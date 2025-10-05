Phát huy sức mạnh đoàn kết ở xã Thiệu Quang

Phát huy vai trò tập hợp, đoàn kết toàn dân, Ủy ban MTTQ xã Thiệu Quang đã nỗ lực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hóa các hình thức tập hợp, mở rộng khối đại đoàn kết, tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua tại địa phương.

Người dân thôn Đông Mỹ, xã Thiệu Quang trồng hoa dọc các tuyến đường.

Ở thôn Quản Xá, nhiều người thường kể về câu chuyện hiến đất mở đường như một minh chứng sống động cho sức mạnh của khối đại đoàn kết. Bí thư Chi bộ, Trưởng ban công tác mặt trận thôn Quản Bá Dũng nhớ lại những ngày làm việc không có ngày nghỉ của chi bộ và ban công tác mặt trận thôn trong việc “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để tuyên truyền, vận động Nhân dân: “Trước đây con đường trong thôn chật hẹp, thậm chí có những con đường chỉ rộng chưa đến 1m, trước tình hình đó, để tạo thuận lợi cho người dân trong việc đi lại cũng như phát triển kinh tế, chi bộ cùng ban công tác mặt trận thôn đã kiên trì, vận động Nhân dân hiến đất, mở rộng đường. Trong đó, giải pháp quan trọng là phát huy vai trò của từng cán bộ, đảng viên và chọn làm điểm tuyến đường, từ đó tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân”.

Và sự nỗ lực, kiên trì đó đã được đền đáp, từ năm 2023 đến nay người dân trong thôn Quản Xá đã tự nguyện đóng góp gần 2 tỷ đồng, hiến 3.750m2 để mở rộng các tuyến đường từ 1m lên 3m, thậm chí có những tuyến đường lên 6m. Đến nay, 100% tuyến đường trong thôn đã được cứng hóa, lắp đặt đường điện chiếu sáng. Dọc hai bên đường nhiều nhà dân trồng hoa, cây cảnh. Tại tuyến đường đê sông Chu các đoàn thể đã trồng cây mắt ngọc...

Với phương châm “lấy sức dân để lo cho dân”, sau khi sáp nhập các xã: Thiệu Quang, Thiệu Giang, Thiệu Duy, Thiệu Hợp, Thiệu Thịnh thành xã Thiệu Quang; trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình, Ủy ban MTTQ xã Thiệu Quang đã tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động gắn với việc triển khai đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh” bằng việc cụ thể hóa các mô hình, phong trào thi đua.

Nổi bật, thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh”, MTTQ xã đã tổ chức triển khai, vận động các tổ chức thành viên, Nhân dân tích cực tham gia XDNTM. Toàn xã có 1.214 hộ hiến đất với tổng diện tích là 15.274m2 để mở đường, xây dựng công trình công cộng. Từ sự hy sinh lợi ích riêng vì lợi ích chung, 21km đường giao thông, hàng loạt tuyến tường rào mẫu đã được hoàn thiện, 5 nhà văn hóa thôn được đầu tư xây dựng mới khang trang, các điểm vui chơi giải trí cho trẻ em được lắp đặt đồng bộ tại 29/29 thôn... Từ những kết quả trên đã góp phần tạo nên bộ mặt NTM thêm nhiều khởi sắc, đến nay xã có 15 thôn được công nhận thôn NTM kiểu mẫu.

Hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, từ năm 2020 đến nay xã đã huy động mọi nguồn lực hỗ trợ xây dựng 55 ngôi nhà cho hộ nghèo, hộ chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở với trị giá trên 4 tỷ đồng. Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa; bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, cuộc vận động “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa”; công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông được các khu dân cư triển khai, thực hiện hiệu quả. MTTQ xã chỉ đạo nhân rộng, nâng cao chất lượng các mô hình hoạt động, đã thành lập 15 mô hình “sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn” ở các khu dân cư kiểu mẫu, mô hình khu dân cư đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; duy trì các mô hình đảm bảo an ninh trật tự, camera an ninh, cảm hóa, giáo dục người lầm lỡ...

Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Lê Thị Hà cho biết: Ủy ban MTTQ xã sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động; đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp để xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân. Thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; phát huy dân chủ, đẩy mạnh giám sát và phản biện xã hội, phòng chống tham nhũng, lãng phí. Bên cạnh đó, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; tăng cường đồng thuận, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, XDNTM, đô thị văn minh, góp phần xây dựng xã Thiệu Quang đến năm 2030 trở thành một trong những trung tâm công nghiệp của tỉnh và cơ bản đạt tiêu chí đơn vị hành chính đô thị.

Bài và ảnh: Trung Hiếu