Bộ GD-ĐT dự kiến thí điểm sắp xếp trường học tại 15 tỉnh trước cuối năm 2026

Bộ GD-ĐT dự kiến thí điểm tổ chức, sắp xếp mạng lưới trường lớp tại 15 tỉnh, thành phố trước tháng 12/2026, sau đó triển khai đại trà trên phạm vi cả nước trong quý I/2027. Sau một năm thực hiện sắp xếp theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, cả nước đã giảm 586 trường học và 709 vị trí lãnh đạo, quản lý.

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) vừa tổ chức cuộc họp với các sở GD-ĐT về việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và công tác tổ chức, sắp xếp mạng lưới trường lớp.

Tại cuộc họp, ông Thái Văn Tài, Vụ trưởng Vụ Giáo dục phổ thông (Bộ GD-ĐT), cho biết sau một năm thực hiện việc sắp xếp trường học, 34/34 tỉnh, thành phố đã hoàn thành phê duyệt phương án theo đúng tiến độ.

Kết quả, tổng số cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập giảm 586 trường, đồng thời giảm 709 vị trí lãnh đạo, quản lý.

Việc sắp xếp chủ yếu tập trung vào các cơ sở giáo dục có quy mô nhỏ, phân tán, hoạt động chưa hiệu quả; các điểm trường lẻ không đáp ứng tiêu chuẩn tối thiểu; các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên có chức năng, nhiệm vụ chồng chéo trên cùng địa bàn.

Tuy nhiên, theo ông Thái Văn Tài, việc sắp xếp mạng lưới trường lớp tại một số địa phương vẫn còn những bất cập, chưa phù hợp với không gian phát triển và quy mô dân số của đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp.

Theo dự kiến của Bộ GD-ĐT, lộ trình tổ chức, sắp xếp mạng lưới trường lớp sẽ được thí điểm tại 15 tỉnh, thành phố trước tháng 12/2026. Trên cơ sở đánh giá kết quả thí điểm, việc sắp xếp sẽ được triển khai đại trà trên phạm vi cả nước trong quý I/2027.

Chia sẻ tại cuộc họp, bà Nguyễn Thị Thúy, Giám đốc Sở GD-ĐT Quảng Ninh - địa phương đầu tiên thực hiện sắp xếp trường học - cho biết tỉnh đã giảm được 280 trong tổng số 570 trường học. Theo bà Thúy, quá trình sắp xếp bước đầu gặp không ít khó khăn, song đây cũng là cơ hội để nâng cao chất lượng đội ngũ, và đó là hiệu quả lớn nhất của việc sắp xếp.

Tại Hà Nội, Giám đốc Sở GD-ĐT Nguyễn Văn Hiền cho biết, Sở đã xây dựng đề án sắp xếp mạng lưới trường lớp theo hai mô hình: sáp nhập các cơ sở giáo dục cùng cấp học hoặc xây dựng trường liên cấp. Nguyên tắc đặt ra là không sáp nhập quá ba cơ sở giáo dục thành một cơ sở giáo dục nhằm bảo đảm chất lượng quản lý.

Là địa phương dự kiến tham gia thí điểm trong giai đoạn tới, Giám đốc Sở GD-ĐT Đắk Lắk Lê Thị Thanh Xuân đề xuất cần có sự đồng bộ về chỉ đạo và hệ thống văn bản giữa các cấp, tạo hành lang pháp lý vững chắc cho địa phương trong quá trình triển khai. Bên cạnh đó, cần sớm xây dựng cơ sở dữ liệu thống nhất phục vụ chuyển đổi số, tạo thuận lợi cho việc kết nối trong toàn ngành và với các lĩnh vực liên quan.

Về vấn đề này, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng nhấn mạnh, việc tiếp tục sắp xếp bộ máy và mạng lưới trường lớp là yêu cầu cần thiết nhằm tinh gọn tổ chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý.

Theo Thứ trưởng, việc sắp xếp phải được thực hiện hợp lý, có lộ trình, có thí điểm và phù hợp với thực tiễn. Tinh thần chung là giảm biên chế nhưng phải tăng hiệu quả; triển khai thí điểm trước, đại trà sau; đồng thời đánh giá đầy đủ những ưu điểm, hạn chế và khó khăn phát sinh để kịp thời có giải pháp tháo gỡ.

Ông cũng đề nghị các sở GD-ĐT chủ động phối hợp với sở nội vụ, sở tài chính và chính quyền cấp xã trong xây dựng, triển khai đề án sắp xếp; đánh giá đầy đủ tác động để bảo đảm tối đa quyền tiếp cận giáo dục của học sinh.