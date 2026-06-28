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Danh mục 111 ngành đào tạo được áp dụng chính sách học bổng của Chính phủ

LP
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(Baothanhhoa.vn) - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Quyết định số 1826/QĐ-BGDĐT ngày 26/6/2026 về danh mục các ngành đào tạo thuộc nhóm ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược được áp dụng chính sách học bổng theo quy định của Chính phủ.

Danh mục 111 ngành đào tạo được áp dụng chính sách học bổng của Chính phủ

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Quyết định số 1826/QĐ-BGDĐT ngày 26/6/2026 về danh mục các ngành đào tạo thuộc nhóm ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược được áp dụng chính sách học bổng theo quy định của Chính phủ.

Danh mục 111 ngành đào tạo được áp dụng chính sách học bổng của Chính phủ

Ảnh minh họa. Nguồn VGP

Danh mục 111 ngành đào tạo được áp dụng chính sách học bổng của Chính phủ

Danh mục 111 ngành đào tạo được áp dụng chính sách học bổng của Chính phủ

Theo Quyết định số 1826/QĐ-BGDĐT ban hành danh mục các ngành đào tạo thuộc 15 nhóm ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược được áp dụng chính sách học bổng theo Nghị định số 179/2026/NĐ-CP ngày 20/5/2026 của Chính phủ bao gồm: Sinh học; Sinh học ứng dụng; Khoa học vật chất; Khoa học trái đất; Toán học; Thống kê; Máy tính; Công nghệ thông tin; Kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật; Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông; Kỹ thuật hóa học, vật liệu, luyện kim và môi trường; Vật lý kỹ thuật; Kỹ thuật địa chất, địa vật lý và trắc địa; Kỹ thuật mỏ; Xây dựng.

Theo quyết định, ngành đào tạo được xác định theo mã ngành trong Danh mục thống kê ngành đào tạo của giáo dục đại học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Trường hợp chương trình đào tạo có tên khác nhưng được xếp vào cùng một mã ngành thuộc nhóm ngành quy định thì vẫn được áp dụng chính sách học bổng.

Đối với trường hợp ngành đào tạo được sửa đổi tên gọi, mã ngành hoặc được thay thế trong Danh mục thống kê ngành đào tạo của giáo dục đại học, việc áp dụng chính sách học bổng sẽ được thực hiện đối với ngành đào tạo thay thế có nội dung chuyên môn tương đương.

Ngoài ra, nếu phát sinh ngành đào tạo mới thuộc phạm vi các nhóm ngành quy định tại Điều 3 Nghị định số 179/2026/NĐ-CP, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ xem xét cập nhật danh mục theo quy định. Quyết định cũng giao các cơ sở đào tạo căn cứ danh mục ngành đào tạo được ban hành để xác định đối tượng hưởng chính sách học bổng. Vụ Giáo dục Đại học có trách nhiệm chủ trì theo dõi, rà soát và đề xuất sửa đổi, bổ sung danh mục khi cần thiết.

Danh mục 111 ngành đào tạo được áp dụng chính sách học bổng của Chính phủ theo Quyết định số 1826/QĐ-BGDĐT:

Danh mục 111 ngành đào tạo được áp dụng chính sách học bổng của Chính phủ

Danh mục 111 ngành đào tạo được áp dụng chính sách học bổng của Chính phủ

Danh mục 111 ngành đào tạo được áp dụng chính sách học bổng của Chính phủ

Danh mục 111 ngành đào tạo được áp dụng chính sách học bổng của Chính phủ

LP

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#Danh mục #Chính sách #Học bổng #Chính phủ #Bộ giáo dục và đào tạo #Quy định #Giáo dục đại học #Chiến lược #Quyết định #Công nghệ thông tin

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