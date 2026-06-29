Giữ vững “trận địa” tư tưởng trên không gian mạng

Trong thời đại số, không gian mạng không còn là môi trường “ảo” tách rời đời sống hiện thực mà đã trở thành một “trận địa” mới, nơi các thế lực thù địch lợi dụng để lan truyền thông tin xấu độc trên các nền tảng số. Giữ vững “trận địa” tư tưởng trên không gian mạng là nhiệm vụ chiến lược nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ từ việc nâng cao nhận thức, tuyên truyền thông tin chính thống, đến việc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Ban Thanh niên Công an tỉnh phối hợp với đoàn thanh niên các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh tổ chức Diễn đàn Thanh niên với công tác đấu tranh phòng, chống thông tin xấu độc trên không gian mạng.

Qua công tác nắm tình hình và quản lý địa bàn trên không gian mạng, Công an xã Trung Chính đã phát hiện 5 công dân trên địa bàn tham gia một số hội, nhóm phát tán, chứa chấp thông tin xấu, độc. Quá trình làm việc, các trường hợp này tham gia hội, nhóm chủ yếu do nhận thức chưa đầy đủ, chưa tìm hiểu kỹ tên gọi, tính chất, mục đích hoạt động của các hội, nhóm nói trên. Dù chưa có hành vi đăng tải, chia sẻ hay bình luận các nội dung vi phạm, nhưng việc tham gia những hội, nhóm này cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ.

Sau khi được lực lượng công an xã tuyên truyền, giải thích rõ về bản chất, thủ đoạn hoạt động của các hội, nhóm xấu, độc trên không gian mạng cũng như những quy định của pháp luật liên quan đến an ninh mạng, các công dân đã nhận thức rõ hành vi của mình. Đến nay, các công dân đã tự nguyện rời khỏi các hội, nhóm trên, đồng thời ký cam kết chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, sử dụng mạng xã hội đúng mục đích và có trách nhiệm.

Không thể phủ nhận không gian mạng mang lại nhiều tiện ích to lớn trong học tập, làm việc và tiếp cận tri thức. Tuy nhiên, các loại thông tin xấu, độc, sai sự thật, xuyên tạc cũng ngày càng xuất hiện nhiều, gây ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức xã hội, làm nhiễu loạn thông tin và tác động đến tư tưởng của các tầng lớp Nhân dân. Để tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các tầng lớp Nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, Ban Thanh niên Công an tỉnh đã tăng cường phối hợp với đoàn thanh niên các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh và Đoàn Thanh niên phường Hạc Thành tổ chức Diễn đàn Thanh niên với công tác đấu tranh phòng, chống thông tin xấu, độc trên không gian mạng cho đông đảo sinh viên và đoàn viên, thanh niên.

Nhiều sản phẩm truyền thông hiện đại như infographic, video clip, trailer, ấn phẩm số được các cấp bộ đoàn trên địa bàn tỉnh xây dựng và lan tỏa rộng rãi, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, tiếp cận thông tin chính thống, tích cực của đoàn viên, thanh niên. Bên cạnh đó, việc tổ chức các hội nghị, hội thảo, lớp tập huấn, sinh hoạt chuyên đề, công tác kết nối, chia sẻ thông tin giữa các cấp bộ đoàn được tăng cường, đã từng bước đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục thanh niên trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay.

Đặc biệt, phong trào tiên phong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tiếp tục được các cấp bộ đoàn triển khai đồng bộ, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm và năng lực số cho đoàn viên, thanh niên. Các cấp bộ đoàn tích cực cụ thể hóa các nội dung của Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và Quyết định số 4818/QĐ-UBND của UBND tỉnh về phát huy vai trò của thanh niên trong chuyển đổi số. Công tác tuyên truyền, phổ cập kiến thức, kỹ năng số và kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn được lồng ghép hiệu quả trong các chương trình tập huấn, sinh hoạt đoàn, hội, đội và các hoạt động dành cho thanh thiếu nhi, góp phần hình thành tư duy số, nâng cao khả năng thích ứng và làm chủ công nghệ trong đoàn viên, thanh niên.

Nhận thức rõ vai trò của không gian mạng trong công tác tập hợp, đoàn kết thanh niên, Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) Việt Nam phường Hạc Thành đã tập trung triển khai nhiều giải pháp đổi mới trong công tác tuyên truyền, giáo dục và định hướng tư tưởng trong thanh niên như: Xây dựng hệ sinh thái truyền thông số của tổ chức hội; duy trì hiệu quả các nền tảng facebook, zalo, tiktok và các nhóm cộng đồng thanh niên trên địa bàn; thường xuyên đăng tải thông tin chính thống về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các phong trào thanh niên, gương người tốt việc tốt và những mô hình tiêu biểu. Thay vì chỉ đăng tải văn bản hoặc tin bài truyền thống, hội đã đẩy mạnh sử dụng infographic, video ngắn, clip tuyên truyền, hình ảnh trực quan, podcast và các sản phẩm truyền thông ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Ngoài ra, nhiều nội dung tuyên truyền về chuyển đổi số, cải cách hành chính, phòng chống tội phạm mạng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tuyên truyền bầu cử, an toàn giao thông, phòng chống ma túy... được xây dựng dưới dạng video ngắn, dễ hiểu, dễ chia sẻ và phù hợp với xu hướng tiếp cận của giới trẻ.

Bên cạnh đó, công tác trang bị kỹ năng nhận diện tin giả, kỹ năng phản biện, kỹ năng bảo vệ tài khoản cá nhân và ứng xử văn minh trên mạng xã hội... cũng được Hội LHTN Việt Nam phường Hạc Thành triển khai, thực hiện. Thông qua các diễn đàn, nhiều thanh niên đã trở thành những “hạt nhân tích cực”, góp phần lan tỏa thông tin tích cực và đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch.

Chị Trần Huyền Trang, Bí thư Đoàn phường Hạc Thành kiêm Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam phường Hạc Thành chia sẻ: “Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, định hướng tư tưởng cho hội viên, thanh niên trên không gian mạng, Hội LHTN Việt Nam phường Hạc Thành sẽ tiếp tục chuyển mạnh từ tuyên truyền truyền thống sang tư duy truyền thông số; xây dựng đội ngũ “thủ lĩnh truyền thông số” trong thanh niên; tăng cường ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo trong xây dựng các sản phẩm truyền thông; tập trung phát triển các chuyên mục,

podcast, video ngắn, livestream, talkshow thanh niên nhằm tăng cường kể chuyện bằng hình ảnh, bằng nhân vật thực tế, bằng những câu chuyện truyền cảm hứng từ cơ sở... Bên cạnh đó, chú trọng nâng cao kỹ năng số cho hội viên, thanh niên nhằm nâng cao “sức đề kháng”, “phủ xanh thông tin” để tạo môi trường an toàn, lành mạnh trên không gian mạng”.

Giữ vững “trận địa” tư tưởng trên không gian mạng trong thời đại số chính là bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đó không chỉ là yêu cầu cấp thiết trước mắt mà còn là nhiệm vụ chiến lược lâu dài, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Bài và ảnh: Linh Hương