Nắng nóng ở Thanh Hóa chưa hạ nhiệt, có thể kéo dài đến hết ngày 30/6

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa, nắng nóng trên địa bàn tỉnh tiếp tục duy trì trong những ngày tới và có khả năng kéo dài đến hết ngày 30/6. Từ ngày 1/7, nắng nóng có xu hướng suy giảm.

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Dự báo trong các ngày 28 và 29/6, do ảnh hưởng của rìa nam rãnh áp thấp có trục đi qua Bắc Bộ nối với vùng áp thấp nóng phía Tây, toàn tỉnh tiếp tục xuất hiện nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Tại khu vực trung du và miền núi, gồm các địa phương như Mường Lát, Quan Sơn, Cẩm Thủy, Ngọc Lặc, Thường Xuân, Như Xuân, Như Thanh, Triệu Sơn..., nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Khu vực đồng bằng, ven biển như Yên Định, Hà Trung, Bỉm Sơn, Nga Sơn, Hậu Lộc, Hoằng Hóa, Thiệu Hóa, Nông Cống, Nghi Sơn, Quảng Chính, Hạc Thành và Sầm Sơn có nhiệt độ phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Thời gian nắng nóng tập trung từ 11 đến 17 giờ hằng ngày.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa nhận định, nắng nóng có khả năng duy trì đến hết ngày 30/6, sau đó giảm dần từ ngày 1/7.

Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng ở mức cấp 1.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, nắng nóng kết hợp độ ẩm không khí thấp làm gia tăng nguy cơ say nắng, sốc nhiệt, mất nước, ảnh hưởng đến sức khỏe, nhất là người cao tuổi, trẻ nhỏ và người lao động ngoài trời. Đồng thời, nhu cầu sử dụng điện tăng cao có thể dẫn đến quá tải hệ thống điện, làm gia tăng nguy cơ cháy nổ, cháy rừng và ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp. Người dân cần hạn chế ra ngoài trong khoảng thời gian từ 12 đến 16 giờ, bổ sung đủ nước, sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống cháy nổ.

LP