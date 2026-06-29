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Chi tiết Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm

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Phạm vi quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội gồm toàn bộ địa giới hành chính Thủ đô Hà Nội, với 126 đơn vị hành chính cấp xã (51 phường, 75 xã) và quy mô lập quy hoạch là khoảng 3.359,84km2 (335.984ha).

Chi tiết Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm

Phạm vi quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội gồm toàn bộ địa giới hành chính Thủ đô Hà Nội, với 126 đơn vị hành chính cấp xã (51 phường, 75 xã) và quy mô lập quy hoạch là khoảng 3.359,84km2 (335.984ha).

Chi tiết Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm

Chi tiết Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm

Chi tiết Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm

Chi tiết Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm

Chi tiết Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm

Quyết định số 2512/QĐ-UBND ngày 13/5/2026, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội phê duyệt Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm.

Đây là đồ án chiến lược có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với định hướng phát triển lâu dài của Thủ đô.

Theo Quyết định vừa được phê duyệt, Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội được xây dựng với tầm nhìn dài hạn 100 năm, chia thành các giai đoạn phát triển đến năm 2035, 2045, 2065 và 2085.

Phạm vi quy hoạch gồm toàn bộ địa giới hành chính Thủ đô Hà Nội, với 126 đơn vị hành chính cấp xã (51 phường, 75 xã) và quy mô lập quy hoạch là khoảng 3.359,84km2 (335.984ha)./.

Theo TTXVN

Từ khóa:

#Thủ đô Hà Nội #Quy hoạch #Địa giới hành chính #thành phố Hà Nội #hành chính cấp xã #Quyết định #Chiến lược #phường #Đặc biệt #Nhân dân

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