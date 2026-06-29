Giá trị lớn nhất của nguồn vốn vi mô là nụ cười bình dị của khách hàng

Mỗi lần có dịp chung chuyến đi khảo sát, đánh giá mô hình hay gặp gỡ, chuyện trò thông qua các buổi tư vấn, các lớp dạy kỹ năng quản lý tài chính, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số vào hoạt động sản xuất, kinh doanh, điều khiến nhiều người ấn tượng sâu sắc đó là tình cảm, sự trân trọng, lòng biết ơn mà khách hàng dành cho Tổ chức Tài chính Vi mô (TCVM) Thanh Hóa.

Niềm vui lấp lánh trong mỗi câu chuyện thoát nghèo của khách hàng vay vốn Tổ chức TCVM Thanh Hóa.

Ở tổ dân phố Viên Khê, phường Đông Sơn, chị Nguyễn Thị Nguyệt là một trong những khách hàng gắn bó lâu năm với Tổ chức TCVM Thanh Hóa. Đến nay, chị đã trải qua 13 chu kỳ vay vốn. Với nhiều người, đó chỉ là những con số. Nhưng với chị Nguyệt lại là hành trình của sự đổi thay.

Nhiều năm trước, cuộc sống gia đình chị Nguyệt quẩn quanh với gánh nặng mưu sinh. Không có vốn liếng, chẳng có hướng đi nào khác, chị Nguyệt buôn bán vài loại rau, củ, quả để có đồng ra đồng vào trang trải cuộc sống. Trong khi đó, chồng đi làm ăn xa nhưng công việc bấp bênh, thu nhập không ổn định. Khoản tiền mà hai vợ chồng chị bươn chải kiếm được chỉ đủ để duy trì cuộc sống thường nhật. “Mong muốn mở rộng việc buôn bán khi ấy dường như quá xa vời”, chị Nguyệt thủ thỉ tâm sự.

Bước ngoặt đến khi chị mạnh dạn tiếp cận nguồn vốn vay của Tổ chức TCVM Thanh Hóa. Nhận thấy lợi thế nhà ở gần trường học, chị mạnh dạn đầu tư thêm các loại hàng hóa. Từ một quầy hàng nhỏ với vài mặt hàng thiết yếu, chị từng bước mở rộng quy mô kinh doanh, đa dạng sản phẩm để phục vụ nhu cầu của học sinh và phụ huynh. Đồng vốn được sử dụng đúng hướng đã mang lại những đổi thay rõ rệt. Khách hàng ngày một đông hơn, thu nhập tăng lên, cuộc sống gia đình dần ổn định. Điều quan trọng hơn cả là chị có thêm động lực, niềm tin, định hướng rõ ràng hơn cho tương lai.

Nhắc đến những năm tháng đã qua, chị Nguyệt không giấu được niềm xúc động. Với chị, khoản vay của Tổ chức TCVM Thanh Hóa không chỉ là nguồn hỗ trợ tài chính mà còn là cơ hội để thay đổi cuộc đời. Sự đồng hành của TCVM đã giúp người phụ nữ lao động bình dị ấy có thêm động lực để phát triển kinh tế gia đình một cách bền vững.

Cũng tìm kiếm được khởi đầu mới tốt đẹp hơn cho tương lai nhờ nguồn vốn vay của Tổ chức TCVM Thanh Hóa, câu chuyện của chị Nguyễn Thị Thảo (tổ dân phố Viên Khê, phường Đông Sơn) được viết nên bằng ý chí, nghị lực vươn lên mỗi ngày. Hoàn cảnh gia đình chị Thảo gặp nhiều khó khăn khi chồng thường xuyên đau ốm, chẳng đủ sức cáng đáng “công to việc lớn”, “trụ cột” gia đình. Gánh nặng kinh tế dồn lên đôi vai người phụ nữ vốn đã gầy yếu, lại bị tật ở lưng. Sinh kế gia đình phần lớn trông chờ vào thu nhập từ vài bó rau, con cá, con lươn bày bán trên góc vỉa hè bên cạnh chợ. Để tiết kiệm, mỗi buổi sáng chị chỉ mang theo phần cơm nguội cùng vài con cá khô ăn cho qua bữa. Dẫu tằn tiện đến đâu, thu nhập ít ỏi vẫn khó đủ để trang trải cuộc sống và nuôi các con ăn học.

Khó khăn càng chồng chất khi các con bước vào những năm cuối cấp THPT rồi chuẩn bị hành trang bước vào cổng trường đại học. Học phí, sách vở, chi phí sinh hoạt trở thành gánh nặng quá lớn đối với gia đình vốn đã nhiều nỗi lo toan. Chị không đủ khả năng mua máy tính cho con học tập, cũng không biết xoay xở đâu ra khoản tiền đóng học đầu năm.

Trong lúc tưởng như bế tắc nhất, nguồn vốn vi mô trở thành “phao cứu sinh” cho gia đình nhỏ ấy. Khoản vay không lớn nhưng đủ để giúp người mẹ ấy tháo gỡ những khó khăn trước mắt. Các con chị có điều kiện tiếp tục học tập, yên tâm theo đuổi ước mơ trên giảng đường. Còn chị có thêm niềm tin, điểm tựa để tiếp tục cố gắng. Đến nay, chị Thảo đã trải qua 7 chu kỳ vay vốn của Tổ chức TCVM Thanh Hóa. Từ vài mặt hàng nhỏ lẻ ban đầu, chị nhập thêm nhiều sản phẩm mới, đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Doanh thu nhờ đó được cải thiện, thu nhập gia đình từng bước nâng lên.

Nhìn lại chặng đường đã qua, chị Thảo xúc động chia sẻ: “Việc tiếp cận vốn của các ngân hàng thương mại đối với tôi rất khó khăn. Nhờ nguồn vốn vi mô, tôi tìm thấy con đường để đi. Phương thức “vay một thúng, trả từng đấu” rất phù hợp, giúp tôi giảm được gánh nặng cuối kỳ. Tôi hy vọng được quan tâm, tạo điều kiện để tiếp tục vay vốn trong các chu kỳ tiếp theo”.

Với chị Nguyệt, chị Thảo và hàng chục nghìn khách hàng khác của Tổ chức TCVM Thanh Hóa, những khoản vay là cơ hội để cuộc đời bước sang “trang” mới. Từ những khoản vay nhỏ, nhiều gia đình đã có thêm sinh kế, nhiều người mẹ có thể tiếp tục nuôi con ăn học, nhiều phụ nữ tự tin làm chủ cuộc sống của mình. Trao vốn nghĩa là niềm tin được trao gửi, cơ hội được mở ra để khách hàng vi mô không ngừng nỗ lực trên hành trình xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn. Đó cũng là cách mà TCVM góp phần tạo nên những thay đổi tích cực trong cộng đồng, thúc đẩy phát triển kinh tế gắn với bảo đảm an sinh xã hội.

Giữa những con số về tăng trưởng tín dụng hay phát triển kinh tế, có lẽ, giá trị lớn nhất của nguồn vốn vi mô là những nụ cười bình dị đang hiện hữu mỗi ngày. Nụ cười của những người phụ nữ cần cù khi nhìn thấy tương lai sáng hơn ở phía trước. Nụ cười của những gia đình đã vượt qua khó khăn bằng chính đôi tay lao động của mình. Và đó cũng là nụ cười của sự sẻ chia từ một hành trình đồng hành bền bỉ để không ai bị bỏ lại phía sau trên con đường phát triển.

Bài và ảnh: Hoàng Linh