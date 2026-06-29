Đồng thuận thực hiện chủ trương lớn

Các tổ dân phố (TDP) trên địa bàn phường Hạc Thành vừa đồng loạt triển khai việc sắp xếp, sáp nhập các TDP. Với sự vào cuộc tích cực của cấp ủy, chính quyền địa phương cùng sự đồng thuận cao trong Nhân dân, phường Hạc Thành đã hoàn thành việc sắp xếp, sáp nhập TDP theo đúng tiến độ và kế hoạch đề ra.

Cán bộ tổ dân phố Đông Sơn 5, phường Hạc Thành lấy ý kiến tại hộ gia đình về sắp xếp, sáp nhập tổ dân phố.

Phường Hạc Thành có 125 TDP (cao nhất tỉnh), trong đó có 80 TDP có quy mô dưới 450 hộ và 45 TDP đạt tiêu chuẩn theo quy định. Hiện nay, số người hoạt động không chuyên trách tại 125 TDP là 250 người. Các TDP đều có nhà văn hóa nhưng đa số là nhà văn hóa có diện tích nhỏ, chưa đạt chuẩn, không đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt cộng đồng khi dân số tăng nhanh. Khu thể thao chưa được đầu tư tương xứng với quy mô, tính chất đô thị. Tại một số TDP, dân cư bị chia cắt bởi quốc lộ, đại lộ, thành lập mặt bằng quy hoạch mới, gây khó khăn cho công tác tự quản của TDP và sinh hoạt cộng đồng của người dân. Trước yêu cầu đổi mới tổ chức bộ máy, xây dựng chính quyền địa phương tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, việc sắp xếp, tổ chức lại các TDP trên địa bàn phường Hạc Thành là rất cần thiết.

Thực hiện kế hoạch của Trung ương và của tỉnh về sắp xếp, sáp nhập thôn, TDP, phường Hạc Thành đã tiến hành rà soát lại các TDP và xây dựng đề án triển khai thực hiện. Trong 125 TDP, phường Hạc Thành thực hiện sắp xếp, sáp nhập 119 TDP thành 59 TDP; có 6 TDP không thực hiện sáp nhập là Đông Sơn 1, Đông Phát 1, Đông Phát 2, Quảng Xá 3, Trần Phú và Tây Sơn 4. Sau khi sáp nhập, phường Hạc Thành còn 65 TDP. Việc giảm 48% số TDP sẽ giảm khoảng 120 người hoạt động không chuyên trách; mỗi năm dự kiến sẽ giảm hàng tỷ đồng từ ngân sách chi cho các TDP.

Quy trình sắp xếp các TDP được phường Hạc Thành thực hiện theo đúng quy định và yêu cầu quản lý khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Trong quá trình thực hiện, phường Hạc Thành đã xem xét đầy đủ các yếu tố đặc thù về lịch sử, văn hóa, phong tục, tập quán, điều kiện địa lý, quốc phòng - an ninh và sự gắn kết tự nhiên của cộng đồng dân cư, nhất là đối với những địa bàn có yếu tố tôn giáo. Đồng thời, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, không để xảy ra vụ việc phức tạp ở cơ sở, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với chủ trương sắp xếp các TDP.

Sự đồng lòng, quyết tâm cao lan tỏa mạnh mẽ từ phường đến các TDP. Thực hiện đề án sắp sếp các TDP của UBND phường Hạc Thành, TDP Đông Sơn 5 sáp nhập với TDP Đông Sơn 8 và TDP Đông Sơn 9 để thành lập TDP Đông Sơn 4. Ông Trương Đình Tĩnh, Bí thư chi bộ, Trưởng ban công tác mặt trận TDP Đông Sơn 5 cho biết: “Việc sáp nhập các TDP liên quan đến tên gọi và các giá trị văn hóa lâu đời của từng TDP nên công tác tuyên truyền được chúng tôi đi trước một bước. Nhiều hình thức tuyên truyền đã được thực hiện qua zalo của phố, hệ thống loa truyền thanh, qua các cuộc họp... để Nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của sắp xếp, sáp nhập các TDP, tạo sự đồng thuận cao trong thực hiện. Bám sát sự chỉ đạo của phường, chúng tôi đã thành lập 4 tổ lấy ý kiến cử tri. Trong ngày 16/6, tất cả các tổ đã đến từng hộ gia đình để lấy ý kiến. Kết quả, có 389/390 gia đình trong phố đã tán thành chủ trương thành lập TDP Đông Sơn 4”.

Là cử tri cao tuổi, bà Trần Thị Hải, TDP Đông Sơn 5 chia sẻ: “Việc phát phiếu lấy ý kiến cử tri đến từng hộ gia đình là cách làm rất hiệu quả và phù hợp. Cách làm này giúp những người cao tuổi, người khuyết tật, người ốm đau không đi lại được vẫn thực hiện quyền và trách nhiệm công dân của mình, bảo đảm tỷ lệ cử tri được lấy ý kiến đạt kết quả cao nhất”.

Những ngày tháng 6, đi tới đâu, câu chuyện về sắp xếp TDP trên địa bàn phường Hạc Thành cũng nhận được sự quan tâm của nhiều người. Tại TDP Phú Thọ 1, hệ thống loa truyền thanh liên tục phát đi những bản tin ngắn gọn về mục đích, ý nghĩa của việc sáp nhập TDP Phú Thọ 1 với TDP Phú Thọ 2 để thành lập TDP Phú Thọ 1. Ông Nguyễn Hữu Lô, Bí thư chi bộ, Tổ trưởng TDP Phú Thọ 1 chia sẻ: “Để việc triển khai thực hiện thống nhất, đồng bộ, hiệu quả, công tác chuẩn bị được chúng tôi thực hiện bài bản, chặt chẽ, đúng quy định. Từ việc họp cấp ủy, ban cán sự phố để triển khai, đến việc đẩy mạnh tuyên truyền về tên gọi sau sáp nhập, dự kiến nơi bố trí nhà văn hóa, khu thể thao của TDP mới; thời gian, địa điểm lấy ý kiến cử tri... Lần sáp nhập này không lấy ý kiến cử tri tập trung tại nhà văn hóa phố mà lấy ý kiến tại hộ gia đình. Với sự chuẩn bị chu đáo, chúng tôi đã hoàn thành việc lấy ý kiến đối với 413/501 gia đình đang sinh sống trên địa bàn phố, còn những gia đình đi làm ăn xa hoặc cho thuê nhà thì không thực hiện lấy ý kiến”.

Sắp xếp, sáp nhập các TDP không chỉ là việc điều chỉnh địa giới hành chính hay giảm đầu mối quản lý đơn thuần, mà còn là bước chuẩn bị quan trọng để kiện toàn tổ chức ở cơ sở theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Đến thời điểm này, phường Hạc Thành đã hoàn thành việc sắp xếp, sáp nhập các TDP. HĐND phường đã thông qua nghị quyết về sắp xếp các TDP trên địa bàn phường. Ngày 1/7/2026 tới đây, cùng với cả tỉnh, 65 TDP mới trên địa bàn phường Hạc Thành sẽ chính thức đi vào hoạt động.

Bài và ảnh: Tố Phương