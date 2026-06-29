Khắc phục tồn tại, triển khai hiệu quả đề án sắp xếp, ổn định dân cư khu vực có nguy cơ cao về thiên tai

Sáng 29/6, Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã giám sát việc thực hiện Đề án sắp xếp ổn định dân cư khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025.

Quang cảnh buổi giám sát.

Theo báo cáo, việc bố trí, sắp xếp dân cư thời gian qua được các địa phương triển khai gắn với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, góp phần điều chỉnh, sắp xếp lại các điểm dân cư theo quy hoạch, tạo thuận lợi cho đầu tư hạ tầng và các công trình phúc lợi.

Việc lồng ghép nguồn vốn từ các chương trình mục tiêu quốc gia đã góp phần giảm nghèo, phát triển kinh tế, từng bước ổn định đời sống người dân. Tỷ lệ hộ nghèo trong khu vực đồng bào dân tộc thiểu số giảm trên 3% mỗi năm; tình trạng di cư tự do, phá rừng làm nương rẫy cơ bản được khắc phục. Đến hết năm 2025, tỷ lệ che phủ rừng toàn tỉnh đạt 54%.

Thành viên đoàn giám sát phát biểu ý kiến tại buổi làm việc.

Tuy nhiên, tiến độ thực hiện Đề án sắp xếp ổn định dân cư khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 còn chậm, chưa đáp ứng mục tiêu đề ra.

Đến nay, toàn tỉnh mới sắp xếp, ổn định được 574/2.225 hộ dân, đạt 25,8% kế hoạch.

Nhiều khu tái định cư còn thiếu đất ở, đất sản xuất; hạ tầng kỹ thuật chưa đồng bộ, giao thông đi lại khó khăn.

Tỷ lệ hộ nghèo tại các khu tái định cư vẫn ở mức cao, việc tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của người dân còn hạn chế.

Đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường làm rõ các nội dung liên quan đến việc thực hiện Đề án.

Tại buổi giám sát, các đại biểu đã tập trung phân tích những kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân trong quá trình triển khai đề án; đồng thời làm rõ những khó khăn về công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện, cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư cũng như trách nhiệm của các ngành, địa phương trong quá trình thực hiện.

Kết luận buổi giám sát, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh Lương Tiến Thành ghi nhận những kết quả đạt được trong quá trình triển khai đề án; đồng thời chỉ rõ tiến độ thực hiện còn chậm, nhiều khó khăn, vướng mắc chưa được giải quyết dứt điểm, ảnh hưởng đến mục tiêu ổn định dân cư tại các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất.

Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh Lương Tiến Thành kết luận buổi giám sát.

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế và nâng cao hiệu quả thực hiện đề án trong thời gian tới, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh Lương Tiến Thành đề nghị tăng cường vai trò của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh trong công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện đề án; thường xuyên kiểm tra, đánh giá định kỳ để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Các địa phương rà soát, đánh giá toàn diện hiện trạng các khu vực dự kiến bố trí tái định cư tập trung, bảo đảm phù hợp về quy mô, diện tích, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và tạo sự đồng thuận của người dân, hạn chế việc phải điều chỉnh chủ trương, dự án nhiều lần trong quá trình triển khai.

Bên cạnh đó, tiếp tục lồng ghép hiệu quả các nguồn lực từ các chương trình mục tiêu quốc gia; quan tâm giải quyết các vấn đề về đất ở, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sinh kế và đầu tư hạ tầng thiết yếu, tạo điều kiện để người dân ổn định cuộc sống, yên tâm phát triển sản xuất tại nơi ở mới.

Đồng chí Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh cũng đề nghị các ngành, địa phương khẩn trương khắc phục những tồn tại, hạn chế trong giai đoạn 2021-2025, làm cơ sở triển khai hiệu quả Đề án sắp xếp, ổn định dân cư khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các xã khu vực miền núi của tỉnh giai đoạn 2026-2030.

Hồng Tư