi thấm đẫm quần áo chỉ sau vài phút lao động. Ngoài đường phố, công nhân môi trường, người bán hàng rong, anh shipper, bác thợ xây hay những lao động tự do vẫn rong ruổi khắp các tuyến phố để kiếm từng đồng thu nhập. Dưới mặt đường bỏng rát hắt hơi nóng lên từng đợt, nhiều người phải trang bị kín mít từ đầu đến chân nhưng vẫn không tránh khỏi cảm giác ngột ngạt, mệt mỏi.

Nắng nóng không chỉ làm suy giảm sức khỏe mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ như say nắng, mất nước, kiệt sức do nhiệt. Thế nhưng, vì gánh nặng lo toan cho gia đình, không ít người vẫn phải chấp nhận làm việc xuyên trưa, tranh thủ từng giờ để bảo đảm thu nhập cho gia đình. Những khuôn mặt sạm nắng, những giọt mồ hôi chảy dài trên gò má hay những tấm lưng áo bạc màu vì nắng gió đã trở thành hình ảnh quen thuộc trong những ngày hè khắc nghiệt.

Gần 12 giờ trưa tại Chợ đầu mối rau quả, thực phẩm Đông Hương (phường Hạc Thành), dưới cái nắng như đổ lửa, bà Nguyễn Thị Hải vẫn cần mẫn kéo chiếc xe đẩy đi thu gom phế liệu. Phía sau xe chất đầy bìa carton, thùng nhựa và nhiều loại phế liệu khác. Thân hình nhỏ bé của người phụ nữ ấy càng trở nên bé nhỏ hơn giữa cái nắng chói chang của mùa hè. Bà Hải chia sẻ: “Biết là trời nắng nóng nhưng tôi vẫn cố tranh thủ đi thêm vài vòng để thu mua phế liệu rồi kịp giao cho đại lý. Nắng từ trên trời đổ xuống, hơi nóng từ mặt đất bốc lên rất khó chịu. Nhưng công việc của mình không thể bỏ được, còn sức khỏe thì còn phải cố gắng làm để lo cho gia đình và con cái”. Để kiếm được vài chục đến hơn một trăm nghìn đồng mỗi ngày, bà Hải vẫn đều đặn đẩy xe khắp các khu chợ, tuyến phố bất kể thời tiết khắc nghiệt. Những ngày nắng nóng cao điểm, bà trang bị áo khoác dày, tất chân cao, khẩu trang kín mặt, chỉ để lộ đôi mắt. Trên xe luôn có sẵn bình nước mát được chuẩn bị từ nhà để chống chọi với cái nóng.

Bà Nguyễn Thị Hải thu gom phế liệu dưới nắng nóng tại Chợ đầu mối rau quả, thực phẩm Đông Hương, phường Hạc Thành.

Cũng như bà Hải, nhiều lao động mưu sinh ngoài trời đã quen với việc đối mặt với nắng nóng và buộc phải học cách thích nghi. Vào những ngày nắng gay gắt, khi nhiều người hạn chế ra đường, nhu cầu mua sắm trực tuyến tăng lên khiến công việc của các shipper trở nên bận rộn hơn. Họ phải liên tục di chuyển với lịch trình dày đặc dưới nền nhiệt cao. Anh Hồ Văn Thái, một shipper trên địa bàn phường Hạc Thành, cho biết: “Nghề nào cũng có vất vả riêng. Làm nghề giao hàng phải quen với nắng mưa. Năm nay nắng nóng gay gắt và kéo dài nên nhu cầu đặt hàng online tăng lên, đơn hàng nhiều hơn trước. Thời gian giao hàng cao điểm thường rơi vào buổi trưa. Dù rất mệt nhưng thu nhập cũng tăng nên tôi cố gắng bám nghề. Có những lúc đang giao hàng tôi bị choáng do nắng nóng, nhưng vì cuộc sống nên vẫn phải tiếp tục làm việc”.

Không chỉ shipper hay người thu gom phế liệu, những người thợ xây cũng đang phải gồng mình làm việc dưới thời tiết khắc nghiệt. Trên các công trường đầy nắng và bụi, mồ hôi của người lao động liên tục đổ xuống theo từng nhịp tay lao động. Cứ khoảng 30 phút, họ lại phải tạm nghỉ để uống nước, lấy lại sức rồi tiếp tục công việc.

Gắn bó với nghề xây dựng hàng chục năm nay, anh Nguyễn Viết Bình, ở phường Quảng Phú, cho biết: “Đặc thù nghề xây dựng là phần lớn thời gian phải làm việc ngoài trời. Mùa nắng cũng là mùa cao điểm thi công nên chúng tôi phải tranh thủ hoàn thành công trình trước mùa mưa. Có những ngày nắng nóng đến mức người ướt đẫm mồ hôi như vừa tắm xong, cảm giác rất mệt mỏi và mất sức. Để bảo vệ sức khỏe, nhiều đội thợ đã điều chỉnh thời gian làm việc, bắt đầu từ 5 giờ sáng và nghỉ sớm vào khoảng 9 - 10 giờ để tránh thời điểm nắng nóng nhất trong ngày”.

Nền nhiệt cao kéo dài không chỉ gây ảnh hưởng đến sinh hoạt mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe người dân, đặc biệt là những lao động phải làm việc ngoài trời. Giữa cái nóng gay gắt của thời tiết, sự bền bỉ và tinh thần vượt khó của người lao động càng trở nên đáng trân trọng. Họ vẫn âm thầm cống hiến, duy trì nhịp sống thường ngày và góp phần tạo nên những giá trị cho xã hội, bất chấp những thử thách khắc nghiệt mà thời tiết mang lại.

Bài và ảnh: Khánh Phương