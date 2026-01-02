Rạp chiếu phim hút khách trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch

Trong dịp nghỉ Tết Dương lịch 2026, tại Thanh Hoá, rạp chiếu phim trở thành điểm đến thu hút đông đảo người dân, đặc biệt là các bạn trẻ. Không khí nhộn nhịp, sôi động phản ánh nhu cầu giải trí, thư giãn tăng cao của người dân trong những ngày đầu năm mới.

Video: Không khí tại rạp chiếu phim trong dịp nghỉ Tết Dương lịch 2026.

Ngay từ những ngày đầu kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026, các rạp chiếu phim trên địa bàn đông kín khán giả.

Các suất chiếu vào khung giờ cao điểm gần như kín chỗ, phản ánh nhu cầu giải trí tăng cao dịp Tết Dương lịch.

Các rạp chiếu phim đã tăng số lượng các suất chiếu và nhân viên tại rạp để đáp ứng nhu cầu của người dân trong dịp nghỉ lễ.

Chị Hoàng Thị Phượng, Quản lý rạp phim Beta Thanh Hoá cho biết: "Trong dịp nghỉ Tết Dương lịch, khách hàng đến rạp Beta tăng rõ rệt, lượng vé bán ra tăng 60-70% so với ngày thường. Khách hàng đến rạp cũng rất đa dạng, từ gia đình, các nhóm bạn trẻ và cả các cặp đôi tạo nên một không khí rất sôi động tại rạp phim Beta".

Các bạn trẻ xếp hàng mua vé và bắp rang, nước uống trước giờ chiếu phim trong không khí rộn ràng ngày nghỉ lễ.

Bạn Lê Thị Thảo, xã Thường Xuân, tỉnh Thanh Hoá chia sẻ: "Dịp nghỉ lễ, các khu du lịch thường sẽ rất đông nên đôi khi trải nghiệm của mình sẽ bị ảnh hưởng. Vì thế, tôi chọn rạp chiếu phim để xem phim mà mình yêu thích và thư giãn cùng gia đình".

Rạp chiếu phim là không gian giải trí có thể gắn kết gia đình và mang đến những phút giây thư giãn. Vì vậy, hoạt động xem phim ngày càng trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều người trong các dịp nghỉ lễ.

Phương Đỗ - Văn Lộc