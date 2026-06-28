Giải cứu thành công 2 người mắc kẹt trong thang máy tại phường Sầm Sơn

Khoảng 6 giờ ngày 28/6, Trung tâm Thông tin chỉ huy 114, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Thanh Hóa nhận được tin báo về việc 2 người bị mắc kẹt trong thang máy tại một khách sạn trên địa bàn phường Sầm Sơn.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, đội Cảnh sát PCCC&CNCH trên sông, phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh đã nhanh chóng điều động cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện đến hiện trường, triển khai các biện pháp cứu nạn, cứu hộ.

Tại hiện trường, xác định hai du khách bị mắc kẹt trong cabin thang máy giữa tầng 2 và tầng 3, có biểu hiện hoảng loạn, lực lượng cứu nạn đã đồng thời trấn an tâm lý, hướng dẫn các nạn nhân giữ bình tĩnh, phối hợp trong suốt quá trình triển khai cứu hộ.

Sau khi sử dụng thiết bị chuyên dụng để banh cắt, mở cửa thang máy, lực lượng chức năng đã đưa cả hai nạn nhân ra ngoài an toàn, bảo đảm sức khỏe. Vụ việc được xử lý nhanh chóng, an toàn, góp phần hạn chế nguy cơ phát sinh sự cố, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho du khách.

Video: Lực lượng chức năng giải cứu các du khách bị mắc kẹt trong thang máy.

Tuyết Hạnh